Versértelmező pályázatot hirdetnek Babics Imre Szfinx című művére

Kilenc esztendeig írta kézzel Babics Imre Gnózis című művét, amelyet Szörényi László korszakos remekműnek tartott. Tizenkét év fiókélet után a Napkút Kiadó 2013-ban adta ki a sok tízezer hexameterben megalkotott prózai eposzt. A Cédrus Művészeti Alapítvány most versértelmező pályázatot hirdet a szerző Szfinx című kulcsverséből.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:30
A versértelmező pályázatot Szfinx című művére írták ki. Forrás: Wikipédia
Füleki Gábor az Irodalmi Jelenben megjelent tanulmánya szerint Babics Imre Gnózis című regénye nem mindennapi intenzitású olvasmány: „A könyv szövege líraian tömör, minden oldala, minden sora külön-külön emésztendő, akárcsak az ókori nagy eposzok mondatai. Ugyanis regénynek álcázott eposzról van szó. 

Babics
Babics Imre Gnózis című regényét 2013-ban adta ki a Napkút Kiadó (Forrás: Wikipédia)

Babics Imre kulcsverse

Már alcíme is árulkodik valódi mivoltáról: Gnózis-ének, azaz ének abban az értelemben, mint a Niebelung-ének vagy az Íliász. Ének a transzcendenshez. Modern hősköltemény, korunk jelenébe-közelmúltjába, a kilencvenes évek Magyarországának elsivárodó valóságába ágyazva. Hősei, eposzhoz illően, isteni erőkkel és szemlélettel felruházott személyek, akik azonban teljes természetességgel, szervesen ágyazódnak koruk viszonyaiba. Olyannyira, hogy a regény-ének természetfeletti eseményei is teljesen reálisnak tűnnek, mivel a szürke keret: a budapesti Havanna-lakótelep lehangoló világa hitelesítő ellenpontot alkot, és így a realitás és irrealitás két mérlegserpenyője tökéletes egyensúlyba kerül.”

A vers itt található.
 

A szerző által éneknek nevezett mű betétlapon kiemelt kulcsverse a Szfinx. A versértelmezéseket a Napút szerkesztőiből álló zsűri bírálja el. 

A kiírás pillanatában – tudatosan – a díjazási kategóriákat sem határozzák meg, a kiosztható összdíj összege 800 ezer Ft. A legjobbnak ítélt értelmezéseket a naputonline.hu folyamatosan közli. Ha a beérkezett pályázatok száma indokolja, a Cédrus Művészeti Alapítvány nyomtatott formában is kiadja őket. Oklevél és könyvcsomag is része a díjnak. 

A pályázaton névvel, elérhetőséggel, korhatár és szakmai megkötés nélkül bárki részt vehet egy pályaművel. 

Lehetőleg elektronikus formában várják a műveket, de postai úton is van lehetőség. Terjedelmi korlát nincsen, a beküldési határidő: 2025. október 11. Az ünnepélyes eredményhirdetést november elején tartják meg.
 

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
