A Liverpool megszerezte az új Xavit, aki mindenhol befuccsolt

Európában akkor vált ismertté Arthur neve, amikor a Barcelona 2018-ban 31 millió euróért szerződtette a Grémiótól. A brazil középpályás egyből megkapta az épp távozó Andrés Iniesta hatos mezszámát, de akkoriban inkább Xavi utódját látták benne.

Úgy tartották, hogy Arthur végre visszaadhatja a Barcelona-szurkolóknak azt, ami Xavi 2015-ös Katarba igazolásával eltűnt a Nou Campból: a hidat Sergio Busquets és Lionel Messi között.

A Barca tudatosan választotta ki őt erre a szerepre, 2017-ben a brazil élvonal legjobban passzoló játékosa volt minőségileg a 93,1 százalékos pontosságával és mennyiségileg a 82,2 passz/meccs mutatójával egyaránt. Voltak arra utaló jelek, hogy ezt a stílust Barcelonában is tovább tudja vinni, de végül a nagy árnyékok agyonnyomták, egy idő után már az edzéseket is megtagadta, olyan rosszul érezte magát, így a klub sem tudott ellenállni a Juventus 72 millió eurós, Miralem Pjanicsot is magában foglaló vételi ajánlatának 2020-ban.

Arthurt innentől elvesztettük. Az elmúlt két idényben átlagban kb. ezer percet töltött a pályán a Serie A-ban, sokat volt sérült is, de ami ennél bosszantóbb, hogy főként nem a futballal kapcsolatos tettei miatt került be a hírekbe. Karanténidőszakban tiltott házibuliban való részvétel, a méregdrága Ferrariját összetörő autóbaleset, hogy csak két példát említsünk.

Arthur még mindig csak 26 éves, a képességei alapján sokkal több van benne, mint amit eddig Európában mutatott, talán Liverpoolban, a játékosokhoz fűződő különleges kapcsolatáról is ismert Jürgen Klopp vezetése mellett ki tudja hozni magából azt, amire egyébként képes lehetne.

Ráadásul a Liverpoolnak is szüksége volt most egy középpályásra, mert a csapatban sok a sérült, köztük Thiago, főként őt kellene most pótolnia.

– Nagyon boldog és nagyon motivált vagyok, valóra szeretném váltani az álmaimat, és mindent bele fogok adni a Liverpool mezét viselve – nyilatkozta Arthur a Liverpool honlapján. Az angol klub vételi opciót is szerzett a brazilra, akit majd 37,5 millió euróért vehet meg, ha rászolgál.

Borítókép: Arthur a Liverpool mezében (Fotó: Liverpoolfc.com)