Nyíregyháza SpartacusvezetőedzőBódog Tamás

Németországban találta meg a Nyíregyháza a kirúgott vezetőedző utódját

A Nyíregyháza Spartacus kedden menesztette az NB I-es tabella utolsó helyén szerénykedő felnőttcsapat vezetőedzőjét, Szabó Istvánt, és egy nap alatt meg is találta az utódját. Bódog Tamás ülhet le a Nyíregyháza kispadjára, aki korábban már több magyar klubnál is dolgozott, és most három év kihagyás után tér vissza Németországból.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 16:59
Bódog Tamás nem kevesebbet vállalt, mint hogy benttartja a jelenleg utolsó helyen álló Nyíregyházát. Fotó: nyiegyhazaspartacus.hu
Bódog Tamást nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus. A klubhonlap szerdai bejegyzése kiemeli, a komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember Németországból tér haza.

Bódog Tamás ismét bizonyíthat Magyarországon
Bódog Tamás három év után tér vissza a magyar futballba. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– Örülök, hogy a Nyíregyháza vezetőedzője lehetek, megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a csapathoz! Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk – mondta a Bódog Tamás.

Bódog Tamás pikáns helyzetbe érkezik

Az 55 éves vezetőedző ötször lépett pályára a magyar válogatottban, edzői pályafutását pedig Németországban kezdte: a többi között Jürgen Klopp segítőjeként dolgozott Mainzban, majd később a Lipcse másodedzője lett; 2017-ben a DVTK vezetőedzőjeként tért vissza Magyarországra, a borsodiakat 46 tétmérkőzésen irányította. Később a Kisvárda és a Honvéd trénere is volt, majd 2022-ben visszatért Németországba a Hertha együtteséhez. Bódog Tamás pénteken a Kisvárda ellen irányíthatja először a Nyíregyházát. 

– Van pikantériája, hogy a Kisvárda elleni meccsen térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk

 – tette hozzá Bódog Tamás.

Elődje, Szabó István kedden távozott, miután az együttes két győzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel az utolsó helyen áll az NB I-ben.

