Arne Slot kockázatos csere mellett döntött, emiatt még ki is rúghatja a Liverpool

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált" a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

A Liverpool szerda este a Ligakupa 4. fordulójában, a nyolc közé jutásért hazai pályán a Crystal Palace ellen játszik. A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost soraiban tudó Vörösökön nagy a nyomás, hiszen a legutóbbi hat tétmeccsükből ötöt elveszítettek. Arne Slot vezetőedző merész döntése értelmében a Liverpool kapuját szerdán a harmadik számú hálóőr, Freddie Woodman védi. A liverpooli Rousing The Kop oldal szerint Slot ezzel a lépésével nagy kockázatot vállal, és ha nem jön be a húzása, egy újabb vereség akár a menesztésével is járhat.

2025. 10. 28. 14:03
Mamardashvili, Pécsi Ármin és Freddie Woodman Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A múlt hét közepén a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt otthonában elért 5-1-es győzelem nagy siker, de a hét végén a Premier League-ben megint, sorrendben negyedszer kikapott a Liverpool, ezúttal a Brentford otthonában 3-2-re. A csapat így a legutóbbi hat tétmeccséből ötöt elveszített. Arne Slot vezetőedző számára „életbe vágó” lehet, hogy a Pool szerdán a Ligakupa-nyolcaddöntőjében hazai pályán nyerjen a Crystal Palace ellen. „Arne Slot döntése a Crystal Palace elleni meccs előtt akár kirúgását is eredményezheti, ha visszaüt” – harsog a liverpooli Rousing The Kop cikkének címe. S mi ez a döntés? Slot a kapuba új embert állít: Freddie Woodman ezen a meccsen debütál a Liverpoolban.

Arne Slot úgy döntött, szerdán Freddie Woodman áll a Liverpool kapujába
Arne Slot úgy döntött, szerdán Freddie Woodman áll a Liverpool kapujába (Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images)

Az egyébként a Liverpoolnál bevett dolog, hogy a Ligakupában a tartalékkapus kap bizalmat, de Woodman a harmadik számú kapus. Alisson sérült, a brazilt a Giorgi Mamardasvili helyettesíti, Slot pedig úgy döntött, neki is jár a pihenő a meccsdömping közepette, így jött képbe Woodman. Pécsi Ármin pedig először ülhet le tétmeccsen a Liverpool kispadjára.

Slot nagy rizikót vállal Woodman bevetésével

A 28 éves Woodman a nyáron érkezett a Preston North Endtől – a „kapusrangsorban” az U21-es csapathoz irányított Pécsi Ármin elé került –, de 2024 márciusa óta nem védett tétmeccsen. 

A Liverpool védelembeli bizonytalanságai és a Palace támadóereje miatt ez a lépés igencsak merésznek tűnik, különösen egy olyan mérkőzésen, amelyet a Vörösöknek gyakorlatilag kötelező megnyerniük – írja a Rousing The Kop. Ha a kapus hibái miatt elúszna a Liverpool győzelme, az akár végzetes következményekkel is járhat Slot számára. Egy újabb vereség – a hatodik hét mérkőzésből – akár végleg megpecsételheti a holland tréner jövőjét a klubnál – teszi hozzá a liverpooli portál.

Slot hivatalosan nem jelentette be a „kapuscserét”, a Liverpool ma nem tart sajtótájékoztatót, de sokatmondó, hogy a klub honlapján ma megjelent egy nagy interjú Woodmannel, aki többek között arról beszél:  örülne a lehetőségnek, ha segíthetne a Liverpoolnak. A Vörösöknél holnap bizonyosan nem csak a kapusposzton lesz változás. A Ligakupa a legkevésbé fontos sorozat, szombaton a Premier League-ben az Aston Villa elleni találkozónak kétségkívül nagyobb a jelentősége.

A This Is Anfield oldal szerint a Liverpool szerdán így áll fel a Crystal Palace ellen, Szoboszlai és Kerkez nélkül:

 

A Crystal Palace idén már kétszer is legyőzte a Liverpoolt: előbb a szuperkupáért (Community Shield) vívott meccsen 2-2 után tizenegyespárbajban, majd a bajnokságban is 2-1-re.


 

