Toplista Klopp összes liverpooli igazolásáról, Szoboszlai előkelő helyre került

A liverpooli aranykorszak nagy csatártriójából – Szalah és Mané gólgyáros társa – Roberto Firmino okkal hiányzik a listáról, ő ugyanis még Klopp előtt érkezett Liverpoolba. Hasonló okból nem szerepel a rangsorban Bogdán Ádám sem, bár őt inkább a vége felé kellene keresnünk, neki mindössze öt meccs jutott Klopptól, és azokban sem volt sok köszönet, a Watford elleni bajnokin, majd az Exeter elleni FA-kupa-meccsen is potyagólt kapott, ami után a német már nem nagyon számolt vele.

Nem Karius a legrosszabb igazolás? Akkor ki?

Loris Karius viszont Klopp nagy mellényúlása volt. Ő már 19 évesen a Mainz kapuját védte, Klopp talán azért bízott benne annyira, mert ő is ott futott be edzőként. A 2015–2016-os Bundesliga-idényben Karius kilenc meccsen hibátlanul védett, kifogott két büntetőt is, jól teljesített, ezután igazolta le a Liverpool 6,2 millió euróért. Minden centje kidobott pénz volt az ablakon. Karius karrierje bizonyos értelemben 2018. május 26-án ért véget, mindössze 24 éves korában. Aznap rendezték a Liverpool–Real Madrid BL-döntőt, amelyen a német kapus két látványos, gólt eredményező hibát is elkövetett, amivel a legfőbb bűnbak lett a Liverpool 3-1-es vereségében.

Klopp ezután látta be, hogy ha nyerni akar, egy igazán jó kapusra nem sajnálhatja a pénzt, s vette meg Kariushoz képest tízszeres áron Alissont.

A rangsor szerint Karius még a csúfos BL-döntővel együtt sem volt Klopp legrosszabb igazolása, ezt a címet Arthur Melo birtokolja. Az ő neve Európában akkor vált ismertté, amikor a Barcelona 2018-ban 31 millió euróért szerződtette a Grémiótól. A brazil középpályás egyből megkapta az épp távozó Andrés Iniesta hatos mezszámát, de akkoriban inkább Xavi utódját látták benne. A nagy árnyékok végül agyonnyomták őt a Nou Campban, majd a Juventusba igazolt, ahol teljes csődöt mondott. Thiago Alcantara sérülése után Klopp adott neki még egy esélyt, 2022-ben kölcsönvette a Juventustól az akkor még mindig csak 26 éves Arthurt. A teljesítményéről mindent elmond, hogy végül csak két meccsen küldte pályára őt.

Hányadik helyre került

A tavaly nyáron Lipcséből 70 millió euróért szerződtetett Szoboszlai Dominik a Liverpool történetének és egyben Klopp teljes edzői karrierjének a harmadik legdrágább vétele, de a Givemesport azt írja róla, hogy jó befektetés volt. Szoboszlai mindössze fél év alatt annyit bizonyított, hogy Klopp 2015 óta tartó liverpooli korszakában a 12. legjobb igazolásnak rangsorolták, s olyan neveket előzött meg, mint Cody Gakpo, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri vagy Alex Oxlade-Chamberlain.

„Nem állítjuk, hogy teljes mértékben ő áll a Liverpool idénybeli feltámadása mögött, de az biztos hogy fontos szerepet játszik benne” – írják Szoboszlai értékelésében.

Klopp a Transfermarkt adatai szerint közel egymilliárd eurót, 938,5 millió eurót költött új igazolásokra a Liverpool edzőjeként. Legnagyobb riválisa, a Manchester Cityt vezető Pep Guardiola már a kétmilliárdhoz közelít edzői karrierje alatt.

Toplista Jürgen Klopp 45 liverpooli igazolásáról:

1. Mohamed Szalah

2. Virgil van Dijk

3. Alisson Becker

4. Sadio Mane

5. Andy Roberton

6. Fabinho

7. Diogo Jota

8. Luis Diaz

9. Joel Matip

10. Georginio Wijnaldum

11. Darwin Nunez

12. Dominik Szoboszlai

13. Cody Gakpo

14. Thiago Alcantara

15. Alexis Mac Allister

16. Ibrahima Konate

17. Harvey Elliot

18. Naby Keita

19. Kostas Tsimikas

20. Alex Oxlade-Chamberlain

21. Xherdan Shaqiri

22. Takumi Minamino

23. Wataru Endo

24. Ryan Gravenberch

25. Stefan Bajcetic

26. Ragnar Klavan

27. Adrian

28. Fabio Carvalho

29. Ben Doak

30. Ozan Kabak

31. Kaide Gordon

32. Calvin Ramsay

33. Sepp van den Berg

34. Marcelo Pitaluga

35. Marko Grujic

36. Steven Caulker

37. Ben Davies

38. Dominic Solanke

39. Calum Scanlon

40. Fabian Mrozek

41. Kamil Grabara

42. Andy Lonergan

43. Alex Manninger

44. Loris Karius

45. Arthur Melo

Borítókép: Jürgen Klopp irányítása alatt összesen 45 játékost igazolt a Liverpool (Fotó: EPA/Adam Vaughan)