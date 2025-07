Nem áll le a Liverpool: megvan az újabb érkező, röpködnek a milliók

A Liverpool hatéves szerződést kötött Hugo Ekitikével, az Eintracht Frankfurt csatárával. A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Mersey-parti klub 80 millió eurót fizetett a francia támadó játékjogáért a német együttesnek. Ez az összeg azonban különböző bónuszok teljesülése esetén akár 95 millió euróra is nőhet – tette hozzá az olasz átigazolási guru.

Hugo Ekitiké a Liverpoolt választotta. Fotó: DPA/Arne Dedert

Rekordösszeget fizettek ki Ekitikéért

Mivel a bónuszok között tízmillió euró „könnyebben” és ötmillió euró „nehezebben” teljesíthető bónusz szerepel, így nagy valószínűséggel a végleges átigazolási összeg el fogja érni a 90 millió eurót, amivel Ekitiké megelőzi Darwin Núnezt, akit a Liverpool 85 millió euróért igazolt a Benficától még 2022-ben.

A 23 éves támadó Kerkez Milos (46, 9 milllió euró), Jeremie Frimpong (40 millió euró), Florian Wirtz (125 millió euró), Pécsi Ármin (1,78 millió euró) és Freddie Woodman (ingyen érkezett) után a Vörösök hatodik nyári átigazolása. A Transfermarkt adatai alapján a Liverpool eddig 308,68 millió eurót költött a nyári átigazolási szezonban, ami messze klubrekord.

Miért van szüksége a Liverpoolnak a francia csatárra?

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Diogo Jota tragikus autóbalesetben életét vesztette július harmadikán. A Liverpool nemcsak egy nagyszerű labdarúgót veszített el, hanem egy gólerős csatárt is, akit a klubvezetés bármennyire is lehetetlen, pótolni szeretett volna még a nyáron. Ráadásul Darwin Núnez is távozóban van, az uruguayi csatár pocsék 2024/25-ös idényt futott, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha a nyáron távozna. Korábban a Napoli érdeklődéséről lehetett hallani az esetében, de az olaszok végül túl drágának találták, és lemondtak a 26 éves támadóról.

Ekitiké pályafutása

Hugo Ekitiké a Reims utánpótlásában pallérozódott, 2020-ban mutatkozott be a klub felnőtt csapatában. Kölcsönben eltöltött egy félévet a dán Veljénél 2021-ben, majd 2022-ben a Paris Saint Germainhez került, először kölcsönben, majd 2023-ban végleg. A PSG azonban csak üzletet látott a tehetséges franciában, és rögtön lepasszolta a Frankfurthoz. A németek pedig kapva kaptak az alkalmon, és félévnyi kölcsönjáték után 31,5 millió euróért kivásárolták a szerződéséből. A francia csatár pedig meghálálta a bizalmat, 64 mérkőzésen 26 gólt szerzett a frankfurtiak színeiben.