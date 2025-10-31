LiverpoolarsenalArne SlotSzoboszlai DominikPremier League

Gonosz poénok a Liverpool kárára, amely most a topligák legrosszabb csapata + videó

Azzal, hogy a Liverpool szerdán az angol Ligakupában a nyolc közé jutásért játszott meccsen hazai pályán 3-0-ra veszített a Crystal Palace ellen, az elmúlt hét meccséből a hatodikat bukta el. S a topligákban az elmúlt bő egy hónapot nézve a Liverpool volt a legrosszabb csapat. Arne Slot együttese élcelődések céltáblája lett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 4:54
Arne Slot kezéből kicsúszott az irányítás Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Amint arról már írtunk, tizennégy győztes tétmérkőzéssel kezdte az idényt a Bayern München labdarúgócsapata, ezzel megdöntötte az öt legerősebb európai bajnokság  (angol, spanyol, német, olasz, francia) erre vonatkozó eddigi rekordját. A Bayern előtt a korábbi csúcsot az AC Milan tartotta 13 sikerrel az 1992–1993-as idényből. A Bayern München mellett az Arsenal is rekordot döntött azzal, hogy hat összecsapást is megnyert októberben kapott gól nélkül. A Premier League címvédője, a Liverpool is bekerült a most készített statisztikákba, de ennek nem örülhet Arne Slot együttese: szeptember 27. óta az európai topligák egyetlen más csapata sem veszített el annyit meccset, valamennyi sorozatot nézve, mint a Pool, amely hétből hatszor kikapott.

Tragikus a Liverpool és Arne Slot mérlege
Tragikus a Liverpool és Arne Slot mérlege Forrás: X/OptaJoe

A Liverpool vesszőfutása

  • szeptember 27. Crystal Palace–Liverpool 2-1 Premier League
  • szeptember 30. Galatasaray–Liverpool 1-0 Bajnokok Ligája
  • október 4. Chelsea–Liverpool 2-1 Premier–League
  • október 19. Liverpool–Manchester United 1-2 Premier League
  • október 22. Eintracht Frankfurt–Liverpool 1-5 Bajnokok Ligája – ez nagy győzelem, de nem árnyalja a borzalmas összképet
  • október 25. Brentford–Liverpool 3-2 Premier League
  • október 29. Liverpool–Crystal Palace 0-3 Ligakupa

 

A Premier League-ben a Nottingham is négy vereséget szenvedett zsinórban, de az Európa-ligában nyert a Porto ellen. A Bundesligában a St. Pauli is négyszer kapott ki, ám aztán a Német Kupában továbbjutott a Hoffenheim ellen. A Liverpoolnak náluk is rosszabb az összmérlege…

Egy nagyon gonosz poén az X-en 4,8 millió követővel rendelkező Troll Football oldaltól:

S a viccoldal rászállt Szoboszlai Dominikékra:

Itt az lenne a poén, hogy a rivális csapatok megvédik Arne Slotot, addig jó nekik, amíg ő a vezetőedző, mert addig tuti a siker a Vörösök ellen.

 

 

Ezzel szemben az Arsenal elmúlt hónapja:

Forrás: X/Premier League

A Crystal Palace–Liverpool (0-3) találkozó összefoglalója:

