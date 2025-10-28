Liverpool FCMikel ArtetaArne SlotArsenal

Több mint baljós a rivális fejlődése, Szoboszlaiék máris lemondhatnak a címvédésről?

Kilenc forduló után tetemes, hét pont a Liverpool FC hátránya az éllovas Arsenalhoz képest. Szoboszlai Dominikék sorozatban negyedszer maradtak pont nélkül a Premier League-ben, miközben az Ágyúsok korábban nem látott mutatókat produkálnak. A londoniak fejlődése előrevetíti, ha így folytatják, a Liverpoolnak nem sok sansza lesz bajnoki címe megvédésére. Úgy tűnik, az Arsenal tanult az elmúlt évek kudarcaiból. Mikel Arteta lekörözi Arne Slotot.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 28. 5:49
Ha így folytatódik minden, Arne Slot (jobbra) fog gratulálni Mikel Artetának
Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Arne Slot csapata behúzta a kéziféket, eközben az Arsenal megállíthatatlanul robog, zsinórban négy győzelemnél tart. A Liverpool ugyanennyiszer veszített egymás után, a két csapat között 7 pontosra nőtt a különbség. Ez sem csekély, ám a folyamatok alakulása még rémisztőbb Szoboszlaiék szemszögéből nézve.

Az Arsenal ellenállhatatlan az idényben
Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Hogy mik a Liverpool visszaesésének az okai, vélhetően maga Arne Slot menedzser sem tudja, hiszen nem tudta megállítani a lavinát. Jellemző, hogy az előző idényben 38 meccsen kapott ki négyszer a Liverpool… A magabiztosan menetelő Arsenal előretörésének a kulcsmomentumai viszont egyértelműen kirajzolódnak a statisztikákból. A Premier League hivatalos oldala velősen összefoglalta a hátteret az Ágyúsok újabb, immár hetedik sikere után.

– Sok szempontból semmi újat nem lehetett tanulni, és semmi rendkívülit nem lehetett felfedezni a vasárnap délutáni, Crystal Palace elleni 1-0-s győzelmükben. De pontosan ez a lényeg: miközben a többi nagy klub imbolyog, az Arsenal magabiztosan halad előre 

– összegzett a szerző, aki aztán sorra vette, miben javult az Arsenal az előző évadhoz képest.

Stabil az Arsenal

Az egyik legszembetűnőbb számadat, hogy kilenc PL-meccsen mindössze három gólt kapott Mikel Arteta csapata. Abból az egyik Szoboszlai Dominik szenzációs szabadrúgása volt, amellyel a Liverpool legyőzte az Arsenalt. Ha az a siker nincs, döntetlen esetén most nem 7, hanem 10 pont lenne a címvédő hátránya.

David Raya hálója 6 találkozón is érintetlen maradt, minden sorozatot figyelembe véve 13-ból 10-szer nem tudtak az ellenfelek betalálni.

 Elöl pedig Gyökeres Viktorék összeszorgoskodtak 16 bajnoki gólt, ami nem éppen kiemelkedő, de holtversenyben a negyedik legtöbb a ligában. 

Arteta tanult a múltból

Az elmúlt években sokszor kinevették az Arsenalt, hogy miközben a női csapata Bajnokok Ligája-győztes lett, a férfi együttese állandóan trófea nélkül maradt. Csupán egy angol szuperkupát (2023) és egy FA-Kupát (2020) sikerült elhódítania, a Premier League-ben sorozatban három ezüstéremnél tart. 

Csakhogy úgy tűnik, ezzel Mikel Arteta menedzser és stábja is olyannyira tisztában van, hogy például az előző idényhez képest „ráállt” az alacsonyabb jegyzett csapatok elleni meccsekre. Amíg a 2024/2025-ös kiírásban 2, a mostaniban már 12 pontot gyűjtöttek be a Newcastle, Crystal Palace, Fulham, West Ham négyessel szemben. 

Az említettek közül hármat is egyetlen góllal, egyet kettővel győzött le.

Miben bízhat a Liverpool?

A kérdésre a válasz első része az, hogy sürgősen ki kell lábalnia a gödörből, s sorozatosan be kell zsebelnie a 3 pontokat. Ugyanez igaz a trón visszaszerzésére törő, 6 pontos hátrányban lévő Manchester Cityre is. A válasz másik része pedig úgy szól, hogy a statisztikában reménykedhetnek az Arsenal kihívói. Ez a hetedik alkalom, hogy az Ágyúsok 22 pontot vagy többet szereztek egy idény első kilenc Premier League-mérkőzésén (7 győzelem, 1 vereség, 1 vereség), de az előző hatból csak egyben, 2003/2004-ben nyerték meg a bajnoki címet. Pontosan azóta várnak az újabb elsőségre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

