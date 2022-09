Max Allegri elkeserítette a Juventus drukkereit

A Sky Italiának adott hosszas elemzésében a kétszeres BL-döntős mester szinte mindenre kitért.

Na, de nézzük, mit is mondott Allegri a Spezia elleni nyögvenyelős 2-0 után? – Jobban meg kell ismernünk egymást, és ezt együtt játszva el is érhetjük – mondta a hatszoros bajnok, kétszeres BL-döntős edző. Majd az általánosság szintjéről elrugaszkodva megosztott egy-két konkrétumot a csapatával kapcsolatban. – A középpályán nagyon jól sikerült visszaszerezni a labdát, és keményen küzdöttünk. Paul Pogba kiesésével és Ángel Di María sérüléséből visszatérve, ezek voltak a lehetőségeim. Majd meglátjuk, hogy a Fiorentina ellen esetleg többet változtatunk. Di María komoly kockázatot jelentett, mivel a sérülése után alig edzett a csapattal, de abban a pillanatban a csapatnak friss energiára volt szüksége a Spezia ellen – értékelt az 55 éves szakember.

Allegri egyértelművé tette, hogy nem a szép játék, hanem az eredmény a fontos, főleg a bajnokság korai szakaszában, amikor még az összeszokás ideje zajlik.

– A szezon ezen szakaszában kizárólag az eredmény a fontos. Még mindig azon dolgozunk, hogy javuljunk a játék irányításában. Ez nem csak védekezést jelent, hanem ha kétszer-háromszor elveszítjük a labdát, akkor kezdünk egyre mélyebbre menni a saját térfelünkre. A Spezia ellen egy ötperces pánik során veszítettünk a szervezettségünkből. Irányítanunk kell a játékot, és hagynunk, hogy elmúljon ez a néhány rossz pillanat

– nyilatkozta Allegri.

Vlahovics szabadrúgásgólt szerzett a Spezia ellen

Fotó: AFP/Miguel Medina

A mester kitért Dusan Vlahovics teljesítményére is. – Szerintem a Spezia elleni volt Dusan egyik legjobb teljesítménye: a rendkívüli szabadrúgásgólja mellett rengeteget fejlődött a labda megtartásában, és remélem, tovább fog fejlődni ezen a téren is javuljon. Dusannak adott a gólszerzési ösztöne, ezért a játékának a más területeivel is dolgoznunk kell, hogy teljesebbé tegyük a futballját. Miretti is lenyűgözött, kevesen tudják úgy irányítani a labdát, mint ő.

Allegri méltatta a Paris SG-től kölcsönbe érkezett Leandro Paredest, majd rátért az esztétika versus eredményesség kérdésére. – Paredes minőséget, technikát hoz a csapatnak, az ő jelenléte több szabadságot hagyhat a Locatellinek anélkül, hogy felelősséget vállalna a középpályáról történő támadások építéséért. Zakaria és Rabiot jobban védekezik, McKennie pedig inkább támadásban jó, szóval valaki másra volt szükségünk, aki a megfelelő passzt adja.

A csapatunk két éve nem nyerte meg a scudettót, a tavalyi szezonban sem nyertünk semmit, így ezeknek a srácoknak támogatásra és segítségre van szüksége a meccsek alatt. Én mindig azt mondom, és nem szégyellem kimondani: nem szeretem a vonzó futballt, amely nem nyer. Inkább arra kell koncentrálnunk, hogy hatékonyak legyünk, a szép játék másodlagos

– mondta a Juve edzője.