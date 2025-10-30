Kerkez Milos óriási esélyt szalasztott el, szétszedik őt a kupakiesés után

Arne Slot vezetőedző nem nevezte a Liverpool keretébe Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milos ugyanakkor a kezdőcsapatban, Pécsi Ármin pedig a kispadon kapott helyet. A Crystal Palace már a szünetben két góllal vezetett a tartalékos és megfiatalított Vörösök otthonában, végül a londoniak már emberelőnyben állították be a végeredményt. A legutóbbi két idényben Ligakupa-döntős Liverpool a legutóbbi hét tétmérkőzéséből immáron a hatodikon szenvedett vereséget, és több portálon is a szerdai találkozót végigjátszó Kerkezt nevezik meg az egyik bűnbaknak.

Kerkez Milos a Liverpool Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzése után is kritikákat kapott (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Kerkez Milos utolsó esélye volt a Liverpool csapatában?

A nyáron igazolt magyar balhátvédet már az utóbbi hetekben is kritizálták Liverpoolban, és a helyi sportlapok ezúttal sem kímélték őt: a legtöbb portálnál az egyik leggyengébb osztályzatot adták neki, a BBC közönségszavazásán is csak 3-ast kapott.

A Liverpool World például 4-esre értékelte a magyar védőt, márpedig a becserélése után 12 perccel piros lapot kapó Amara Nallo munkásságát is ilyen érdemjegyet kapott. „Az első félidőben inkább szélső hátvéd szerepre tűnt alkalmasnak, de túl gyakran veszítette el a labdát, bár Morrisont egyszer helyzetbe hozta a beadásával. A szünet után többre lett volna szükség a 40 millió fontos igazolástól” – írta a szurkolói oldal.

A Liverpool.com hosszasan írt Kerkezről, aki a lap szerint szerdán óriási esélyt kapott arra, hogy a Bournemouth-nál megszokott módon többet mozogjon előre a bal szélen, de részben az előtte nagyon aktívan játszó Rio Ngumoha miatt

mégsem volt komoly hatása a hazai támadásokra, így ezt a lehetőséget nem ragadta meg.

A portál hozzátette, hogy ezek után érdekes lesz látni, hogy a hétvégi bajnokin Andy Robertson vagy Kerkez Milos kezd-e balhátvédként – az is árulkodó, hogy a skót játékost Slot szerdán idő előtt lecserélte, hogy pihenhessen.

Az Origo megjegyezte, hogy a Sofascore egyedüliként Kerkeznek adott 6 alatti osztályzatot: 5,8-cal a mezőny leggyengébbje lett. A Tribuna pedig azt írta a 4-esre értékelt a magyar játékosról, hogy „rohant a labdával, de ismét hiányzott belőle a fegyelem, és láthatóan nem bírja a Premier League-szintű nyomást".