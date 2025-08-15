Jankovics MarcellkiállításmegnyitószékesfehérvárÁder János

Szomorú hír árnyékolja be az új Jankovics Marcell-kiállítást Székesfehérváron

Augusztus 14-én, csütörtökön 14 órakor nyílt meg a Hit, remény, rajzfilm című kiállítás, amely Jankovics Marcell ikonikus hőseit kelti életre. A tárlat a nemzetközi sikert arató alkotások mögött álló szakemberek nevét és munkáját is bemutatja, ezzel tisztelegve a közös alkotómunka előtt.

2025. 08. 15. 12:35
Jankovics Marcell életművéből nyílt kiállítás Székesfehérváron.
Jankovics Marcell életművéből nyílt kiállítás Székesfehérváron. Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyie Hírlap
Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendház épületében nyílt meg a Hit, remény, rajzfilm című kiállítás, amely Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész és a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnökének életművéből válogat.

A Hit, remény, rajzfilm című kiállítás Jankovics Marcell életművéből válogat (Fotó: Fejér Megyei HÍrlap/Fehér Gábor)

Jankovics Marcell: Hit, remény, rajzfilm

A megnyitón Pokrovenszki Krisztián főigazgató arról beszélt, hogy a múzeumnak a kulturális közvetítés és az oktatás mellett kötelessége bemutatni a gyűjteményében őrzött értékeket is. 

Elmondta, hogy a kiállítás januárban Rómában, a Vatikán területén debütált, amellyel Magyarország hivatalosan is csatlakozott a Remény zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent év eseményeihez. 

Beszédében hangsúlyozta, nagy büszkeség, hogy most Székesfehérváron, a magyarság és a kereszténység szempontjából kiemelkedő helyszínen is látható a tárlat.

Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kiállítás Székesfehérváron nyílhat meg. Kiemelte, hogy az esemény időpontja szimbolikus: a választás nem véletlenül esett az ünnepi hétre. Szólt arról is, hogy a kiállítás nem jöhetett volna létre Látrányi Viktória munkája és gondoskodó szeretete nélkül. 

Látrányi Viktória igazi lokálpatrióta személyisége ennek a városnak, akitől sok dolgot tanulhattunk, de egy dolgot biztosan: hogyan lehet és kell szolgálni és szeretni ezt a várost.

 – emlékezett meg köszöntőbeszédében a polgármester az augusztus 13-án elhunyt szakemberre. A megnyitón Áder János is az emelvényhez lépett, ünnepi beszédében először Pilinszky János sorait is idézte:

A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a »pillanat« nélkül puszta körforgásba merül vissza naptárunk

– mondta a volt köztársasági elnök, aki így folytatta: – A vándor lába alatt körbeforduló föld. A pelikánmadár után csillagösvényen vágtázó legény. A Napot, a Holdat és a csillagokat visszaszerző Király Kis Miklós. Három esztendő, ami három napig tart. 

Áder János a kiállítás megnyitóján (Fotó: Fejér Megyie Hírlap/Fehér Gábor)

Bárányok, akik az égbe ballagnak, és a fejükön átbucskázva angyalokká válnak. Idő. Öröklét. Körforgás. Nem kell a világon keresztüllátó Messzinézőnek lennünk, elég csak a magyar népmesék képi világára gondolnunk, hogy tudjuk, milyen fontos szerep jut Jankovics Marcell életművében ezeknek a szavaknak. 

Jankovics Marcell rajzokba, filmekbe sűrített igazsága túlmutat az ember pillanatnyi szükségletein. Alkotásai a lelki, szellemi kapcsolódásainkról szólnak, a vonallal, a formákkal valóban képes volt kifejezni a világmindenséget. 

Az ő művészete, világlátása úgy kozmikus, hogy földhözragadt. Úgy isteni, hogy végtelenül emberi. Úgy hagyományos, hogy folytonosan megújuló – fogalmazott Áder János.

Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott még Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a kiállítás védnöke is, végül a kiállítás kurátora, Tóth Norbert főtanácsos, nyitotta meg a tárlatot. A kiállításmegnyitóról szóló galériát a Feol.hu oldalán lehet megtekinteni.

 

 

