Keseregnek az örmények: csak ezen múlt a bravúrjuk a magyar válogatott ellen?

Két forduló után az örmények három ponttal a második, a magyar válogatott egy ponttal a harmadik helyen állt a vb-selejtezős csoportban, így a szombati egymás elleni meccsnek különösen nagy tétje volt a Puskás Arénában. A Marco Rossi vezette magyar válogatott teljesítette az előzetesen kötelezőnek nevezett feladatot, és 2-0-s győzelmet aratott az örmények ellen, így négy pontjával már a második a portugálok mögött a csoportban.

Az örmény kapitány, Egise Melikjan gratulált Marco Rossi magyar válogatottjának. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az örmény válogatott sokáig jól tartotta magát Budapesten, félidőben 0-0 volt az állás, majd az 56. percben Lukács Dániel törte meg a jeget, megszerezve a vezetést a magyar válogatottnak.

A Puskás Akadémia csatára lesgyanús helyzetben lépett ki a védők közül, de az asszisztens nem emelte a zászlaját, és végül a VAR sem vonta vissza a találatot.

Az örmény sportsajtó nem is firtatta a meccsről szóló tudósításaiban, hogy lesről született-e a magyar gól, ami igazából döntő volt, hiszen Gruber Zsombor hosszabbításban esett találata már kiszolgáltatott helyzetben érte az örményeket.

Csak ezen múlt az örmények pontszerzése Budapesten?

Az örmény válogatott szövetségi kapitánya, Egise Melikjan sem a bíróban kereste a hibát a meccs után, ugyanakkor elmondta, szerinte egy dolgon múlt, hogy az örmények nem szereztek pontot a magyarok ellen: nincs igazi befejező csatáruk. – Nagyon sajnálom a meccset – fogalmazott Egise Melikjan, akit az örmény Armsport.am idézett. – Volt lehetőségünk az egy pont megszerzésére, de sajnos nem tudtuk kihasználni. Nagyon sajnálom, mert elég gólhelyzetet alakítottunk ki. Csapatunkból hiányzik egy klasszikus kilences csatár, aki a riválisainkhoz hasonlóan folyamatosan képes gólokat szerezni európai szinten. A meccs fő problémája a gólszerzés képtelensége volt. Ha legalább egy gólt tudtunk volna szerezni, valószínűleg pontot szerezhettünk volna. Ezt a problémát elemezni fogjuk.

Az örmény kapitány elismerte: a magyar válogatott jobb volt

Egise Melikjan ugyanakkor sportszerűen elismerte, hogy a magyar válogatott megérdemelt 2-0-s győzelmet aratott.

Nem mondhatom, hogy az ellenfél nem érdemelte volna meg a győzelmet. Megmutatták a minőségi futballjukat. A mérkőzés nagyon érdekes volt, és gratulálok a magyaroknak. Elemezni fogjuk ezt a meccset, elfelejtjük a vereséget, és felkészülünk a következő, Írország elleni mérkőzésre.

A vb-selejtező negyedik fordulójában a magyar válogatott Portugália, az örmény Írország vendége lesz kedden.