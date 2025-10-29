LiverpoolCrystal PalaceLigakupa

Ez sima volt: újabb nagy pofont kapott a Liverpool, ennek már kiesés lett a vége

A Crystal Palace ebben az idényben már kétszer is megtréfálta a Liverpoolt, szerda este arra készült, hogy ezt harmadszor is megtegye, ezúttal az Anfielden. Így is tett: Ismaila Sarr duplázott az első félidő hajrájában, ezzel el is döntötte a 3-0-s vendégsikerrel végződött találkozót. A Crystal Palace a ligakupa negyeddöntőjében folytatja, a tartalékcsapattal felállt Liverpool pedig a legutóbbi hét mérkőzésén immáron hat kudarcnál tart.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 22:42
Kerkez Milos újabb vereséget szenvedett el a Liverpool mezében Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Még november sincs, de szerda este ebben az idényben már harmadszor nézett egymással farkasszemet a Liverpool és a Crystal Palace – előbbi nagy bánatára. A Sasok ugyanis tizenegyespárbaj után az Angol Szuperkupát is megnyerték a PL bajnoka ellen, majd ez csapat indította el a Vörösök vereségsorozatát is a Premier League-ben, és ez immáron négy mérkőzést számlál.

A Crystal Palace bő három hónap alatt háromszor is megtréfálta a Liverpoolt
A Crystal Palace bő három hónap alatt háromszor is megtréfálta a Liverpoolt Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai nem, Kerkez és Pécsi igen

Rosszabb ellenfelet tehát nem is kaphatott volna a Liverpool a ligakupa nyolcaddöntőjére. Bár természetesen Arne Slot is szeretné már a gárdát kivezetni a gödörből, azon szokásán nem változtatott, hogy ezen kupasorozat mérkőzéseire a legjobbjait nem nevezi, inkább ad nekik egy kis időt a szusszanásra az erőltetett menet során, amelynek részeként a novemberi válogatottszünetig még az Aston Villával, a Real Madriddal és a Manchester Cityvel is összecsap a Liverpool. Így a meccskeretbe mások mellett Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah és Florian Wirtz sem került be, de  azért a támogatásukról biztatták a társaikat, a lelátóról figyelték őket. Arne Slot tíz helyen is változtatott a legutóbbi bajnokihoz képest, a kakukktojás az új klubjánál még önmagát kereső Kerkez Milos volt, aki ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet. Pécsi Ármin a kispadra ült le, körülötte csupa-csupa fiatal.

Sarr lett ismét a Liverpool végzete

A Crystal Palace kezdő tizenegye inkább hasonlított a megszokottra, ennek ellenére a vendégek most nem tudták lefocizni a hazaiakat. Mezőnyharc zajlott a pályán, némi liverpooli fölénnyel, de csak egy-két helyzetecskét hozott az első húsz perc. Fél óra elteltével kezdett ébredezni a Crystal Palace, amely egyre többször eljutott az ellenfél kapujához. És ha már ott volt, a vezetést is megszerezte. A menteni próbáló Joe Gomez éppen Ismaila Sarr elé lőtte a labdát, ezek után született meg az első gól a 41. percben, amelyet a 45. percben újabb Sarr-találat követett.

A szenegáli támadót nyugodtan nevezhetjük a Liverpool mumusának: a Vörösök elleni kilenc mérkőzésén hét gólnál és gólpassznál jár.

A szakadó esőben lassan csordogált a második félidő. A Crystal Palace-nak nem kellett hajtania, mert a Liverpool nemhogy az egyenlítéshez, a szépítéshez sem járt közel. A csapat ráadásul meg is fogyatkozott a hajrában, az egyik debütáns, a 18 éves Amara Nallo utolsó emberként lerántotta Justin Devennyt a 79. percben. Ezt kihasználva még lőtt egy gólt Yeremy Pino, a Sasok négy nyeretlen meccs után győztek újra, és a 3-0-val bejutottak a ligakupa negyeddöntőjébe. A rekordbajnok Liverpool pedig nyalogathatja a sebeit, miután a legutóbbi hét mérkőzéséből a hatodikat is elbukta.

Ligakupa, 4. forduló, szerda

  • Arsenal–Brighton 2-0 (0-0)
  • Liverpool–Crystal Palace 0-3 (0-2)
  • Wolverhampton–Chelsea 3-4 (0-3)
  • Swansea–Manchester City 1-3 (1-1)
  • Newcastle–Tottenham 2-0 (1-0)

 

 

