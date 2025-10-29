Chiesa elárulta, mi történt a Liverpool öltözőjében a Brentford elleni vereség után

Miközben a Brentford szurkolói és játékosai szombat este euforikusan ünnepelték, hogy legyőzték a bajnoki címvédőt, a Liverpool öltözőjében teljes csend uralkodott. Néhány nappal korábban a csapatkapitány Virgil van Dijk kezdeményezésére tartott zárt körű megbeszélés lendületet adott Szoboszlai Dominikéknak, a BL-ben 5-1-re nyertek az Eintracht Frankfurt otthonában, de szombat este senki nem akart szólni a többiekhez.

Nem Chiesa miatt gyengélkedik a Liverpool (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Senki sem szólt egy szót sem, mert mindenki pontosan tudta, mi a helyzet. De néha nem is kell megszólalni, mert mindenki átérzi a helyzetet. Most is inkább az jár a fejünkben, min kellene változtatnunk – mondta el Federico Chiesa.

Az olasz játékos kilenc meccsen két gólt és három gólpasszt jegyez, pedig csak 245 perc játéklehetőséget kapott Arne Slot vezetőedzőtől. A Liverpool szurkolói szerint jóval többet érdemelne. Az biztos, nem rajta múlik, hogy nem megy csapatnak.

– Ilyenkor az ember első gondolata az, hogy még többet kell dolgozni, még keményebben kell edzeni. Jelzésértékű volt, hogy a Brentford elleni meccs után néma csönd uralkodott az öltözőben, ez annak a jele, hogy mindenki változtatni akar a helyzeten. A buszon aztán elkezdtünk beszélgetni, és nem kérdés, mindenki azon van, hogy kimásszunk a gödörből. A legfontosabb pedig az, hogy senkit sem hibáztathatunk. Abban, hogy most ilyen mélyen vagyunk, sok apró tényező játszik közre, nem egyetlen dolog. Én abszolút pozitívan gondolkodom. A csapatunk minőséget képvisel, nagyszerű edzőnk van, és szerintem semmi ok az aggodalomra. A szezon elején senki sem kérdőjelezett meg semmit, amikor nyertünk, és most is csak annyi a dolgunk, hogy ismét győzzünk, mert mi vagyunk a Liverpool!