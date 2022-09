Egy magyar labdarúgó, aki mindig mosolyt csal Király Gábor arcára

Tudni érdemes, hogy Schäfer András gyerekként az első edzésén Király Gábor szombathelyi sportlétesítményében vett részt, így természetes, hogy a magyar válogatott pályára lépési társrekordere a szívén viseli a középpályás sorsát az Union Berlinben. Olyannyira, hogy amikor januárban Schäfer Dunaszerdahelyről Németországba igazolt, Király az Union akkori egyik kapusán, Andreas Luthén keresztül a beilleszkedését is igyekezett megkönnyíteni.

– Ellenfélként jól ismertük egymást Andyvel, és fontosnak tartottam, hogy beszéljünk, de András a személyiségével egyébként is hamar meggyőzte a berlinieket, hogy jó vásárt csinálnak vele – árulta el lapunknak Király Gábor, aki nem aggódik Schäfer jövője miatt az Unionnál. Pedig éppenséggel azt is lehetne mondani, hogy előrébb is tarthatna, hiszen több mint fél év elteltével még mindig nem számít kezdőjátékosnak, az első négy fordulóból kettőn csere volt, egyszer kezdő, legutóbb pedig a Schalke elleni 6-1-es győzelmet a kispadról nézte végig.

Schäfer Andrásnak még idő kell Fotó: DPA/AFP/Soren Stache

Király türelemre int: – A jó munkához mindig idő kell, és nem szabad elfelejteni, hogy egy fiatalemberről beszélünk, aki Magyarországon nevelkedett, és fizikailag még erősödnie kell. Jó helyen van, a Bundesliga erre abszolút alkalmas közeg, ráadásul András is az a típus, aki beleáll a munkába. Hosszú távban kell gondolkodni, én pozitívan látom a helyzetét, le fogja küzdeni az akadályokat.