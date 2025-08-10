Szentkirályi AlexandraPuskás arénaBudapestMagyarország

Szentkirályi Alexandra: Ez Budapest, ez Magyarország!

Amikor megszólal a Himnusz és tízezrek együtt éneklik, akkor érezhetjük magunkat igazán büszkének magyarságunkra – jegyezte meg a fővárosi képviselő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 9:36
Fotó: Facebook/ Szentkirályi Alexandra
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ahogy az ember kézen fogva sétál be a gyerekével a Puskás Aréna kapui alatt, vagy ahogy a Duna Aréna lelátóiról figyeli a világ legjobbjait versenyezni, megáll az idő egy pillanatra” – olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzésében a közösségi oldalán. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője szerint 

amikor megszólal a Himnusz és tízezrek, Magyarország minden szegletéről együtt éneklik, akkor érezhetjük magunkat igazán büszkének magyarságunkra. Ez az az érzés, amiért érdemes építeni, tervezni, fejleszteni. Ez az, ami minden magyart büszkeséggel tölt el

– tette hozzá, majd megjegyezte, hogy a Puskás Aréna és a Duna Aréna építészeti csodák és a magyar összetartozás, a sport iránti szenvedély és a jövőbe vetett hit szimbólumai is.

Hálás vagyok, hogy a nemzet fővárosában, Budapesten ilyen világszínvonalú sportlétesítmények fogadhatják a világot – és mindenekelőtt a magyar családokat, szurkolókat, gyerekeket, akik ma még a lelátón ülnek, de holnap már a pályán lehetnek. Ez Budapest. Ez Magyarország. Ez a mi közös büszkeségünk

— fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.