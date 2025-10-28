Több mint baljós a rivális fejlődése, Szoboszlaiék máris lemondhatnak a címvédésről?

Arne Slot csapata behúzta a kéziféket, eközben az Arsenal megállíthatatlanul robog, zsinórban négy győzelemnél tart. A Liverpool ugyanennyiszer veszített egymás után, a két csapat között 7 pontosra nőtt a különbség. Ez sem csekély, ám a folyamatok alakulása még rémisztőbb Szoboszlaiék szemszögéből nézve.

Az Arsenal ellenállhatatlan az idényben Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Hogy mik a Liverpool visszaesésének az okai, vélhetően maga Arne Slot menedzser sem tudja, hiszen nem tudta megállítani a lavinát. Jellemző, hogy az előző idényben 38 meccsen kapott ki négyszer a Liverpool… A magabiztosan menetelő Arsenal előretörésének a kulcsmomentumai viszont egyértelműen kirajzolódnak a statisztikákból. A Premier League hivatalos oldala velősen összefoglalta a hátteret az Ágyúsok újabb, immár hetedik sikere után.

– Sok szempontból semmi újat nem lehetett tanulni, és semmi rendkívülit nem lehetett felfedezni a vasárnap délutáni, Crystal Palace elleni 1-0-s győzelmükben. De pontosan ez a lényeg: miközben a többi nagy klub imbolyog, az Arsenal magabiztosan halad előre

– összegzett a szerző, aki aztán sorra vette, miben javult az Arsenal az előző évadhoz képest.

Stabil az Arsenal

Az egyik legszembetűnőbb számadat, hogy kilenc PL-meccsen mindössze három gólt kapott Mikel Arteta csapata. Abból az egyik Szoboszlai Dominik szenzációs szabadrúgása volt, amellyel a Liverpool legyőzte az Arsenalt. Ha az a siker nincs, döntetlen esetén most nem 7, hanem 10 pont lenne a címvédő hátránya.

David Raya hálója 6 találkozón is érintetlen maradt, minden sorozatot figyelembe véve 13-ból 10-szer nem tudtak az ellenfelek betalálni.

Elöl pedig Gyökeres Viktorék összeszorgoskodtak 16 bajnoki gólt, ami nem éppen kiemelkedő, de holtversenyben a negyedik legtöbb a ligában.

Arteta tanult a múltból

Az elmúlt években sokszor kinevették az Arsenalt, hogy miközben a női csapata Bajnokok Ligája-győztes lett, a férfi együttese állandóan trófea nélkül maradt. Csupán egy angol szuperkupát (2023) és egy FA-Kupát (2020) sikerült elhódítania, a Premier League-ben sorozatban három ezüstéremnél tart.

Csakhogy úgy tűnik, ezzel Mikel Arteta menedzser és stábja is olyannyira tisztában van, hogy például az előző idényhez képest „ráállt” az alacsonyabb jegyzett csapatok elleni meccsekre. Amíg a 2024/2025-ös kiírásban 2, a mostaniban már 12 pontot gyűjtöttek be a Newcastle, Crystal Palace, Fulham, West Ham négyessel szemben.

Az említettek közül hármat is egyetlen góllal, egyet kettővel győzött le.