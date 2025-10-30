Liverpool FCangol LigakupaCrystal PalaceKerkez Milososztályzat

Kerkez Milos óriási esélyt szalasztott el, szétszedik őt a kupakiesés után

A Liverpool hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedett a Crystal Palace-tól a labdarúgó angol Ligakupa nyolcaddöntőjének szerdai játéknapján, ezzel búcsúzott a sorozattól. A magyar válogatott Kerkez Milos az alapemberek közül szinte egyedüliként lépett pályára a hazaiaknál, de a liverpooli sajtó szerint nem felfelé lógott ki a teljesítménye.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 5:50
Kerkez Milos végigjátszotta a Liverpool Ligakupa-meccsét (Fotó: AFP/Paul Ellis)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arne Slot vezetőedző nem nevezte a Liverpool keretébe Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milos ugyanakkor a kezdőcsapatban, Pécsi Ármin pedig a kispadon kapott helyet. A Crystal Palace már a szünetben két góllal vezetett a tartalékos és megfiatalított Vörösök otthonában, végül a londoniak már emberelőnyben állították be a végeredményt. A legutóbbi két idényben Ligakupa-döntős Liverpool a legutóbbi hét tétmérkőzéséből immáron a hatodikon szenvedett vereséget, és több portálon is a szerdai találkozót végigjátszó Kerkezt nevezik meg az egyik bűnbaknak.

Kerkez Milos a Liverpool Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzése után is kritikákat kapott
Kerkez Milos a Liverpool Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzése után is kritikákat kapott (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Kerkez Milos utolsó esélye volt a Liverpool csapatában?

A nyáron igazolt magyar balhátvédet már az utóbbi hetekben is kritizálták Liverpoolban, és a helyi sportlapok ezúttal sem kímélték őt: a legtöbb portálnál az egyik leggyengébb osztályzatot adták neki, a BBC közönségszavazásán is csak 3-ast kapott.

A Liverpool World például 4-esre értékelte a magyar védőt, márpedig a becserélése után 12 perccel piros lapot kapó Amara Nallo munkásságát is ilyen érdemjegyet kapott. „Az első félidőben inkább szélső hátvéd szerepre tűnt alkalmasnak, de túl gyakran veszítette el a labdát, bár Morrisont egyszer helyzetbe hozta a beadásával. A szünet után többre lett volna szükség a 40 millió fontos igazolástól” – írta a szurkolói oldal.

A Liverpool.com hosszasan írt Kerkezről, aki a lap szerint szerdán óriási esélyt kapott arra, hogy a Bournemouth-nál megszokott módon többet mozogjon előre a bal szélen, de részben az előtte nagyon aktívan játszó Rio Ngumoha miatt 

mégsem volt komoly hatása a hazai támadásokra, így ezt a lehetőséget nem ragadta meg.

A portál hozzátette, hogy ezek után érdekes lesz látni, hogy a hétvégi bajnokin Andy Robertson vagy Kerkez Milos kezd-e balhátvédként – az is árulkodó, hogy a skót játékost Slot szerdán idő előtt lecserélte, hogy pihenhessen.

Az Origo megjegyezte, hogy a Sofascore egyedüliként Kerkeznek adott 6 alatti osztályzatot: 5,8-cal a mezőny leggyengébbje lett. A Tribuna pedig azt írta a 4-esre értékelt a magyar játékosról, hogy „rohant a labdával, de ismét hiányzott belőle a fegyelem, és láthatóan nem bírja a Premier League-szintű nyomást".

A Liverpool legközelebb magyar idő szerint szombaton 21 órától lép pályára, akkor az Anfielden fogadja az Aston Villa együttesét az angol bajnokságban.

Az angol Ligakupa negyeddöntőinek párosítása:

  • Arsenal–Crystal Palace
  • Cardiff City (III.)–Chelsea
  • Manchester City–Brentford
  • Newcastle United–Fulham

A mérkőzésekre december 16-án és 17-én kerül sor.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu