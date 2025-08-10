Szentkirályi Alexandra: Ez Budapest, ez Magyarország!

„Ahogy az ember kézen fogva sétál be a gyerekével a Puskás Aréna kapui alatt, vagy ahogy a Duna Aréna lelátóiról figyeli a világ legjobbjait versenyezni, megáll az idő egy pillanatra” – olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzésében a közösségi oldalán. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője szerint

amikor megszólal a Himnusz és tízezrek, Magyarország minden szegletéről együtt éneklik, akkor érezhetjük magunkat igazán büszkének magyarságunkra. Ez az az érzés, amiért érdemes építeni, tervezni, fejleszteni. Ez az, ami minden magyart büszkeséggel tölt el

– tette hozzá, majd megjegyezte, hogy a Puskás Aréna és a Duna Aréna építészeti csodák és a magyar összetartozás, a sport iránti szenvedély és a jövőbe vetett hit szimbólumai is.

Hálás vagyok, hogy a nemzet fővárosában, Budapesten ilyen világszínvonalú sportlétesítmények fogadhatják a világot – és mindenekelőtt a magyar családokat, szurkolókat, gyerekeket, akik ma még a lelátón ülnek, de holnap már a pályán lehetnek. Ez Budapest. Ez Magyarország. Ez a mi közös büszkeségünk

— fogalmazott Szentkirályi Alexandra.