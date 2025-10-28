Rendkívüli

Lezuhant egy kis repülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Lionel Messilabdarúgó-világbajnokságArgentína

Lionel Messi bejelentette, mikor dönt a világbajnoki részvételéről

A legnagyobb sztárral vagy nélküle érkezik a címvédő? Ez a jövő évi labdarúgó-vb egyik legnagyobb kérdése, ami arra vonatkozik, hogy a torna idején 39 éves Lionel Messi ott lesz-e Argentína keretében. A nyolcszoros aranylabdás játékos most egy tévéinterjúban beszélt az ezzel kapcsolatos gondolatairól.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 11:49
Lionel Messi eddig 195 mérkőzésen ölthette magára a válogatott mezét. Fotó: AFP/Chris Arjoon
Az argentin szupersztár eddig öt világbajnokságon vett részt. Hogy lesz-e hatodik, az még most is nyitott kérdés, egy azonban biztos: a jelenleg az Inter Miami együttesét erősítő Lionel Messi a jövő évi torna idején már 39 éves lesz.

A 38 esztendős Lionel Messi még nem tudja, hogy ott lesz-e a 2026-os labdarúgó vb-n
A 38 esztendős Lionel Messi még nem tudja, hogy ott lesz-e a 2026-os labdarúgó vb-n (Fotó: Getty Images/Carmen Mandato)

 

Lionel Messi csak jövőre dönt

A címvédő Argentína 2022-es diadalából hét góljával és három gólpasszával tevékeny részt vállalt Messi természetesen tisztában van a korával és a fizikai korlátaival, mégis szeretné címvédéshez segíteni együttesét a jövő nyári világbajnokságon. Ennek érdekében éppen a napokban hosszabbította meg – immáron 2028-ig érvényes – szerződését az Inter Miamival, melynek színeiben rendszeresen pályára lép, csapatkapitányként képviselve az együttest. Jól látható, hogy a támadó mindent megtesz azért, hogy ott lehessen az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő, június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Szeretnék ott lenni, jól lenni és segíteni a csapatomat. Napról napra fogok készülni, amikor jövőre elkezdem az alapozást, aztán meglátjuk, el tudom-e érni a százszázalékos állapotot, és hasznosnak fogom-e érezni magam. Ennek fényében hozom majd meg a döntésemet

 – nyilatkozta az FC Barcelonával korábban négyszer is Bajnokok Ligáját nyert Messi, aki hozzátette: mivel világbajnokságról van szó, természetesen izgatott miatta, pláne, hogy a legutóbbit megnyerte hazája színeiben.

A katalán klub és az Inter Miami mellett pályafutása során a Paris Saint-Germaint is erősítő Messi 2005 nyarán, éppen Magyarország ellen debütált címeres mezben, azóta az argentin válogatottban 195 mérkőzésen lépett pályára és 114 gólt szerzett.

Lionel Messi góljai jelenlegi klubjában:

