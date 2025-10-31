Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Tóth BalázsBlackburn Rovers FCMarco Rossi

Tóth Balázs mellett tették le a voksukat a szurkolók + videó

Nem csak a magyar labdarúgó-válogatottban remekelt Tóth Balázs, Angliában a klubcsapatában is kiválóan teljesít. A második vonalban, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers a közösségi oldalain tudatta, hogy a szurkolók szavazatai alapján Tóth Balázs lett október hónap legjobbja a csapatban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 5:46
Tóth Balázs a Blackburn Rovers kapujában is remekel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rossi szövetségi kapitány döntése alapján Dibusz Dénes sérülése miatt Tóth Balázs állt a magyar válogatott kapujába a vb-selejtezőkre, és előbb szeptemberben a portugálok elleni hazai meccsen (2-3), majd októberben az örmények legyőzésekor (2-0) ugyancsak a Puskás Arénában, illetve Lisszabonban a bravúros pontszerzés (2-2) alkalmával is remekül teljesített.

Tóth Balázs játékára Marco Rossi is számít
Tóth Balázs játékára Marco Rossi is számít  (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség)

Az alábbi képre kattintva elindul a videó:

Tóth Balázs a Blackburn Rovers színeiben a múlt hét végén hosszú idő után ünnepelhetett győzelmet, csapata a második vonalban, a Championshipben 2-1-re győzött a Southampton ellen. S a 28 éves kapus bravúrok sorozatát mutatta be. 

A Blackburn Rovers legjobbja októberben: Tóth Balázs

Ez is közrejátszhatott abban, hogy a szurkolók szavazatai alapján ő lett október legjobbja – ezt a klub csütörtökon jelentette be a közösségi oldalain. A Blackburn októberben egy győzelem mellett egy döntetlent és két vereséget jegyzett a bajnokságban.

 

A Blackburn a 11. forduló után a 24 csapatos bajnokság 21. helyén áll tíz ponttal. Tóthéknak három győzelmük, egy döntetlenjük és hét vereségük van, a csapat gólkülönbsége 10-17. A tizenhét kapott gól nem kirívóan sok, négy csapat többet kapott, három ugyanennyit, kettő 16-ot.

A Blackburn Rovers–Southampton (2-1) találkozó összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekLouvre

A Louvre-ot kirámolták, de Belmondo nélkül

Horváth József avatarja

A hatóságok az izraeli extitkosszolgák tapasztalataira, kapcsolataira, segítségére számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu