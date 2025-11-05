Sallaiék az éj leple alatt léptek le, Amszterdamban éjszakáztak

Nem szeretnének meglepetést Amszterdamban Sallai Rolandék, a Galatasaray edzője szerint bátor focira készül az Ajax otthonában is. A török sztárcsapat a három pontért utazott Hollandiába.

Sallai Roland (balra) újabb kemény párharcokra készülhet Fotó: Halil Hamra / MTI/AP

Sallai Rolandék terve

A frankfurti pofon (1-5) után nagyot fordult a világ a török sztárcsapattal, a Galatasaray a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt (1-0), majd a Bodö Glimtet (3-1) is két vállra fektette.

Sallai Roland mindhárom meccsen játszott, s csapata lassan megcélozhatja a legjobb 8 közé kerülést, azaz az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást.

Látszólag könnyű feladat vár az isztambuliakra, akik a Bajnokok Ligája 36 csapatos mezőnyének sereghajtója, az Ajax vendégei lesznek. A hollandok a Benficához hasonlóan mindhárom eddigi fellépésüket elbukták, 11 gólt kaptak, ám az Inter (0-2), a Marseille (0-4) és a klubvilágbajnok Chelsea (1-5) volt az ellenfelük.

Újra bátran fogunk játszani a Bajnokok Ligájában. Ebben nem kötünk kompromisszumot. Néha pontosabban kell letámadnunk. Az Ajax egy olyan csapat, amelyik hatékony a széleken, amikor területe van. De vannak terveink, és újra a győzelemért lépünk pályára. Soha nem az volt a célunk, hogy döntetlent érjünk el

– adta ki a jelszót Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője.

Sallai Rolandék Isztambulban edzettek, és sötétedés után utaztak el Amszterdamba, ott töltötték az éjszakát.

Veretlenek vetélkedése

A szerdai nap slágermérkőzése egyértelműen a Manchester City és a Borussia Dortmund összecsapása.

Mindkét együttes hétpontos jelenleg, két győzelem és egy döntetlen mellett sem az angolok, sem pedig a németek nem kaptak még ki.

Ami az együttesek jelenlegi formáját illeti, a Borussia négymeccses sikersorozattal a háta mögött utazik Manchesterbe, míg a Josep Guardiola által irányított City az Aston Villától elszenvedett október 26-i 1-0-s vereség óta a Ligakupában és a Premier League-ben is 3-1-es győzelmet aratott, utóbbi összecsapást, a Bournemouth megverését követően pedig a második helyre jött fel az angol bajnoki tabellán a hatpontos előnnyel listavezető Arsenal mögé. Ezen a meccsen Erling Haaland két gólt lőtt, a norvég csatár a BL-ben mostanáig 51 meccsen 53-szor volt eredményes.

Mennyire fontos a következő két hazai Bajnokok Ligája mérkőzés? Nagyon. Nem mondom, hogy könnyű lesz, mert a Dortmund ebben a sorozatban mindig a legjobb formáját hozza. Mindig eljut az egyenes kieséses szakaszba. Remélem, több ponttal kvalifikáljuk magunkat mint tavaly, és bekerülünk az első nyolc közé

– mondta az UEFA által idézett Josep Guardiola arra utalva, hogy 2024-ben 11 ponttal csak a 22. helyen végzett a ligaszakaszban a City.