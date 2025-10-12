Szoboszlai felelősségre vont egy magyar játékost az örmények elleni meccs után

Minden jó, ha a vége a jó: a magyar válogatott 2-0-s győzelmet aratott az örmények ellen, ráadásul két csatár, Lukács Dániel és Gruber Zsombor is megszerezte az első gólját a nemzeti csapatban. Ugyanakkor az első félidőben még 0-0 volt az állás, Lukács nagy helyzetet is kihagyott, és akkor sokakban felvetődhetett, hogy mennyire hiányzik a pályáról az eltiltott Varga Barnabás. Akinek aztán Szoboszlai a meccs után oda is szúrt egyet.

Szoboszlai Dominik nagyot küzdött az örmények ellen, amit Varga Barnabás csak a lelátóról nézhetett. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Megtanultuk, hogy a bíróval senkinek sem szabad beszélnie. Köszönjük Varga Barnabásnak is, hogy erre figyelmeztet minket minden egyes alkalommal. Nekem szabad, de normálisan és csak tisztelettudóan. Senki másnak nem szabad, mert nem jó ilyen hülyeségek miatt kihagyni egy meccset – mondta Szoboszlai, akit az Origo idézett a tévés interjúja alapján.

Miért szúrt oda Szoboszlai Varga Barnabásnak?

Szoboszlai ezzel arra utalt, hogy csapatkapitányként külön felhívta a figyelmet arra, hogy csak ő szólhat a játékvezetőhöz. Varga Barnabás legutóbb, a portugálok ellen ezt nem tartotta be, ami miatt sárga lapot kapott, ezért kihagyta az örmények elleni meccset eltiltás miatt.

A Fradi csatára kedden a portugálok elleni idegenbeli meccsen térhet vissza Marco Rossi csapatába a következő vb-selejtezőn. Szoboszlai is eltiltásveszéllyel játszik, ő az írek elleni első meccsen kapott sárgát, azóta azonban odafigyel. Az örmények elleni meccs előtt jelezte is a bírónak, hogy fegyelmezett lesz, nem szeretné eltiltatni magát a portugálok ellen.