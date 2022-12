Lionel Messi valóra váltotta álmát, nincs több új Maradona

– Egyértelmű volt számomra, hogy az utolsó tornámig küzdenem kell, nem vonulhatok vissza a válogatottól anélkül, hogy nyertünk volna valamit – ezt már a tavalyi Copa América-győzelem után mondta Messi.

Katarba úgy utazott, hogy mindenki sejtette, ez lesz az utolsó alkalma a vb-cím megszerzésére. S a legjobb világbajnokságát teljesítette, több gólt lőtt, mint az előző négy tornáján összesen, ráadásul a hét találatából öt az egyenes kieséses szakaszban született, amely során korábban nem volt eredményes.

Közben nyíltan elismerte, hogy tényleg ez az utolsó esélye, nem érdekelte, hogy ezzel még nagyobb lehet rajta a nyomás. Sokkal inkább kiérdemelte a vb-Aranylabdát, mint 2014-ben, és világbajnok lett. (A döntőben rajta kívül még két „új Maradona”-jelölt játszott: Ángel di María gólt lőtt, Paulo Dybala értékesítette a tizenegyesét.)

Magasban a világbajnoki trófea. Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

Beteljesült az álom. S Messi az ünneplés során maga is összefoglalta a világbajnoki címig vezető utat, nem feledkezve el a két éve elhunyt elődről sem.

„Közel 30 év telt el a Grandoli [Messi első gyerekkori klubja] és a katari világbajnokság között. Ebben a kis híján három évtizedben a labda sok örömmel megajándékozott, de néha szomorúságot is okozott nekem. Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer világbajnok leszek, és úgy próbálkoztam újra és újra, hogy semmi nem garantálta a sikert – benne volt a pakliban, hogy kudarcot vallok. Ez a vb-győzelem azoknak is szól, akik a korábbi tornákon kudarcot vallottak, mint például 2014-ben, amikor mindenki megérdemelte volna a sikert, mivel oroszlánként küzdöttek a döntőbe vezető úton, magamat is beleértve – sőt azon az elátkozott döntőn is megérdemeltük a győzelmet.”

„Ez a győzelem természetesen Diegóé is, aki az égből támogatott minket, valamint azoké, akik az eredményektől függetlenül támogattak minket, még akkor is, amikor nem jöttek az eredmények. És végül, de nem utolsósorban ez a győzelem ezé a nagyszerű csapaté, a szakmai stábé és a válogatott minden dolgozójáé, aki éjt nappallá téve azon dolgozott, hogy megkönnyítse a dolgunkat. A kudarc gyakran egy tanulási folyamat része, csalódások nélkül pedig a siker is elérhetetlen. Szívből köszönök mindent, hajrá, Argentína!” – írta Lionel Messi az alábbi videóhoz.

Nincs többé elkeseredett kutakodás az új Maradona után. Viszont ne lepődjünk meg, ha néhány év múlva elkezdenek feltűnni az új Messik.

Borítókép: Lionel Messi számára immár nem álom a vb-trófea (Forrás: Instagram/leomessi)