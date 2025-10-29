Szoboszlai nélkül, de Pécsivel: így néz szembe a mumusával a Liverpool

Azzal, hogy szombaton a Brentforddal sem bírt, négy mérkőzést is elveszített egymás után a Premier League-ben a Liverpool. A sorok rendezésére viszont nincs igazán idő, hiszen az idény azon szakaszában vagyunk, amikor a topcsapatok heti két mérkőzést játszanak, szerdán (20.45, tv: Match4) már a Crystal Palace elleni ligakupameccs következik.

Kerkez Milos bekerült a Liverpool kezdőcsapatába a Crystal Palace ellen. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Nem okozna óriási meglepetést, ha a vendégek harcolnák ki a továbbjutást az Anfielden. Egyrészt azért, mert ebben az évadban már kétszer felülmúlták a Liverpoolt, másrészt Arne Slot tartalékos csapattal áll ki a Crystal Palace ellen. Ez egyébként is jellemző rá a ligakupában, várható volt a rotálás, illetve a jövő hétre is tartalékolni kell az erőforrásokat, hiszen akkor két rangadó, kedden a Real Madrid (BL), vasárnap pedig a Manchester City elleni (PL).

A Liverpool kulcsjátékosainak többsége tehát pihen, köztük Szoboszlai Dominik is, Kerkez Milos viszont a kezdőcsapatban kapott helyet. Pécsi Ármin pedig leülhet a kispadra, miután a Vörösök első (Alisson) és második számú kapusa (Giorgi Mamardasvili) sincs a keretben. A harmadik, Freddie Woodman kezd szerdán.

Ez a Liverpool kezdőcsapata:

How we line up for tonight’s Carabao Cup action 👊 — Liverpool FC (@LFC) October 29, 2025

Íme a Crystal Palace kezdője:

Your Palace taking on Liverpool ✊ pic.twitter.com/DcB7oQuCwx — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 29, 2025

Így érkeztek meg a liverpooliak az Anfieldre: