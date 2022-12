Ronaldo? Ugyan! Lionel Messi nagy riválisa egy tojás

Lionel Messi Instagram-oldalán is egyértelműen jelezte, hogy teljesült az álma. Az argentin futballsztár számos csúcsot állított fel karrierje során, ám sportága legértékesebb trófeája, a világbajnoki aranyérem sokáig elkerülte. Végül utolsó, ötödik vb-jén, Katarban a vb-cím is meglett Messinek, aki büszkén hirdette sikerét.

Messi és társai a világbajnoki címet ünneplik. Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Messi Katarban hét gólt szerzett, és a torna legjobb játékosának választották. A döntő óta több fotója is ellepte a világhálót, ám az egyik Instagram-bejegyzése mindegyik másiknál jobban tarolt.

Lionel Messi fotója az oldal történetének legnépszerűbb bejegyzése lett, az első kép, amely túllépte az 56 millió kedvelést.

Nem Ronaldo volt Messi nagy ellenfele

Az argentin sztár pályafutását meghatározta a Cristiano Ronaldóval való rivalizálása. A portugál klasszis is sok csúcsot megdöntött, Katarban például az egyetlen labdarúgó lett, aki öt különböző vb-n is gólt szerzett. Ronaldónak azonban a vb-cím nem jött össze – igaz, egyelőre nem is hajlandó lemondani róla, Messivel ellentétben nem jelentette ki, hogy a katari volt az utolsó vb-je.