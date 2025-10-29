xenofóbiaFK Csíkszeredaközlemény

Kiáll Székelyföldért, nagy lépést tesz a magyargyűlölet és uszítás ellen az erdélyi klub

Az FK Csíkszereda megelégelte az egyes sajtóorgánumok xenofóbiát és gyűlöletkeltést terjesztő tevékenységét. Az erdélyi klubbal szemben objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett kattintásvadászatot és hisztériakeltést folytató médiumokkal szemben kemény fellépést helyezett kilátásba a román első ligában szereplő együttes vezetősége. Az FK Csíkszereda közleményben jelezte, a jövőben nem fog akkreditációt biztosítani azon médiatermékek újságíróinak, amelyek a sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak.

2025. 10. 29. 18:42
FK Csíkszereda Csíkszereda, 2022. július 23. Szurkolók a csíkszeredai stadion klubház- és lelátóavató ünnepségén játszott FK Csíkszereda - Magyarország U18-as barátságos labdarúgó-mérkőzésen az erdélyi Csíkszeredában 2022. július 23-án. MTI/Veres Nándor
Az FK Csíkszereda szerint nem lehet megtiltani a Székelyföld kifejezés használatát Fotó: Veres Nándor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az FK Csíkszereda tudatta: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést választja az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett.

Csíkszereda, 2022. július 23. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2), mellette Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke (b) a csíkszeredai stadion klubház- és lelátóavató ünnepségén, és az azt követő FK Csíkszereda - Magyarország U18-as barátságos labdarúgó-mérkőzésen Csíkszeredán 2022. július 23-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Orbán Viktor miniszterelnök (felül jobbra), mellette Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke a csíkszeredai stadion klubház- és lelátóavató ünnepségén 2022-ben.  Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„A székely és magyar zászlók nem tiltott jelképek, hanem a székelyföldi közösség kulturális örökségének és identitásának természetes kifejezői. Ezt több nemzetközi fórum, köztük az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO) is megerősítette, amely kimondta, hogy e szimbólumok használata a kulturális önazonosság és a véleménynyilvánítás szabadságának része. 

A csendőrség által a Kolozsvári Universitatea elleni mérkőzést követően kiszabott bírság nyilvánvaló túlkapás volt, amelyet – meggyőződésünk szerint – a bíróság is meg fog állapítani. Fontos tény, hogy azóta ugyanazon jelképek használatáért a csendőrség semmilyen újabb szankciót nem alkalmazott” – írja felháborodott közleményében az FK Csíkszereda, amely a megkülönböztetést és a következetesség hiányát is számonkéri. 

Megálljt parancsol FK Csíkszereda

A Hargita megyei egyesület szankciót helyezett kilátásba, a jövőben nem fog akkreditációt biztosítani azon médiatermékek újságíróinak, amelyek a sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak. Az FK Csíkszereda továbbá nem fogadja el, hogy megtiltsák számára, hogy identitását hirdesse.

Hamis és félrevezető az az állítás is, hogy a »Székelyföld« kifejezés használata be lenne tiltva a Román Labdarúgó-szövetség által. Székelyföld egy történelmi és kulturális régió, amelynek létezése történelmi realitás, még akkor is, ha Románia jelenlegi közigazgatási rendszerében nem viseli semmi ezt a nevet

– foglalt állást a klub, amely számos magyar labdarúgót foglalkoztat. Többek között Eppel Márton, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Kaján Norbert és Hegedűs János is a Ilyés Róbert csapatát erősíti. 

A magyaros meccs nem érdekes

Az FK Csíkszereda kedden kupameccset játszott a Sepsi OSK-val, a 0-0-ra végződött találkozó érdekes módon csak a felvezetésben érdekelte a román sajtó nagy részét. A két csapat kezdőtizenegyében összesen tíz magyar állampolgár szerepelt, ám ahogy a Székelysport jelezte, a román lapok nagy szalagcímekben tudósítottak a székelyföldi összefogást és a székely futballünnepet kiemelő nyilatkozatokról. 

„A Gazeta Sporturilor például felrótta az FK-nak, hogy »Székelyföldet népszerűsíti« és ezáltal »a hivatalosan el nem ismert régióval azonosítja magát, annak ellenére, hogy a FRF már többször megbüntette emiatt«” 

– helyezte kontextusba a szerző az FK Csíkszereda válaszlépését.

Az abszolút újonc ugyan csak a 14. helyen áll a 16 csapatos román Szuperligában, ugyanakkor immár nyolc forduló óta nem talált legyőzőre. Legutóbb augusztus 23-án kapott ki, s talán emiatt is áll állandóan a támadások kereszttüzében…

 

