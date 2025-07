Ez nagyot szólna: a Liverpool újabb váratlan húzásra készül

Az elmúlt években az volt a jellemző a Liverpoolra, hogy a riválisokhoz képest visszafogottabb költekezéssel is képes volt tartani a lépést velük, esetleg meg is előzni a többieket. Idén nyáron viszont a klubvezetők mélyen a zsebükbe nyúltak, és lehetőséget adtak a tavaly kinevezett Arne Slotnak, hogy a saját képére formálja a keretet. Ennek jegyében már öt játékost szerződtetett az angol rekordbajnok ezen a nyáron:

Freddie Woodman (Preston North End) ingyen,

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) 1,78 millió euróért,

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) 40 millió euróért,

Kerkez Milos (Bournemouth) 46,9 millió euróért,

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) pedig 125 millió euróért érkezett.

Luis Díazt nem adná el a Liverpool, de a szélső távozni szeretne Fotó: Paul Ellis/AFP

Núnez és Díaz is távozik?

Utóbbi brit átigazolási rekordot jelent, de keddi sajtóinformációk szerint a Liverpool hamarosan túl is szárnyalhatja ezt a csúcsot. A Vörösök Darwin Núneztől megváltak volna a nyáron, a Napoli és szaúdi klubok is érdeklődtek az uruguayi futballista iránt, így új csatárra lett volna szüksége a csapatnak, Diogo Jota tragikus halála miatt ez még inkább igaz lett. Núnez egyelőre nem ment el, de a jövője továbbra is kérdéses Liverpoolban, ahogy az elsősorban Luis Díazé is. A 2027 nyaráig szerződéssel rendelkező balszélső fontos tagja a keretnek, a klub nem is tervezte eladni őt, a Barcelonát már elhajtotta ezen a nyáron.

Ugyanez történt kedden a Bayern Münchennel is, amely már hivatalos ajánlatot küldött, 67,5 millió euróról szólót. Ez nagyon messze van attól az összegtől, a 100 millió eurótól, amennyire a Liverpool taksálja a kolumbiait. De mivel az angolok egyébként sem szeretnének megválni tőle, ez alapesetben nem számítana, csakhogy Díaz jelezte a klub felé, ő bizony szívesen továbbállna.

Ezzel nehéz helyzetbe hozhatja a Liverpoolt, amelynek így nemcsak egy, hanem már két-három játékost kellene pótolnia a támadósorban.

Isak végül a Liverpool játékosa lesz?

És itt térünk vissza a már beharangozott brit átigazolási rekordhoz, amelyet még egyszer megdönthet a Liverpool a nyári átigazolási ablakban. Alexander Isak már régóta a klub kiszemeltje, ám a Newcastle álláspontja ugyanaz, mint a Vörösöké Luis Díaz esetében, azaz a csatár nem eladó. Csatár érkezésére még számítani lehetett a nyáron, de úgy tűnt, hogy a Liverpool–Isak házasságból semmi sem lesz, már csak Wirtz vételára miatt sem, hiszen elég kicsi volt a valószínűsége, hogy a Premier League bajnoka megint kiadna legalább ekkora összeget.

De keddi sajtóhírek szerint van erre esély, és a Newcastle arra számít, hogy a Liverpool ajánlata elérheti a 150 millió eurót is.

A svéd csatár szerződése 2028 nyaráig szól, viszont a Szarkák már tettek lépéseket azért, hogy ennél is hosszabb időre magukhoz láncolják legnagyobb értéküket, ám az eddigi próbálkozásaik eddig nem jártak sikerrel, mert Isak egy olyan csapatba vágyik, amellyel a BL-ben is labdába rúghat. Ha nem jutnak közelebb egymáshoz az álláspontok, kapóra jöhet a Liverpool érdeklődése, de utóbbi még hivatalos lépéseket nem tett az ügyben.

Sokatmondó, hogy a Newcastle 80 millió eurót ajánlott az Eintracht Frankfurtnak 23 éves csatárjáért, Hugo Ekitikéért. Netán mégis Isak eladására készül fel a klub?

A transzferguru, Fabrizio Romamo úgy tudja, ha a Liverpool nem tudja megszerezni Isakot, akkor Ekitiké felé fordul a klub figyelme.