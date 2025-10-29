Szoboszlai nélkül, de Pécsivel: így néz szembe a mumusával a Liverpool

Azzal, hogy szombaton a Brentforddal sem bírt, négy mérkőzést is elveszített egymás után a Premier League-ben a Liverpool. A sorok rendezésére viszont nincs igazán idő, hiszen az idény azon szakaszában vagyunk, amikor a topcsapatok heti két mérkőzést játszanak, szerdán (20.45, tv: Match4) már a Crystal Palace elleni ligakupameccs következik.
Nem okozna óriási meglepetést, ha a vendégek harcolnák ki a továbbjutást az Anfielden. Egyrészt azért, mert ebben az évadban már kétszer felülmúlták a Liverpoolt, másrészt Arne Slot tartalékos csapattal áll ki a Crystal Palace ellen. Ez egyébként is jellemző rá a ligakupában, várható volt a rotálás, illetve a jövő hétre is tartalékolni kell az erőforrásokat, hiszen akkor két rangadó, kedden a Real Madrid (BL), vasárnap pedig a Manchester City elleni (PL).
A Liverpool kulcsjátékosainak többsége tehát pihen, köztük Szoboszlai Dominik is, Kerkez Milos viszont a kezdőcsapatban kapott helyet. Pécsi Ármin pedig leülhet a kispadra, miután a Vörösök első (Alisson) és második számú kapusa (Giorgi Mamardasvili) sincs a keretben. A harmadik, Freddie Woodman kezd szerdán.
Ez a Liverpool kezdőcsapata:
Íme a Crystal Palace kezdője:
Így érkeztek meg a liverpooliak az Anfieldre: