Ha ezt is elbukja a Liverpool, az már palotaforradalmat robbanthat ki

Itt a javítási lehetőség a Liverpoolnak, de akár még mélyebb gödörbe is kerülhet Arne Slot csapata. Azt nehezen lehetne megmagyarázni, ha a szezonban harmadszor is kikapna a Crystal Palace-tól. Két rossz formában lévő csapat csap össze az Anfielden szerdán (20.45, tv: Match4).

A Szuperkupa-trófeával pózoló Oliver Glasner kétszer is kihúzta a Liverpool méregfogát (Fotó: GLYN KIRK/AFP)

Gödörben a Liverpool

Fájó vereséggel, így trófea nélkül kezdte a 2025/2026-os szezont a Liverpool FC, amely 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben az angol Szuperkupa-meccsen.

A vereség ellenére gyorsan összeállt, legalábbis jó hajráinak és küzdőszellemének köszönhetően remekül rajtolt a bajnokságban Arne Slot csapata, amely az első öt Premier League-meccsét megnyerte. A lendületet a Crystal Palace törte meg, Oliver Glasner együttese szeptember 27-én 2-1-re legyőzte Londonban Szoboszlai Dominikékat.

Akkor még botlásnak tűnt, azóta kiderült, mély gödörbe került a Liverpool: egy frankfurti Bajnokok Ligája-sikert kivéve 3 PL- és egy BL-meccset bukott el a Kerkez Milost is rendszerint bevető angol bajnok.

Visszaesett a Palace

A Liverpool másodszori legyőzése a Crystal Palace-nak meglepőn módon nem adott nagy löketet, sőt, ellentétes hatást váltott ki. A Konferencialigában a Dinamo Kijevet még megverték 2-0-ra, azóta két vereség és egy döntetlen a mérlegük a bajnokságban Sarréknak, akik a 10. helyen állnak. Igaz, csupán két ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint a hetedik pozícióba visszaesett Liverpool. A folyamatosan fejlődő listavezető, Arsenal elleni 1-0-s vereség elfogadható, a második helyen álló Bournemouth elleni 3-3 kifejezetten jónak számít, ám a ciprusi Larnaka elleni hazai vereség felért egy mélyütéssel...

Ki fog játszani?

Természetesen fűti a visszavágás vágya a Liverpoolt, ám a Crystal Palace elleni trilógia harmadik felfogása a legkevésbé rangos. Arne Slotnak már az Aston Villa elleni szombati Premier League-találkozóra is készülnie kell, s a sérülések (Jones, Isak, Gravenberch) sem könnyítik meg a dolgát. A Ligakupában amolyan vegyes tizenegyet szokott összeállítani a holland tréner, a Southampton elleni 2-1 alkalmával többek között a ritkán játszók közül Leoni, Endo, Gomez, Nyoni, Ngumoha és Chiesa is játéklehetőséget kapott. Jellemző a rotációra, hogy Szoboszlai Dominik, Mohamed Salah, Virgil van Dijk és Cody Gakpo a keretbe sem került be.