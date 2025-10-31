Tóth Balázs mellett tették le a voksukat a szurkolók + videó

Marco Rossi szövetségi kapitány döntése alapján Dibusz Dénes sérülése miatt Tóth Balázs állt a magyar válogatott kapujába a vb-selejtezőkre, és előbb szeptemberben a portugálok elleni hazai meccsen (2-3), majd októberben az örmények legyőzésekor (2-0) ugyancsak a Puskás Arénában, illetve Lisszabonban a bravúros pontszerzés (2-2) alkalmával is remekül teljesített.

Tóth Balázs játékára Marco Rossi is számít (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség)

Az alábbi képre kattintva elindul a videó:

Tóth Balázs a Blackburn Rovers színeiben a múlt hét végén hosszú idő után ünnepelhetett győzelmet, csapata a második vonalban, a Championshipben 2-1-re győzött a Southampton ellen. S a 28 éves kapus bravúrok sorozatát mutatta be.

A Blackburn Rovers legjobbja októberben: Tóth Balázs

Ez is közrejátszhatott abban, hogy a szurkolók szavazatai alapján ő lett október legjobbja – ezt a klub csütörtökon jelentette be a közösségi oldalain. A Blackburn októberben egy győzelem mellett egy döntetlent és két vereséget jegyzett a bajnokságban.

A Blackburn a 11. forduló után a 24 csapatos bajnokság 21. helyén áll tíz ponttal. Tóthéknak három győzelmük, egy döntetlenjük és hét vereségük van, a csapat gólkülönbsége 10-17. A tizenhét kapott gól nem kirívóan sok, négy csapat többet kapott, három ugyanennyit, kettő 16-ot.