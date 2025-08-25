Milliárdokat ígért Zelenszkijnek a norvég kormányfő

Norvégia 8,45 milliárd dollárnyi segélyt tervez nyújtani Ukrajnának 2026-ban – jelentette be Jonas Gahr Store miniszterelnök kijevi látogatása során – számol be róla az Origo.

Norvégia légvédelmi rendszereket is adna Ukrajnának, illusztráció (Forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)

Norvégia egyre nagyobb szerepet vállal Ukrajna támogatásában – írja az Origo a The Kyiv Independent ukrán hírportálra hivatkozva. Az ukránok nyugati partnerei eközben azon dolgoznak, hogy véglegesítsék a háború utáni biztonsági garanciákat, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a Putyin–Zelenszkij-csúcs előkészítése is. A biztonsági garanciákkal kapcsolatban Store elmondta, hogy a legfontosabb garancia Ukrajna erős védelmi képességeinek biztosítása lenne.

A legfontosabb az, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen ezekben a megbeszélésekben

– fogalmazott a norvég kormányfő, egyben megerősítve országa elkötelezettségét is. Store szerint Norvégia részt vesz ukrán csapatok kiképzésében, és hozzájárul Ukrajna légterének védelméhez légvédelmi rendszerek biztosításával.

A Bloomberg augusztus 19-én arról számolt be, hogy az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák csomagját a következő napokban véglegesíthetik. Európai tisztviselők állítólag arról tárgyaltak, hogy brit és francia csapatokat küldenek Ukrajnába, körülbelül tíz másik országból származó kontingensekkel együtt.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök augusztus 19-én a Fox Newsnak elmondta, hogy Washington légvédelmi támogatást nyújthat a garanciák részeként, de kizárta amerikai szárazföldi csapatok Ukrajnába vezénylését.

