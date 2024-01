Klopp távozása extra motivációt ad Szoboszlaiéknak

Ha minden a várakozások szerint alakul, akkor a vasárnapi mérkőzésen társai segítségére lehet és Trent Alexander-Arnold is, akik több hetet hagytak ki sérülés miatt. Illetve Andy Robertson is, a skót hátvéd már a Liverpool szerdai összecsapásán (Fulham elleni 1-1-es döntetlen) is a kispadon ült.

Az FA-kupából már több nagyágyú is kiesett, az Arsenalt éppen a Liverpool, a Tottenham Hotspurt pedig a Manchester City búcsúztatta. A 4. fordulóban pedig az egymással párbajozó Chelsea, Aston Villa duóból is kihullik az egyik.

FA-kupa, 4. forduló (a legjobb 16 közé jutásért) csütörtök:

Bournemouth–Swansea City (II.) 5-0 péntek:

Tottenham–Manchester City 0-1

Chelsea–Aston Villa 0-0

Bristol City (II.)–Nottingham Forest 0-0

Sheffield Wednesday (II.)–Coventry City (II.) 1-1 szombat:

Ipswich Town (II.)–Maidstone (VI.) 1-2

Everton–Luton Town 1-2

Sheffield United–Brighton & Hove Albion 2-5

Leeds (II.)–Plymouth (II.) 1-1

Leicester (II.)–Birmingham (II.) 3-0

Fulham–Newcastle United 0-2 (0-1) vasárnap:

West Bromwich Albion (II.)–Wolverhampton Wanderers 12.45 (tv: Spíler 1)

Liverpool–Norwich City (II.) 15.30 (tv: Spíler 1)

Newport (IV.)–Manchester United 17.30 (tv: Spíler 1)

Borítókép: Szoboszlai Dominik (balra) és Jürgen Klopp (Fotó: AFP/Nurphot/Suhaimi Abdullah)