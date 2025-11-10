Az Arsenalnak üzenő Guardiolát belső információkkal segítették a Liverpool ellen

A vereségszériája után némileg összekapta magát a Liverpool, az Aston Villa mellett a Real Madridot is legyőzte. Ilyen előzmények után következett a remek formában lévő Manchester City elleni Premier League-rangadó, amely parázs csatát ígért, de elég egyoldalúra sikerült a találkozó. A hazai pályán játszó égszínkékek egy félidő alatt két góllal húztak el, amelyre Szoboszlaiék részéről csak egy érvénytelenített találat volt a válasz. A térfélcsere után Jérémy Doku is lecsapott, ő állította be a 3-0-s végeredményt , így a játékosai fölényes győzelemmel köszöntötték Pep Guardiola vezetőedzőt, aki ezredik mérkőzését teljesítette egy csapat trénereként.

Pep Lijnders segítsége is jól jött Pep Guardiola vezetőedzőnek a Liverpool ellen. Fotó: NurPhoto

A Manchester City menedzserét különösen a már emlegetett Doku nyűgözte le. Guardiola belső információkat kapott a liverpooli Conor Bradley-ről Pep Lijnderstől, a Vörösök korábbi másodedzőjétől, aki most a katalán tréner stábját erősíti. Guardiola sokat várt Bradley-től a meccsen, de az északír jobbhátvéd nem tudott mit kezdeni Dokuval. – Jérémy saját magától követeli meg, hogy jobb legyen, nagyon figyel, és különleges képességei vannak, ami a cselezést illeti. Ma Conor Bradley igazán lenyűgözött. Pep Lijnders ezerszer mesélt nekem fantasztikus dolgokat arról a srácról, szerinte mindent meg tud csinálni. Láttam, milyen jól játszott a Real Madrid elleni meccsen Vinícius ellen. Doku viszont nagyszerűen megoldotta a helyzetet. Agresszív volt, labda nélkül is gyors, és igyekeztünk segíteni neki. Kiemelkedő meccse volt – lelkendezett az 54 éves sikeredző.

Guardiola: Versenyben van a bajnoki címért a Manchester City

A Manchester City sikere különösen sokat ér azért is, mert az eddig hibázni szinte képtelen Arsenal szombaton pontokat hullajtott a Sunderland vendégeként, így most négy pontra csökkent az előnye az élen a második helyezett Guardiola-gárdával szemben.