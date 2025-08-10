„Jó úton járunk" – a Diósgyőr edzője a megsemmisítő vereség után

Vladimir Radenkovics az év elején távozott Miskolcról, az új idényben azonban ismét a szerb szakember lett a DVTK NB I-es csapatának vezetőedzője. A Diósgyőr a bajnokságban eddig 3-1-re kikapott Újpesten, majd odahaza 2-2-t játszott a Zalaegerszeggel, szombaton pedig 5-0-s vereséget szenvedett az első győzelmét szerző MTK vendégeként. A vendégek szurkolói kifejezték elégedetlenségüket a legutóbbi csúfosan alakult mérkőzés közben, a találkozó után pedig az edző és a csereként beállt Holdampf Gergő is reagált.

Vladimir Radenkovics irányításával három meccs után egy ponttal áll a Diósgyőr az NB I-ben (Fotó: dvtk.eu)

Radenkovics a DVTK fiataljait méltatta

– Az első félidő rajtam ment el, a második azon, amilyen stílusban játszottunk. Ahhoz képest, milyen eredménnyel mentünk a szünetre, jól reagáltunk az eseményekre, elsősorban mentálisan. Ekkor már szervezettek voltunk, több lehetőséget is kialakítottunk, ami ilyen előzmények után sosem egyszerű.

A második félidő jó üzenet volt rá, hogy jó úton járunk

– nyilatkozta a fiatal játékosait meg is dicsérő Radenkovics az M4 Sportnak a lefújás után, majd a sajtótájékoztatón is megerősítette a véleményét. – Holnap kell azon gondolkozni, milyen következtetéseket tudunk ebből levonni, de ha a három találkozóról beszélünk, akkor tiszta képet kaptam. Még több olyan játékosra van szükségünk, aki elbírja a ránk nehezedő nyomást és aki képes arra, hogy pontokért harcoljon és ne csak focizzon. (...)

A fiatalok jól játszottak, a kérdés az, az első félidőben mit csináltak a tapasztalt játékosok.

A második játékrészben fejben rendben voltunk, jól harcoltunk a mezünkért, jól harcoltunk a szurkolókért. Elnézést szeretnék kérni a játékért és leginkább az eredményért a drukkereinktől, mert ők mindent megtettek.

A Diósgyőr csapatkapitánya elégedetlen volt

– Nehéz lenne bármi okosat mondani, az első félidő gyalázatos volt, de a meccs összképe is. A szurkolók jogosan hangot is adtak ennek, akik mégis végig drukkoltak – mondta Holdampf Gergő. – Megbeszéltük, hogy ez volt az utolsó ilyen. Ez egy alakuló csapat, sok fiatallal, az első gól az alapból sem magas önbizalmat még lejjebb tolta, de nem lehet magyarázkodni és nyavalyogni. Az előző szezonban ugyanígy kezdtünk, utána egy remek széria jött, bízom benne, hogy ismét ez következik.

Nincs türelem Miskolcon, jogosan, a hétvégén a KBSC ellen eredményt kell mutatni.

Miként Holdampf is említette, a DVTK jövő szombaton hazai pályán az újonc Kazincbarcika ellen javíthat, amellyel együtt a kieső zónában áll három fordulót követően.