Megdőlt a 33 éves topligacsúcs, miközben az Arsenal egyedülálló rekordot ért el

Tizennégy győztes tétmérkőzéssel kezdte az idényt a Bayern München labdarúgócsapata, ezzel megdöntötte az öt legerősebb európai bajnokság eddigi rekordját. A Bayern München mellett az Arsenal is csúcsot döntött azzal, hogy hat összecsapást is megnyert októberben kapott gól nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 13:06
Az Arsenal szerdán a Ligakupában is továbbjutott (Fotó: AFP/Adrian Dennis)
A Bayern München előtt a korábbi csúcsot az AC Milan tartotta 13 sikerrel az 1992–1993-as idényből. A bajor együttes szerdán hátrányból fordítva nyert 4-1-re az 1. FC Köln vendégeként a Német Kupában, kipipálva sorozatban a 14. győzelmét az idény kezdete óta. Harry Kane két gólt is szerzett, ezzel már 22 találatnál jár a mostani évadban.

A Bayern München sorra nyeri a mérkőzéseit
A Bayern München sorra nyeri a mérkőzéseit (Fotó: DPA/Sven Simon)

A bajorok szombaton, a bajnokságban folytathatják győzelmi sorozatukat, a Bayer Leverkusent fogadják, majd kedden a címvédő Paris Saint-Germainhez látogatnak a Bajnokok Ligájában.

A Bayern München mellett az Arsenal is csúcsot döntött

Egészen pazar októbert produkált az Arsenal, amely mind a hat tétmérkőzését megnyerte kapott gól nélkül, márpedig ily módon ennyi sikert korábban egyetlen angol klub sem tudott elérni egy hónapon belül.

Az Ágyúsok kihasználták a címvédő Liverpool jelenleg is tartó bukdácsolását, és négypontos előnnyel vezetik a Premier League-et, ráadásul Szoboszlaiékat már hét ponttal előzik meg.

És hogy mennyire jól működik Mikel Arteta együttesének a védekezése, jól mutatja, hogy a szerdai, Brighton elleni meccset (2-0) megelőző öt összecsapáson mindössze egy (!) lövés találta el az észak-londoniak kapuját – összehasonlításképpen, csak az elmúlt PL-fordulóban a bajnokság összes többi gárdája több kaput talált lövést engedett az ellenfeleknek.

Az Arsenal a Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával eldöntött Liverpool elleni vereség mellett a Manchester Cityvel szembeni 1-1-es rangadón bukott pontokat, a maradék 12 tétmeccsét mind megnyerte, s ha tovább folytatja a jó formáját, minden bizonnyal a hőn áhított trófea, trófeák is megérkezhetnek az idény végén.

 

