Messi megalázó helyzetbe került, erre az elutasításra aligha számított

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Meglepő hír látott napvilágot Lionel Messiről. A nyolcszoros aranylabdás, aki az Inter Miami játékosa, felajánlotta, hogy a 2026-os világbajnokság előtt négy hónapra beszállna a szaúdi bajnokságba – legalábbis Szaúd-Arábiában ezt állítja a Mahd Tehetséggondozó Akadémia vezérigazgatója, Abdallah Hammad. S azt is, hogy Messi leigazolását a helyi sportminisztérium megvétózta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 18:12
Lionel Messi aligha gondolta, hogy a szaúdiak nem kérnek belőle Forrás: USToday
– Messi csapata a nyári klubvilágbajnokság alatt keresett meg. Közölték, hogy Messi a jövő évi vb előtt négy hónapig szívesen játszana Szaúd-Arábiában, hogy ott készüljön fel a világbajnokságra – árulta el Abdallah Hammad, a Mahd Tehetséggondozó Akadémia vezérigazgatója a szaúdi Thmanya podcastjában. A szaúdi sportvezető egy híres precedenssel is párhuzamot vont: – Ugyanez történt Beckhammel is, amikor a Los Angeles Galaxy játékosa volt, és a Milanhoz ment játszani.

Lionel Messi az Inter Miami szerelése után egy szaúdi csapat mezét is felhúzta volna
Lionel Messi az Inter Miami szerelése után egy szaúdi csapat mezét is felhúzta volna (Fotó: AFP)

A szaúdi sportminisztériumot nem érdekelte Messi ajánlata

A 38 éves, nyolcszoros aranylabdás, jelenleg az Inter Miami csapatát erősítő argentin klasszis edzésben akar lenni pályafutása utolsó világbajnoksága előtt. A „felajánlkozását” azonban a szaúdi sportminisztérium – amely szorosan kézben tartja a liga működését, és szétosztja a csapatokhoz az érkező sztárokat – meglepő módon elutasította.

– Benyújtottam a javaslatot a miniszternek, de nem támogatta, hogy Messi mindössze négy hónapra ide igazoljon, és az ügy lezárult. A miniszter azt mondta, hogy a szaúdi liga nem lesz edzőtábor – magyarázta Hammad.

Ez a helyzet nagyon megalázó lehetett Messi számára.

A döntés mindenképpen meglepő, tekintve, hogy a királyság továbbra is vonzza a futballvilág klasszisait, Cristiano Ronaldo pedig a nemzeti futballprojekt szimbóluma lett – mutat rá cikkében az RMC Sport.

– Ronaldo leigazolása Szaúd-Arábiába történelmi átigazolás volt, amely megváltoztatta a szaúdi liga arculatát – jegyezte meg Hammad.

Szaúd-Arábia törekvései nem voltak hiábavalóak, 2034-ben a szaúdiak rendezik a labdarúgó-vb-t.

Messi újra vb-t nyerne az argentin válogatottal

A címvédő Argentína 2022-es diadalából hét góljával és három gólpasszával tevékeny részt vállalt Messi természetesen tisztában van a korával és a fizikai korlátaival, mégis szeretné címvédéshez segíteni együttesét a jövő nyári világbajnokságon. Ennek érdekében éppen a napokban hosszabbította meg – immáron 2028-ig érvényes – szerződését az Inter Miamival, melynek színeiben rendszeresen pályára lép, csapatkapitányként képviselve az együttest. A támadó mindent megtesz azért, hogy ott lehessen az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő, június 11-én kezdődő világbajnokságon. 


 

