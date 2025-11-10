LiverpoolPremier ­LeagueManchester CityPep Guardiola

Az Arsenalnak üzenő Guardiolát belső információkkal segítették a Liverpool ellen

Két győzelem után látogatott a Liverpool vasárnap a Manchester Cityhez, amely esélyt sem adott neki, 3-0-ra elintézte a címvédőt a Premier League 11. fordulójában. A vezetőedzőként ezredik mérkőzésén dirigáló Pep Guardiola boldogan értékelt, egy játékosa különösen lenyűgözte. A katalán menedzser hisz benne, hogy a Manchester City versenyre tud kelni a legjobbakkal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 11:49
Tökéletesre sikerül Pep Guardiola vasárnapja Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
A vereségszériája után némileg összekapta magát a Liverpool, az Aston Villa mellett a Real Madridot is legyőzte. Ilyen előzmények után következett a remek formában lévő Manchester City elleni Premier League-rangadó, amely parázs csatát ígért, de elég egyoldalúra sikerült a találkozó. A hazai pályán játszó égszínkékek egy félidő alatt két góllal húztak el, amelyre Szoboszlaiék részéről csak egy érvénytelenített találat volt a válasz. A térfélcsere után Jérémy Doku is lecsapott, ő állította be a 3-0-s végeredményt , így a játékosai fölényes győzelemmel köszöntötték Pep Guardiola vezetőedzőt, aki ezredik mérkőzését teljesítette egy csapat trénereként.

Pep Lijnders segísége is jól jött Pep Guardiola vezetőedzőnek a Liverpool ellen
Pep Lijnders segítsége is jól jött Pep Guardiola vezetőedzőnek a Liverpool ellen. Fotó: NurPhoto

A Manchester City menedzserét különösen a már emlegetett Doku nyűgözte le. Guardiola belső információkat kapott a liverpooli Conor Bradley-ről Pep Lijnderstől, a Vörösök korábbi másodedzőjétől, aki most a katalán tréner stábját erősíti. Guardiola sokat várt Bradley-től a meccsen, de az északír jobbhátvéd nem tudott mit kezdeni Dokuval. – Jérémy saját magától követeli meg, hogy jobb legyen, nagyon figyel, és különleges képességei vannak, ami a cselezést illeti. Ma Conor Bradley igazán lenyűgözött. Pep Lijnders ezerszer mesélt nekem fantasztikus dolgokat arról a srácról, szerinte mindent meg tud csinálni. Láttam, milyen jól játszott a Real Madrid elleni meccsen Vinícius ellen. Doku viszont nagyszerűen megoldotta a helyzetet. Agresszív volt, labda nélkül is  gyors, és igyekeztünk segíteni neki. Kiemelkedő meccse volt – lelkendezett az 54 éves sikeredző.

 

Guardiola: Versenyben van a bajnoki címért a Manchester City

A Manchester City sikere különösen sokat ér azért is, mert az eddig hibázni szinte képtelen Arsenal szombaton pontokat hullajtott a Sunderland vendégeként, így most négy pontra csökkent az előnye az élen a második helyezett Guardiola-gárdával szemben.

Azt hiszem, mi és a Liverpool is úgy voltunk vele, hogy az Arsenal végre pontokat vesztett, és két gólt kapott. Persze a végén nekünk kell megcsinálnunk, és azt mondtam a játékosoknak: ne azért hajtsatok, mert tegnap az Arsenal nem nyert. Tegyétek azért, mert hisztek magatokban, hogy képesek vagyunk felvenni a kesztyűt a Premier League bajnokával, és megmutatni, hogy készen állunk arra, hogy versengjünk vele ebben az idényben. Ma ezt bizonyítottuk.

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
