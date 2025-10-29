Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Chiesa elárulta, mi történt a Liverpool öltözőjében a Brentford elleni vereség után

Hat egymást követő meccsen egy győzelem mellett öt vereség, a bajnokságban pedig négy fiaskó zsinórban. A Liverpool a múlt hét végén a Brentford otthonában 3-2-re kapott ki. Arne Slot együttese ma az angol Ligakupában a Crystal Palace ellen lép pályára a legjobb nyolc közé jutásért. Federico Chiesa elárulta, mi történt a Liverpool öltözőjében a Brentford elleni vereség után, milyen most a hangulat a csapatnál és mit gondol a mellőzéséről.

2025. 10. 29. 10:59
Szoboszlai Dominik és Federico Chiesa Forrás: John Walton - PA Images
Miközben a Brentford szurkolói és játékosai szombat este euforikusan ünnepelték, hogy legyőzték a bajnoki címvédőt, a Liverpool öltözőjében teljes csend uralkodott. Néhány nappal korábban a csapatkapitány Virgil van Dijk kezdeményezésére tartott zárt körű megbeszélés lendületet adott Szoboszlai Dominikéknak, a BL-ben 5-1-re nyertek az Eintracht Frankfurt otthonában, de szombat este senki nem akart szólni a többiekhez.

Nem Chiesa miatt gyengélkedik a Liverpool
Nem Chiesa miatt gyengélkedik a Liverpool (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Senki sem szólt egy szót sem, mert mindenki pontosan tudta, mi a helyzet. De néha nem is kell megszólalni, mert mindenki átérzi a helyzetet. Most is inkább az jár a fejünkben, min kellene változtatnunk – mondta el Federico Chiesa.

Az olasz játékos kilenc meccsen két gólt és három gólpasszt jegyez, pedig csak 245 perc játéklehetőséget kapott Arne Slot vezetőedzőtől. A Liverpool szurkolói szerint jóval többet érdemelne. Az biztos, nem rajta múlik, hogy nem megy csapatnak.

– Ilyenkor az ember első gondolata az, hogy még többet kell dolgozni, még keményebben kell edzeni. Jelzésértékű volt, hogy a Brentford elleni meccs után néma csönd uralkodott az öltözőben, ez annak a jele, hogy mindenki változtatni akar a helyzeten. A buszon aztán elkezdtünk beszélgetni, és nem kérdés, mindenki azon van, hogy kimásszunk a gödörből. A legfontosabb pedig az, hogy senkit sem hibáztathatunk. Abban, hogy most ilyen mélyen vagyunk, sok apró tényező játszik közre, nem egyetlen dolog. Én abszolút pozitívan gondolkodom. A csapatunk minőséget képvisel, nagyszerű edzőnk van, és szerintem semmi ok az aggodalomra. A szezon elején senki sem kérdőjelezett meg semmit, amikor nyertünk, és most is csak annyi a dolgunk, hogy ismét győzzünk, mert mi vagyunk a Liverpool!

 

A Liverpool ma a Crystal Palace ellen lép pályára 

A mai feladat nem könnyű, a Liverpool a Crystal Palace ellen lép pályára a Ligakupa negyedik fordulójában, és megpróbálja elkerülni, hogy hét meccsből a hatodikat is elveszítse. Intő jel, hogy a Palace ebben az idényben már kétszer legyőzte a Poolt. Mivel Arne Slot rotálja a csapatát, Chiesa várhatóan kezdő lesz, és nem aggódik.

– Ha a Crystal Palace hosszú labdákat akar majd megjátszani, tegye csak, mi nagy intenzitással fogunk reagálni, megnyerjük a párharcokat, nyerni akarunk. Olaszul azt mondjuk: a győzelem újabb győzelmet szül. Szóval a célunk egyszerű: nyerni – szögezte le Chiesa.

Az olasz játékos a mellőzéséről is beszélt.

– Az edző dönti el, hogy kezdek-e, de ha tartom a jó formámat, bizonyosan több lehetőséget kapok. Tavaly fizikailag és mentálisan sem voltam rendben, és elfogadtam, hogy nem játszom. Idén viszont már a felkészülés kezdetén éreztem, hogy sokkal jobb állapotban vagyok. Persze, még több játékidőre lenne szükségem, hogy elérjem a legjobb formám, azt a szintet, amelyen akkor voltam, amikor 2021-ben Eb-t nyertem az olasz válogatotta. Immár más típusú játékos vagyok, mint korábban voltam, de tetszik az irány, és büszke vagyok arra, hogy sokat fejlődtem, még ha egy kicsit veszítettem is a gyorsaságomból. Már 28 éves vagyok, miközben sokan a csapatból még csak 24-25 évesek,  Florian Wirtz pedig csak 22. De úgy érzem, segíthetek nekik a rutinommal, a tapasztalatommal. Virgil és Mo (Van Dijk és Szalah – a szerk.) is a rutint képviselik, de a tapasztalatommal én is hozzá tudok tenni a csapat játékához.

Federico Chiesa gólja a Bournemouth ellen a 88. percben, ezzel lett 3-2, a Liverpool pedig végül 4-2-re győzött:


 

