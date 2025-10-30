Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Tiszteletlenségről beszélt Kerkezék kapcsán a Liverpool kiejtőjének edzője

Továbbra is központi téma a Liverpool labdarúgócsapatának szerdai, 3-0-ra elveszített Ligakupa-mérkőzése kapcsán, hogy Arne Slot nem a legerősebb kezdőcsapatát játszatta, s ez fontos szerepet játszott a vereségben. A győztes Crystal Palace-t irányító Oliver Glasner nem értett egyet a kritikus hangokkal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 8:33
Oliver Glasner egyszerűen nem tud veszíteni a Liverpool ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)
A Liverpoolban több fiatal is lehetőséget kapott a Crystal Palace ellen, miközben Arne Slot a legjobbjait a lelátón hagyta. A holland tréner véleményéről már írtunk a témával kapcsolatban, a Ligakupa-mérkőzés után a londoniakat irányító Oliver Glasner szintén elmondta a meglátásait.

A Crystal Palace edzője Kerkez Milost is szóba hozta
A Crystal Palace edzője Kerkez Milost is szóba hozta (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Oliver Glasner szerint nem a Liverpool volt tiszteletlen

A Crystal Palace vezetőedzője elsősorban 

azt emelte ki, tiszteletlenség lenne azt sugallni, hogy a Liverpool gyenge csapattal állt fel.

– Arne Slot döntött így, mi pedig sohasem foglalkozunk azzal, mit tesznek más csapatoknál. Joe Gomez szerepelt már az angol válogatottban és megnyerte a Bajnokok Ligáját is, Endo Vataru japán válogatott, Alexis Mac Allister alapembere volt a világbajnok argentin együttesnek, Kerkez Milost negyvenmillió fontért igazolták, Federico Chiesa olasz válogatott, Rio Nguhoma pedig már a Premier League-ben is szerzett gólt – mondta az osztrák edző, akinek csapata a bajnokságot vezető Arsenal otthonába látogat majd a decemberi negyeddöntőben.

A Crystal Palace a Liverpool mumusa

Glasner hozzátette, a háromgólos győzelem az Anfielden nem akármilyen eredmény.

– Őszintén szólva az első negyedórával nem voltam elégedett, olyan volt, mintha még mindig a hotel ágyaiban lennénk. Szerencsére a játékidő többi része jól alakult, nagyon szép gólokat szereztünk. 

Háromszor játszottunk három hónap leforgása alatt a bajnoki címvédővel, és mindegyik meccset megnyertük, ami kiemelkedő teljesítmény.

Jár az elismerés a játékosoknak, hogy ezt elérték – mondta a londoni együttes trénere.

A Crystal Palace a december közepén esedékes negyeddöntőben az Arsenal vendége lesz.

 

