Nagy fordulat Liverpoolban, miután nem jött össze Sloték terve

Két napja még arról szóltak a híradások, hogy a Liverpool bankot robbant, saját átigazolási rekordját megdöntve annyit fizet a Newcastle Unitednek Alexander Isakért, amennyit még egyetlen angol klub sem adott ki futballistáért, nagyjából 150 millió eurót prognosztizáltak. Ehhez képest most úgy tűnik, az egészből semmi sem lesz, miután a Szarkák kitartanak azon álláspontjuk mellett, hogy a svéd válogatott csatár nem eladó, míg az esetleges helyettes, Hugo Ekitiké megszerzéséért tett fáradozásaik nem jártak sikerrel, az Eintracht Frankfurt elutasította a 80 millió euróról szóló ajánlatukat, a Newcastle pedig ezzel ki is szállt a versenyből.

Alexander Isak marad Newcastle-ben, de a Liverpoolnak van B terve Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Isak helyett Ekitiké

Arról tudni lehetett, hogy ha a Liverpoolnak nem jön össze az Isak-üzlet, akkor bizony a Premier League címvédője is Ekitikét próbálja megvásárolni. Csütörtöki sajtóértesülések szerint a Vörösök már meg is egyeztek a francia futballistával a szerződése részleteiről, most már a kluboknak kell dűlőre jutniuk egymással. Ez egyelőre nem sikerült, a Frankfurt visszadobta a Liverpool ajánlatát, de várhatóan ezzel még nincs vége a történetnek, mert a 23 éves csatár az angol rekordbajnoknál képzeli el a jövőt.

A németek az elmúlt években jó üzleteket kötöttek: Randal Kolo Muanit 16 millió euróért igazolták le a Nantes-tól, hogy egy évvel később 95 milliót kapjanak érte a PSG-től, míg Omar Marmus 2023-ban hatmillió eurójukba került, hogy aztán két évvel később 75 millió eurót zsebeljenek be érte a Manchester Citytől. Valószínűleg hasonlóra készülnek Ekitikével is, akiért 2024 januárjában 16,5 millió eurót utaltak át a PSG-nek, most pedig sajtóhírek szerint 100 millió eurót várnak érte.

Ehhez képest a Transfermarkt 75 millióra taksálja Ekitikét, de 2029 nyaráig szól a szerződése, szóval a Frankfurt megteheti, hogy jóval többet kér érte. Ráadásul a Newcastle és a Liverpool mellett más angol topcsapatok is a francia támadó kérői között voltak, az egyik klub hajlandó is lett volna túlszárnyalni a Szarkákat. A klubvilágbajnokság előtt a későbbi győztes Chelsea jelentkezett be érte, majd az Arsenal is, de az Ágyúsok aztán inkább Benjamin Seskót, később pedig Gyökeres Viktort üldözték.

Miért kell Ekitiké a Liverpoolnak?

Visszatérve a Liverpoolhoz, azzal Frankfurtban is tisztában vannak, hogy

Arne Slotnak nagy szüksége van legalább egy csatárra. Az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota hiányát sok szempontból megérzik az angolok, de az ő elvesztése mellett minden bizonnyal lesznek távozók is ezen a nyáron. Darwin Núnezt korábban a Napoli szerette volna leigazolni, de túl drága az olaszoknak az uruguayi, így a várakozások szerint Szaúd-Arábiában köthet ki. A balszélső Luis Díaz pedig talán a Bayern Münchennél.

Ezzel sok gól esne ki, amelyek pótlását részben Ekitiké vállalhatná magára. A fiatal játékos 33 Bundesliga-meccsen 15-ször volt eredményes és nyolc gólpasszt osztott ki, ezekre nagy szüksége volt a Frankfurtnak a gólkirály Marmus januári távozása után a BL-kvalifikációhoz. A francia támadó az Európa-ligában a Ferencváros kapuját is bevette.

Ekitikét általában csatárként vetik be, de szélsőként is megállja a helyét, gyors, és Isakkal ellentétben nem sérülékeny, csak két meccsről maradt le az elmúlt két idényben.