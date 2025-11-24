LiverpoolJürgen KloppArne Slot

Nagy a baj Liverpoolban, meglepő név merült fel Arne Slot lehetséges utódjaként

Távolinak tűnik a címvédés az angol bajnokcsapat számára. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpool a jó idénykezdés után bukdácsol a bajnokságban, az angol sajtó pedig már azt rebesgeti, hogy akár a menedzser, Arne Slot pozíciója is veszélybe kerülhet. Lehetséges utódjelöltekből természetesen nincs hiány.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 9:12
Arne Slot nincs könnyű helyzetben, jelenleg megállíthatatlanak tűnik a Liverpool zuhanása. Fotó: AFP/Darren Staples
Hat győzelem, hat vereség. Ez a Liverpool mérlege jelenleg az angol labdarúgó-bajnokságban, ahol tizenkét játéknap után mindössze a 11. helyen áll az idény elején még zsinórban öt meccsén győzedelmeskedő együttes. Már most komoly veszélybe került a címvédés , és bizony az angolok szerint akár a csapatot felkészítő Arne Slot helye is.

Komoly hullámvölgybe került az angol bajnok, Mohamed Salah és a Liverpool sorra kapja a pofonokat a pályán
Komoly hullámvölgybe került az angol bajnok, Mohamed Szalah és a Liverpool sorra kapja a pofonokat a pályán (Fotó: AFP/Darren Staples)

 

Volt edzője siethet a Liverpool segítségére?

A fogadóirodák a szombati, Nottingham elleni hazai 3-0-s vereség után frissítették ajánlataikat a holland tréner lehetséges utódjaira vonatkozóan, és amint azt az Origo megírta, a lista élén egy olyan név bukkant fel, amely még Liverpoolban is döbbenetet váltott ki: Jürgen Klopp.

Az 58 éves német szakember 2015-től 2024-ig dolgozott a liverpooliaknál, tavaly májusban könnyek között búcsúzott, és azzal indokolta távozását, hogy „elfogyott az energiája”. 

Azóta a Red Bull globális futballstratégiai vezetőjeként dolgozik, de egy friss podcastben nem zárta ki teljesen a visszatérést. Pontosabban úgy fogalmazott, hogy ha egyszer visszatérne Angliába, akkor csakis a Liverpool jöhet szóba nála. Erre emlékeznek még a bukmékerek is, akiknél Klopp 4/1-es oddsszal az első számú favorit.

Jürgen Klopp mellett a Crystal Palace kupagyőztes edzője, Oliver Glasner, valamint a Bournemouth trénere, Andoni Iraola is szóba jöhet, de egyes irodák a jelenleg csapat nélküli Zinedine Zidane érkezését sem vetnék el.

Ő lenne a legesélyesebb jelölt? Jürgen Klopp és a Liverpool kapcsolatát melegítették fel a fogadóirodák
Ő lenne a legesélyesebb jelölt? Jürgen Klopp és a Liverpool kapcsolatát melegítették fel a fogadóirodák (Fotó: AFP/Georg Wendt)

 

Kitennék a kezdőből a nyáron igazolt csatárt

A LiverpoolWorld nem Slot, hanem a nyáron 125 millió fontért szerződtetett svéd csatár, Alexander Isak személyében találta meg a bűnbakot. A portál a szombati vereség után nem finomkodott, azt írta, hogy a szerdai, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-meccsre egyszerűen nem szabad őt kezdőként bevetni. 

Tény, hogy a Nottingham ellen egyáltalán nem villogott a ligában még mindig gól nélkül álló Isak, aki szombaton 68 perc alatt mindössze öt sikeres passzt adott, és mind a hét megvívott párharcát elveszítette.

Teljes cikk a játékos helyzetéről itt!

 

