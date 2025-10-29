Liverpool FCCrystal PalaceSzoboszlai DominikLigakupa

Ha ezt is elbukja a Liverpool, az már palotaforradalmat robbanthat ki

A Liverpool ma este a Crystal Palace-t fogadja az angol labdarúgó Ligakupában a legjobb nyolc közé jutásért. Szoboszlaiék és a londoniak is mély gödörbe kerültek azok után, hogy a két csapat szeptember végi bajnokiját a Palace nyerte meg. A Liverpool szeretne visszavágni azért a vereségért és a szintén elveszített Szuperkupa-meccsért is, ugyanakkor az Aston Villa elleni szombati Premier League-találkozóra is készülnie kell Arne Slot együttesének.

2025. 10. 29.
Liverpool Liverpool's Dutch manager Arne Slot gestures on the touchline during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on September 27, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTE
A Liverpool kétszer is lógó orral zárta a Crystal Palace elleni meccset Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Itt a javítási lehetőség a Liverpoolnak, de akár még mélyebb gödörbe is kerülhet Arne Slot csapata. Azt nehezen lehetne megmagyarázni, ha a szezonban harmadszor is kikapna a Crystal Palace-tól. Két rossz formában lévő csapat csap össze az Anfielden szerdán (20.45, tv: Match4).

Liverpool
A Szuperkupa-trófeával pózoló Oliver Glasner kétszer is kihúzta a Liverpool méregfogát (Fotó: GLYN KIRK/AFP)

Gödörben a Liverpool

Fájó vereséggel, így trófea nélkül kezdte a 2025/2026-os szezont a Liverpool FC, amely 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben az angol Szuperkupa-meccsen. 

A vereség ellenére gyorsan összeállt, legalábbis jó hajráinak és küzdőszellemének köszönhetően remekül rajtolt a bajnokságban Arne Slot csapata, amely az első öt Premier League-meccsét megnyerte. A lendületet a Crystal Palace törte meg, Oliver Glasner együttese szeptember 27-én 2-1-re legyőzte Londonban Szoboszlai Dominikékat.

Akkor még botlásnak tűnt, azóta kiderült, mély gödörbe került a Liverpool: egy frankfurti Bajnokok Ligája-sikert kivéve 3 PL- és egy BL-meccset bukott el a Kerkez Milost is rendszerint bevető angol bajnok. 

Visszaesett a Palace

A Liverpool másodszori legyőzése a Crystal Palace-nak meglepőn módon nem adott nagy löketet, sőt, ellentétes hatást váltott ki. A Konferencialigában a Dinamo Kijevet még megverték 2-0-ra, azóta két vereség és egy döntetlen a mérlegük a bajnokságban Sarréknak, akik a 10. helyen állnak. Igaz, csupán két ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint a hetedik pozícióba visszaesett Liverpool. A folyamatosan fejlődő listavezető, Arsenal elleni 1-0-s vereség elfogadható, a második helyen álló Bournemouth elleni 3-3 kifejezetten jónak számít, ám a ciprusi Larnaka elleni hazai vereség felért egy mélyütéssel... 

Ki fog játszani?

Természetesen fűti a visszavágás vágya a Liverpoolt, ám a Crystal Palace elleni trilógia harmadik felfogása a legkevésbé rangos. Arne Slotnak már az Aston Villa elleni szombati Premier League-találkozóra is készülnie kell, s a sérülések (Jones, Isak, Gravenberch) sem könnyítik meg a dolgát. A Ligakupában amolyan vegyes tizenegyet szokott összeállítani a holland tréner, a Southampton elleni 2-1 alkalmával többek között a ritkán játszók közül Leoni, Endo, Gomez, Nyoni, Ngumoha és Chiesa is játéklehetőséget kapott. Jellemző a rotációra, hogy Szoboszlai Dominik, Mohamed Salah, Virgil van Dijk és Cody Gakpo a keretbe sem került be. 

Ezúttal sem valószínű, hogy a legerősebb csapatával játszana a Liverpool, ugyanakkor – már csak a két vereség miatt – nem veheti félvállról a Crystal Palace-t, amely igazi mumusa lett. Sorozatban három vereség a feleannyit sem érő játékoskeretű londoniaktól valódi palotaforradalmat indítana el a Mersey-partján. 

 

Az már biztos, hogy a rangsorban a két első kapus pihenőt kap. Alisson sérült, Giorgi Mamardasvili pedig Slot döntése nyomán kap szabadságot, így Freddie Woodman kezd majd a kapuban, Pécsi Ármin pedig a kispadon ül majd bevetésre készen. Egyes vélemények szerint Arne Slot a tűzzel, helyesebben az állásával játszik: ha a Liverpool tartalékos felállásban vereséget szenved, az akár az állásába kerülhet.

A legutóbbi találkozójukon – miközben a Vörösök a győztes gól megszerzéséért hajtottak – egy bedobás után a 97. percben Nketiah révén a Crystal Palace-é volt a slusszpoén. A drámai meccs összefoglalóját itt láthatják:

 

