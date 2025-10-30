Slot ezzel óriásit hibázott: Liverpool-legenda állt bele, az ellenfél is odaszúrt

Arne Slot nyakába varrják Angliában, hogy a Liverpool simán kikapott 3-0-ra a Crystal Palace ellen az Anfielden, és ezzel kiesett az angol Ligakupából. A holland edző rendkívül tartalékos csapatot küldött pályára, a sztárok közül többek között Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah sem volt a keretben, de sok rutintalan fiatal is lehetőséget kapott a meccsen, ami visszaütött.

Arne Slot egyre nagyobb bajban, a Liverpool újabb veresége után a döntését kritizálják Angliában (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Kezdő volt a 18 éves Trey Nyoni, a 17 éves Rio Ngumoha, a 18 éves Kieran Morrison és a 22 éves Calvin Ramsay, akik korábban nem sokat játszottak. Csereként pedig a 18 éves Amara Nallo érkezett, akit kiállítottak, valamint a 19 éves Wellity Lucky, a 21 éves Kaide Gordon és a 19 éves Trent Kone Doherty. Csupa tapasztalatlan játékos.

Slot döntése annak fényében különösen furcsa volt, hogy a Liverpool nincs jó passzban, egymás után négyszer kapott ki a Premier League-ben, és most minden apró sikernek nagy jelentősége lenne – ehelyett a Ligakupa-kudarc tovább mélyítette a válságot.

A Liverpool legendája kiosztotta Arne Slotot

Ezzel az összeállítással előre kódolva volt a Liverpool kudarca, állítja Jamie Redknapp. A csapat korábbi angol válogatott középpályása több mint kétszáz meccsen futballozott a vörös mezben, jelenleg tévés szakértőként dolgozik Angliában.

– Ez rossz csapatválasztás volt, efelől ne legyen kétség – jelentette ki Jamie Redknapp a Daily Mailben.

Nem könnyítette meg a fiatalok dolgát azzal, hogy ilyen játékosokkal vette körül őket.

Nem hiszem, hogy Slot komolyan gondolta, hogy ezzel a csapattal és ezekkel a cserékkel jó eredményt érhet el egy ilyen erős Crystal Palace ellen. Reménykedhetett benne, de én egy pillanatig sem hittem, hogy így meg tudják verni őket.

Arne Slot megvédte a saját döntését a meccs után, azt mondta, hogy mindig nagy csapás a vereség, de muszáj volt változtatnia, pihentetni a játékosait. Hiába a sok nyári igazolás, a különböző bajnokságokból érkező labdarúgóknak kihívás megszokni a sok angliai meccset, hosszú távon visszaüthetne, ha kizsigerelné őket.

Az ellenfél edzője is odaszúrt Slotnak

A Crystal Palace ebben az idényben már harmadszor győzte le a Liverpoolt, az angol szuperkupa és a Premier League után a Ligakupában is. Oliver Glasner, a csapat edzője kissé odaszúrt Slotnak, amikor a Liverpool tartalékos felállásáról kérdezték.

– Én mindig erős csapatot küldök pályára, hacsak egy játékos kifejezetten nem kér pihenőt. Ez a gondolkodásmódom – jelentette ki Glasner, amivel egyértelműen Slottal szemben helyezkedett el.

Az ellenfél edzője bővebben is beszélt a Liverpool elleni meccsről, és Kerkez Milost is szóba hozta, erről itt írtunk.