Afgán bevándorló késelt halálra egy Liverpool-szurkolót, videón az elfogása!

A bűncselekmény még hétfőn történt, és nem Liverpool városában, hanem Uxbridge-ben, ami London egyik külvárosa, egy csendesebb környék lakónegyedekkel, üzletekkel és parkokkal. A rendőrök és mentők hétfőn délután öt óra körül érkeztek ki a Midhurst Gardens nevű utcába, ahol három embert ért késes támadás. Egy 49 éves férfi életét már nem tudták megmenteni, egy 45 éves férfi túlélte a támadást, de maradandó sérüléseket szenvedett. Egy 14 éves fiút szintén megkéseltek, de az ő sérülései nem életveszélyesek. A rendőrségi jelentés szerint egy értelmetlen erőszakos cselekmény történt. A támadásnak nincs terrorista indítéka, és jelenleg azt vizsgálják, milyen kapcsolat lehetett a gyanúsított és az áldozatok között – írja a Mirror.

Az áldozat, a 49 éves Wayne Broadhurst a Liverpool futballcsapatának törzsszurkolója volt, és amikor rátámadtak, a kutyáját sétáltatta. A helyszínen egy 22 éves férfit tartóztattak le gyilkosság és gyilkossági kísérlet gyanújával.

A Mirror arról is ír, hogy a letartóztatott személy bevándorló. A belügyminisztérium megerősítette, hogy a férfi egy teherautóval lépett be az Egyesült Királyságba, mielőtt menedékjogot kért volna, amit 2022-ben meg is kapott.

A közösségi médiában megjelent állítások ellenére nem menekültszálláson vagy a belügyminisztérium más szálláshelyén lakik, hanem egy magánlakásban. Az illető a beszámolók szerint Afganisztánból érkezett Angliába.

Az internetre felkerült videófelvételen az látszik, ahogy a gyanúsított egy lakóövezeti utcán sétál, mielőtt két rendőr üldözni kezdené. Az egyikük sokkolót szegez rá, és azt kiabálja: „Dobd el a kést!” és „Feküdj a földre!”. Néhány másodperccel később több rendőr is csatlakozik hozzájuk, a sokkolót elsütik, a férfi pedig a földre zuhan – olvasható a Liverpool Echo beszámolójában. Az áldozatra egy olyan fotóval emlékeznek, amely azt mutatja, hogy a Liverpool szurkolója volt.

