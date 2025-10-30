Szoboszlainak személy szerint is óriási csapás lehet a Liverpool tegnapi kudarca

Folytatódott a Liverpool vesszőfutása, miután Arne Slot felforgatott kezdőcsapattal, rutintalan fiatalokat is bevetve küldte pályára övéit az Anfielden a Ligakupában. A vége 3-0-s vereség lett hazai pályán a Crystal Palace ellen. Szoboszlai Dominik – ahogy a Ligakupa első fordulójában, úgy most is – pihenőt kapott az edzőtől, de ez a vereség még nagyon fájhat neki.

Szoboszlai Dominik nem tehet róla, hogy a Liverpool újabb cím esélyét dobta el magától (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Szoboszlai Dominik egyfelől még mindig csak 25 éves, másfelől viszont egészen különleges a pályafutása abból a szempontból, hogy ennyi idős korára

még mindig nem volt olyan idény a profi karrierjében, amelyben ne nyert volna legalább egy trófeát.

Ezt csak kevesen mondhatják el magukról nemzetközi viszonylatban is.

Most viszont a Crystal Palace elleni Ligakupa-vereséggel a Liverpool eldobta magától a legkönnyebben megszerezhető trófea esélyét ebben az idényben. Márpedig elnézve a csapat jelenlegi formáját, így aggasztó lehet, hogy Szoboszlai pályafutása során először a 2025–2026-os évadban maradhat cím nélkül.

Ezúttal trófea nélkül maradhat Szoboszlai Dominik?

Szoboszlai a 2017–2018-as idényben került a Salzburg első csapatához, amelyben 2018 tavaszán debütált 17 évesen. Onnan datálódik a profi pályafutása, és azóta minden évben nyert valamit:

2017–2018: osztrák bajnoki cím (Salzburg)

2018–2019: osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa (Salzburg)

2019–2020: osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa (Salzburg)

2020–2021: osztrák bajnoki cím, Osztrák Kupa (Salzburg)

2021–2022: Német Kupa (RB Leipzig)

2022–2023: Német Kupa (RB Leipzig)

2023–2024: angol Ligakupa (Liverpool)

2024–2025: angol bajnoki cím (Liverpool)

2025–2026: ?

Ebben az idényben egyelőre nem néz ki jól a Liverpool. Úgy kezdődött az évad, hogy rögtön elbukott a csapat egy trófeát, épp a Crystal Palace ellen vesztette el az angol szuperkupát. Most a Palace elleni szezonbeli harmadik vereséggel (közben a Premier League-ben is kikaptak ellenük) újabb cím esélye úszott el a Ligakupában, pedig ez az a sorozat, ahol a Liverpool eddig mindig döntőzött, amióta Szoboszlai ott játszik: 2024-ben meg is nyerték a finálét, idén tavasszal a Newcastle United ellen kikaptak a Wembley-ben.