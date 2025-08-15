Versértelmező pályázatot hirdetnek Babics Imre Szfinx című művére

Füleki Gábor az Irodalmi Jelenben megjelent tanulmánya szerint Babics Imre Gnózis című regénye nem mindennapi intenzitású olvasmány: „A könyv szövege líraian tömör, minden oldala, minden sora külön-külön emésztendő, akárcsak az ókori nagy eposzok mondatai. Ugyanis regénynek álcázott eposzról van szó.

Babics Imre Gnózis című regényét 2013-ban adta ki a Napkút Kiadó (Forrás: Wikipédia)

Babics Imre kulcsverse

Már alcíme is árulkodik valódi mivoltáról: Gnózis-ének, azaz ének abban az értelemben, mint a Niebelung-ének vagy az Íliász. Ének a transzcendenshez. Modern hősköltemény, korunk jelenébe-közelmúltjába, a kilencvenes évek Magyarországának elsivárodó valóságába ágyazva. Hősei, eposzhoz illően, isteni erőkkel és szemlélettel felruházott személyek, akik azonban teljes természetességgel, szervesen ágyazódnak koruk viszonyaiba. Olyannyira, hogy a regény-ének természetfeletti eseményei is teljesen reálisnak tűnnek, mivel a szürke keret: a budapesti Havanna-lakótelep lehangoló világa hitelesítő ellenpontot alkot, és így a realitás és irrealitás két mérlegserpenyője tökéletes egyensúlyba kerül.”

A vers itt található.



A szerző által éneknek nevezett mű betétlapon kiemelt kulcsverse a Szfinx. A versértelmezéseket a Napút szerkesztőiből álló zsűri bírálja el.

A kiírás pillanatában – tudatosan – a díjazási kategóriákat sem határozzák meg, a kiosztható összdíj összege 800 ezer Ft. A legjobbnak ítélt értelmezéseket a naputonline.hu folyamatosan közli. Ha a beérkezett pályázatok száma indokolja, a Cédrus Művészeti Alapítvány nyomtatott formában is kiadja őket. Oklevél és könyvcsomag is része a díjnak.

A pályázaton névvel, elérhetőséggel, korhatár és szakmai megkötés nélkül bárki részt vehet egy pályaművel.

Lehetőleg elektronikus formában várják a műveket, de postai úton is van lehetőség. Terjedelmi korlát nincsen, a beküldési határidő: 2025. október 11. Az ünnepélyes eredményhirdetést november elején tartják meg.

