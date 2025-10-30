Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Szoboszlai DominikAngol LigakupaLiverpool FC

Szoboszlainak személy szerint is óriási csapás lehet a Liverpool tegnapi kudarca

Pihenőt adott Arne Slot a Liverpool idénybeli legjobb játékosának, Szoboszlai Dominik így kimaradt a Crystal Palace elleni újabb lebőgésből. Ebben az évadban már harmadszor kapott ki a Liverpool a Palace ellen, ezúttal a Ligakupában szerda este. Szoboszlai tehát pályára sem lépett, most mégis elképzelhető, hogy neki fájhat majd a legjobban ez a fiaskó az idény végén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 8:15
Szoboszlai Dominik először maradhat trófea nélkül pályafutása alatt? (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatódott a Liverpool vesszőfutása, miután Arne Slot felforgatott kezdőcsapattal, rutintalan fiatalokat is bevetve küldte pályára övéit az Anfielden a Ligakupában. A vége 3-0-s vereség lett hazai pályán a Crystal Palace ellen. Szoboszlai Dominik – ahogy a Ligakupa első fordulójában, úgy most is – pihenőt kapott az edzőtől, de ez a vereség még nagyon fájhat neki.

Szoboszlai Dominik nem tehet róla, hogy a Liverpool újabb cím esélyét dobta el magától
Szoboszlai Dominik nem tehet róla, hogy a Liverpool újabb cím esélyét dobta el magától (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Szoboszlai Dominik egyfelől még mindig csak 25 éves, másfelől viszont egészen különleges a pályafutása abból a szempontból, hogy ennyi idős korára 

még mindig nem volt olyan idény a profi karrierjében, amelyben ne nyert volna legalább egy trófeát. 

Ezt csak kevesen mondhatják el magukról nemzetközi viszonylatban is.

Most viszont a Crystal Palace elleni Ligakupa-vereséggel a Liverpool eldobta magától a legkönnyebben megszerezhető trófea esélyét ebben az idényben. Márpedig elnézve a csapat jelenlegi formáját, így aggasztó lehet, hogy Szoboszlai pályafutása során először a 2025–2026-os évadban maradhat cím nélkül.

Ezúttal trófea nélkül maradhat Szoboszlai Dominik?

Szoboszlai a 2017–2018-as idényben került a Salzburg első csapatához, amelyben 2018 tavaszán debütált 17 évesen. Onnan datálódik a profi pályafutása, és azóta minden évben nyert valamit:

  • 2017–2018: osztrák bajnoki cím (Salzburg)
  • 2018–2019: osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa (Salzburg)
  • 2019–2020: osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa (Salzburg)
  • 2020–2021: osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa (Salzburg)
  • 2021–2022: Német Kupa (RB Leipzig)
  • 2022–2023: Német Kupa (RB Leipzig)
  • 2023–2024: angol Ligakupa (Liverpool)
  • 2024–2025: angol bajnoki cím (Liverpool)
  • 2025–2026: ?

Ebben az idényben egyelőre nem néz ki jól a Liverpool. Úgy kezdődött az évad, hogy rögtön elbukott a csapat egy trófeát, épp a Crystal Palace ellen vesztette el az angol szuperkupát. Most a Palace elleni szezonbeli harmadik vereséggel (közben a Premier League-ben is kikaptak ellenük) újabb cím esélye úszott el a Ligakupában, pedig ez az a sorozat, ahol a Liverpool eddig mindig döntőzött, amióta Szoboszlai ott játszik: 2024-ben meg is nyerték a finálét, idén tavasszal a Newcastle United ellen kikaptak a Wembley-ben.

Mi maradt még? A Liverpool így mentheti meg az idényét

A Premier League, az FA Kupa és a Bajnokok Ligája maradt meg esélyként. Ezek közül címvédőként a bajnokságban már most nagyon rosszul áll Szoboszlaiék szénája: kilenc forduló után négy vereséggel csak a hetedik helyen állnak, a hátrány máris hét pont az éllovas Arsenal mögött.

A Bajnokok Ligájában jelenleg három kör után 10. a Liverpool két győzelemmel és egy vereséggel. Azt továbbra is nehéz elképzelni, hogy a tavaszi folytatást érő, legrosszabb esetben a 24. hely ne legyen meg, de elnézve a Slot-csapat eddigi teljesítményét, a budapesti döntőig vezető út igencsak rögös lehet.

Utolsó mentsvár lehet majd az FA Kupa, amelybe a Premier League-csapatok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak be jövő januárban. Addigra talán rendezi a sorait annyira Arne Slot, hogy ha minden más elúszik, ebben lehet esély a végső győzelemre. A Liverpool legutóbb 2022-ben nyerte meg az első számú angol kupasorozatot, előtte pedig 2006-ban.

Még korai lenne kijelenteni, hogy Szoboszlai ebben az idényben nem nyer semmit, de a Ligakupa elbukásával és a csapat jelenlegi formájával ennek a veszélye megnőtt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu