Messi megalázó helyzetbe került, erre az elutasításra aligha számított

– Messi csapata a nyári klubvilágbajnokság alatt keresett meg. Közölték, hogy Messi a jövő évi vb előtt négy hónapig szívesen játszana Szaúd-Arábiában, hogy ott készüljön fel a világbajnokságra – árulta el Abdallah Hammad, a Mahd Tehetséggondozó Akadémia vezérigazgatója a szaúdi Thmanya podcastjában. A szaúdi sportvezető egy híres precedenssel is párhuzamot vont: – Ugyanez történt Beckhammel is, amikor a Los Angeles Galaxy játékosa volt, és a Milanhoz ment játszani.

A szaúdi sportminisztériumot nem érdekelte Messi ajánlata

A 38 éves, nyolcszoros aranylabdás, jelenleg az Inter Miami csapatát erősítő argentin klasszis edzésben akar lenni pályafutása utolsó világbajnoksága előtt. A „felajánlkozását” azonban a szaúdi sportminisztérium – amely szorosan kézben tartja a liga működését, és szétosztja a csapatokhoz az érkező sztárokat – meglepő módon elutasította.

– Benyújtottam a javaslatot a miniszternek, de nem támogatta, hogy Messi mindössze négy hónapra ide igazoljon, és az ügy lezárult. A miniszter azt mondta, hogy a szaúdi liga nem lesz edzőtábor – magyarázta Hammad.

Ez a helyzet nagyon megalázó lehetett Messi számára.

A döntés mindenképpen meglepő, tekintve, hogy a királyság továbbra is vonzza a futballvilág klasszisait, Cristiano Ronaldo pedig a nemzeti futballprojekt szimbóluma lett – mutat rá cikkében az RMC Sport.

– Ronaldo leigazolása Szaúd-Arábiába történelmi átigazolás volt, amely megváltoztatta a szaúdi liga arculatát – jegyezte meg Hammad.

Szaúd-Arábia törekvései nem voltak hiábavalóak, 2034-ben a szaúdiak rendezik a labdarúgó-vb-t.

Messi újra vb-t nyerne az argentin válogatottal

A címvédő Argentína 2022-es diadalából hét góljával és három gólpasszával tevékeny részt vállalt Messi természetesen tisztában van a korával és a fizikai korlátaival, mégis szeretné címvédéshez segíteni együttesét a jövő nyári világbajnokságon. Ennek érdekében éppen a napokban hosszabbította meg – immáron 2028-ig érvényes – szerződését az Inter Miamival, melynek színeiben rendszeresen pályára lép, csapatkapitányként képviselve az együttest. A támadó mindent megtesz azért, hogy ott lehessen az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő, június 11-én kezdődő világbajnokságon.



