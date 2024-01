Máris megszólaltak a Barca éléről a nyáron távozó Xavi utódjelöltjei

Mint beszámoltunk róla, a Barcelona súlyos vereséget szenvedett a La Liga 22. fordulójában a Villarealtól, ami után már tíz pont a hátránya az éllovas Real Madrid mögött, így a címvédésre egyre kevesebb az esély. Xavi pedig „bedobta a törülközőt”, amit keserű nyilatkozattal tett még fájdalmasabbá.

Xavi már nem sokszor rúg labdába a Barcelona színeiben (Fotó: EPA/Enric Fontcuberta)

– Valaki egyszer megkérdezte tőlem, hogy én leszek-e a Barca Sir Alex Fergusonja. Lehetetlen elképzelés, ilyesmi sosem fog megvalósulni a Barcelonánál – fogalmazott Xavi, aki 2021 októbere óta irányítja a katalán gárdát. – Ez egy kegyetlen állás, mindig azt érzed, hogy nem becsülnek meg, nem úgy kezelnek, ahogy az elvárható lenne. A média tönkretesz, kritizál, amit nem lehet kizárni, hatással van rád. Ez történt a Barca minden edzőjével némi idő elteltével. Elmennek, mert nem éri meg folytatni ezt a munkát.

Xavi a Barcelona élő legendája, játékosként 1998 és 2015 között összesen 767-szer öltötte magára a klub mezét, ezzel az örökranglista második helyén áll, egyedül Lionel Messi előzi meg. Akkor lett a csapat vezetőedzője, amikor a Barcelona nagyon mélyen volt, és tavaly 2019 óta az első spanyol bajnoki címet hozta haza. Edzőként is bizonyított, s úgy tűnt, hogy élvezi a bizalmat a jelenlegi idény gyengébb eredményei ellenére is, bár ő maga már egy korábbi nyilatkozatában is jelezte, ha nem változnak a dolgok, az idény végén távozik, hiába szól 2025-ig a szerződése.