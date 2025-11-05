Sallai RolandBajnokok LigájaGalatasaray

Sallaiék az éj leple alatt léptek le, Amszterdamban éjszakáztak

Kedden kilenc összecsapással megkezdődött a Bajnokok Ligája-alapszakasz negyedik fordulója. A szerdai programban szintén kilenc meccs szerepel, ezek közül kiemelkedik a Manchester City és a Borussia Dortmund rangadója. Sallai Roland és a Galatasaray esélyesként utazott el Amszterdamba, de a sereghajtó Ajax ellen nem mehetnek biztosra a törökök. A magyar válogatott labdarúgó és csapata sötétedés után hagyta el Isztambult, az éjszakát Amszterdamban töltötte. A Ferencvárost búcsúztató Qarabag a harmadik sikerére hajt.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 05. 5:15
Sallai Roland
Sallai Roland és csapata sötétedés után hagyta el Isztambult Fotó: Galatasaray
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem szeretnének meglepetést Amszterdamban Sallai Rolandék, a Galatasaray edzője szerint bátor focira készül az Ajax otthonában is. A török sztárcsapat a három pontért utazott Hollandiába. 

Sallai Roland
Sallai Roland (balra) újabb kemény párharcokra készülhet Fotó: Halil Hamra / MTI/AP

Sallai Rolandék terve

A frankfurti pofon (1-5) után nagyot fordult a világ a török sztárcsapattal, a Galatasaray a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt (1-0), majd a Bodö Glimtet (3-1) is két vállra fektette. 

Sallai Roland mindhárom meccsen játszott, s csapata lassan megcélozhatja a legjobb 8 közé kerülést, azaz az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást. 

Látszólag könnyű feladat vár az isztambuliakra, akik a Bajnokok Ligája 36 csapatos mezőnyének sereghajtója, az Ajax vendégei lesznek. A hollandok a Benficához hasonlóan mindhárom eddigi fellépésüket elbukták, 11 gólt kaptak, ám az Inter (0-2), a Marseille (0-4) és a klubvilágbajnok Chelsea (1-5) volt az ellenfelük.

Újra bátran fogunk játszani a Bajnokok Ligájában. Ebben nem kötünk kompromisszumot. Néha pontosabban kell letámadnunk. Az Ajax egy olyan csapat, amelyik hatékony a széleken, amikor területe van. De vannak terveink, és újra a győzelemért lépünk pályára. Soha nem az volt a célunk, hogy döntetlent érjünk el 

adta ki a jelszót Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője.

Sallai Rolandék Isztambulban edzettek, és sötétedés után utaztak el Amszterdamba, ott töltötték az éjszakát.

Veretlenek vetélkedése

A szerdai nap slágermérkőzése egyértelműen a Manchester City és a Borussia Dortmund összecsapása. 

Mindkét együttes hétpontos jelenleg, két győzelem és egy döntetlen mellett sem az angolok, sem pedig a németek nem kaptak még ki. 

Ami az együttesek jelenlegi formáját illeti, a Borussia négymeccses sikersorozattal a háta mögött utazik Manchesterbe, míg a Josep Guardiola által irányított City az Aston Villától elszenvedett október 26-i 1-0-s vereség óta a Ligakupában és a Premier League-ben is 3-1-es győzelmet aratott, utóbbi összecsapást, a Bournemouth megverését követően pedig a második helyre jött fel az angol bajnoki tabellán a hatpontos előnnyel listavezető Arsenal mögé. Ezen a meccsen Erling Haaland két gólt lőtt, a norvég csatár a BL-ben mostanáig 51 meccsen 53-szor volt eredményes.

Mennyire fontos a következő két hazai Bajnokok Ligája mérkőzés? Nagyon. Nem mondom, hogy könnyű lesz, mert a Dortmund ebben a sorozatban mindig a legjobb formáját hozza. Mindig eljut az egyenes kieséses szakaszba. Remélem, több ponttal kvalifikáljuk magunkat mint tavaly, és bekerülünk az első nyolc közé

 – mondta az UEFA által idézett Josep Guardiola arra utalva, hogy 2024-ben 11 ponttal csak a 22. helyen végzett a ligaszakaszban a City.

Kérdés, mennyi energiát fektet a BL-meccsbe a City, amely vasárnap a Szoboszlaival felálló Liverpoolt fogadja majd Premier League-rangadón...

Bajnokok Ligája-alapszakasz, negyedik forduló, szerdai program: 

Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 18.45 (tv.: Sport 2)

Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 18.45 (Sport 1)

Ajax Amsterdam (holland)–Galatasaray (török) 21.00

Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 21.00 (Sport 1)

Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 21.00 (Sport 2)

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 21.00

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 21.00

Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 21.00

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekőszirózsa

Őszirózsa mindenütt

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – „Tartsatok ki! Itt a Szabad Európa rádió!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.