Kiáll Székelyföldért, nagy lépést tesz a magyargyűlölet és uszítás ellen az erdélyi klub

Az FK Csíkszereda tudatta: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést választja az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett.

Orbán Viktor miniszterelnök (felül jobbra), mellette Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke a csíkszeredai stadion klubház- és lelátóavató ünnepségén 2022-ben. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„A székely és magyar zászlók nem tiltott jelképek, hanem a székelyföldi közösség kulturális örökségének és identitásának természetes kifejezői. Ezt több nemzetközi fórum, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) is megerősítette, amely kimondta, hogy e szimbólumok használata a kulturális önazonosság és a véleménynyilvánítás szabadságának része.

A csendőrség által a Kolozsvári Universitatea elleni mérkőzést követően kiszabott bírság nyilvánvaló túlkapás volt, amelyet – meggyőződésünk szerint – a bíróság is meg fog állapítani. Fontos tény, hogy azóta ugyanazon jelképek használatáért a csendőrség semmilyen újabb szankciót nem alkalmazott” – írja felháborodott közleményében az FK Csíkszereda, amely a megkülönböztetést és a következetesség hiányát is számonkéri.

Megálljt parancsol FK Csíkszereda

A Hargita megyei egyesület szankciót helyezett kilátásba, a jövőben nem fog akkreditációt biztosítani azon médiatermékek újságíróinak, amelyek a sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak. Az FK Csíkszereda továbbá nem fogadja el, hogy megtiltsák számára, hogy identitását hirdesse.

Hamis és félrevezető az az állítás is, hogy a »Székelyföld« kifejezés használata be lenne tiltva a Román Labdarúgó-szövetség által. Székelyföld egy történelmi és kulturális régió, amelynek létezése történelmi realitás, még akkor is, ha Románia jelenlegi közigazgatási rendszerében nem viseli semmi ezt a nevet

– foglalt állást a klub, amely számos magyar labdarúgót foglalkoztat. Többek között Eppel Márton, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Kaján Norbert és Hegedűs János is a Ilyés Róbert csapatát erősíti.

A magyaros meccs nem érdekes

Az FK Csíkszereda kedden kupameccset játszott a Sepsi OSK-val, a 0-0-ra végződött találkozó érdekes módon csak a felvezetésben érdekelte a román sajtó nagy részét. A két csapat kezdőtizenegyében összesen tíz magyar állampolgár szerepelt, ám ahogy a Székelysport jelezte, a román lapok nagy szalagcímekben tudósítottak a székelyföldi összefogást és a székely futballünnepet kiemelő nyilatkozatokról.

„A Gazeta Sporturilor például felrótta az FK-nak, hogy »Székelyföldet népszerűsíti« és ezáltal »a hivatalosan el nem ismert régióval azonosítja magát, annak ellenére, hogy a FRF már többször megbüntette emiatt«”

– helyezte kontextusba a szerző az FK Csíkszereda válaszlépését.