Szomorú hír árnyékolja be az új Jankovics Marcell-kiállítást Székesfehérváron

Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendház épületében nyílt meg a Hit, remény, rajzfilm című kiállítás, amely Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész és a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnökének életművéből válogat.

A Hit, remény, rajzfilm című kiállítás Jankovics Marcell életművéből válogat (Fotó: Fejér Megyei HÍrlap/Fehér Gábor)

Jankovics Marcell: Hit, remény, rajzfilm

A megnyitón Pokrovenszki Krisztián főigazgató arról beszélt, hogy a múzeumnak a kulturális közvetítés és az oktatás mellett kötelessége bemutatni a gyűjteményében őrzött értékeket is.

Elmondta, hogy a kiállítás januárban Rómában, a Vatikán területén debütált, amellyel Magyarország hivatalosan is csatlakozott a Remény zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent év eseményeihez.

Beszédében hangsúlyozta, nagy büszkeség, hogy most Székesfehérváron, a magyarság és a kereszténység szempontjából kiemelkedő helyszínen is látható a tárlat.

Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kiállítás Székesfehérváron nyílhat meg. Kiemelte, hogy az esemény időpontja szimbolikus: a választás nem véletlenül esett az ünnepi hétre. Szólt arról is, hogy a kiállítás nem jöhetett volna létre Látrányi Viktória munkája és gondoskodó szeretete nélkül.

Látrányi Viktória igazi lokálpatrióta személyisége ennek a városnak, akitől sok dolgot tanulhattunk, de egy dolgot biztosan: hogyan lehet és kell szolgálni és szeretni ezt a várost.

– emlékezett meg köszöntőbeszédében a polgármester az augusztus 13-án elhunyt szakemberre. A megnyitón Áder János is az emelvényhez lépett, ünnepi beszédében először Pilinszky János sorait is idézte:

A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a »pillanat« nélkül puszta körforgásba merül vissza naptárunk

– mondta a volt köztársasági elnök, aki így folytatta: – A vándor lába alatt körbeforduló föld. A pelikánmadár után csillagösvényen vágtázó legény. A Napot, a Holdat és a csillagokat visszaszerző Király Kis Miklós. Három esztendő, ami három napig tart.