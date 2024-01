Feldühítették, nem kér a Barcából az angol sztárcsapat edzője

Xavinak szombaton lett elege abból, hogy a spanyol sajtó folyton azt találgatta, a Barcelona csapnivaló szereplése okán vajon még mennyi időt tölthet el a csapat kispadján, ezért maga jelentette be, hogy az idény végén távozik.

Arteta nem készül a Barcelonához (Fotó: EPA/David Cliff)

Így a találgatásoknak vége lett, a bejelentés ugyanakkor újakat is szült, hiszen most már az a kérdés, hogy ki lesz az új vezetőedző. Spanyol sajtóbeszámolók arról szóltak, hogy az Arsenalt irányító, a barcelonai nevelésű Mikel Arteta is ott van az esélyesek között, mivel Xavi lemondása után állítólag a barátainak már elárulta, hogy kész elhagyni az Ágyúsokat. Ezen pletykák azonban hamisnak bizonyultak.

Arteta jól érzi magát Londonban

– Ennek nincs semmi igazságalapja, és nagyon dühös vagyok emiatt – fogalmazott hétfői sajtótájékoztatóján Arteta. – A megfelelő helyen vagyok a megfelelő emberekkel. Gyönyörű utazáson vagyunk a klubommal, a stábunkra és a játékosokra is sok feladat vár még. Szeretem a munkám minden percét, sok örömet okoz nekem. Előre visz, ha azt érzed, hogy tisztelnek, szeretnek, illetve amikor egyértelműen látszik, hogy hova tartotok, mik a céljaitok.