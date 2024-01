Klopp magyar barátja nem félti Szoboszlait

Bár 2026 nyaráig szól a szerződése, Jürgen Klopp úgy döntött, az idény végén továbbáll Liverpoolból. A német sztáredző csapata szárnyal, ezért váratlanul érte a futballvilágot a bejelentése, amit azzal indokolt, hogy elfáradt, a jövőben már nem tudná olyan erőbedobással végezni a munkáját, mint eddig. A Hertha másodedzője, Bódog Tamás megérti egykori mestere, csapattársa választását. A visszavonult magyar labdarúgó a mainzi időszakában barátkozott össze és – mint azt a Magyar Nemzetnek adott októberi interjúban elárulta – azóta is tartja a kapcsolatot Klopp-pal, akivel szerinte a hatalmas sikerei ellenére sem szaladt el a ló.

Bódog Tamás szerint nem kell félteni Szoboszlait Klopp távozása miatt Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Gondoljunk bele, közel negyedszázada edzősködik és nem alacsony szinten. Nincsen soha szabadideje, szabadnapja. Ha van, akkor is a csapatával foglalkozik. Látszik rajta, hogy belefáradt. Nem lehet állandóan azon a hőfokon égni, ahogy ő csinálja. Olyan szinten ott áll a kispad mellett, amivel plusz erőt tud adni a játékosainak. Sokkolt, engem is kicsit váratlanul ért a döntése, ugyanakkor abszolút megértem, mert nagyon régóta benne van, ő érzi, mire van energiája és mire nincs. Azzal, hogy időben bejelentette a távozását, és kereshetik az utódját, még nagyobbat nőtt az emberek szemében – magyarázta Bódog a Mandinernek, majd a Liverpool sikerkovácsának jövőbeli terveiről is beszélt. – Wiesbadenbe fog visszajönni Mainz mellé, ott fog házat építeni. Jelenleg nem tud úgy kikapcsolódni, ahogy neki szükséges lenne. Tudom, milyen hisztéria veszi körül, már nálunk Mainzban, majd Dortmundban is óriási felhajtás volt körülötte. Ami Liverpoolban van, az brutális, épp ésszel felfoghatatlan. Mint egy rocksztár! És ha te nem tudsz sehova kimozdulni, lépten-nyomon megállítanak fotóért, autogramért, amit mindig szívélyesen teljesített, az egy idő után sok.