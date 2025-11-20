Durva támadás a németektől, megtalálták a bűnbakot Wirtz liverpooli gyengélkedéséért

Florian Wirtz nyáron igazolt a Liverpool csapatához, és eddig 16 tétmérkőzésen nulla gól és három gólpassz a mérlege a 22 éves középpályásnak, aki ráadásul 11 Premier League-találkozó alatt egyetlen kanadai pontot sem szerzett. A német válogatottban eközben Wirtz vezéregyéniség: ősszel a hatból öt vb-selejtezőt végigjátszott, egy gólt és két gólpasszt jegyzett, a szlovákok elleni sorsdöntő (6-0) találkozón a mérkőzés legjobbjának is megválasztották, és kijutást ünnepelhetett.

Florian Wirtz a német válogatottban szárnyal, Liverpoolban kevésbé – utóbbi mögött Mohamed Szalah áll? (Fotó: DPA/Christian Charisius)

Wirtz Szalah miatt szenved Liverpoolban a németek szerint

A Liverpool szombaton (16.00, tv: Spíler1) a Nottingham ellen folytatja az angol bajnokság küzdelmeit, Wirtz pedig pozitív tapasztalattal érkezhetett vissza a szigetországba. A kettősséggel kapcsolatban a német Bild is írt cikket, amelyben azt állítják, hogy leginkább Mohamed Szalah az oka annak, hogy Florian Wirtznek kevésbé megy a PL-tabellán nyolcadik helyezett Liverpoolban. Az egyiptomi válogatottal szintén vb-résztvevő szélső az idényben eddig öt gólnál és három gólpassznál jár a klub színeiben, de a 33 éves Szalahnak az elmúlt éveihez képest ez visszaesésnek számít.

– Észrevehető, hogy folyton figyelmen kívül hagyja Wirtzet, ahogyan a többi nyári igazolást sem segíti a ragyogásban, hiába kerültek összesen mintegy félmilliárd euróba. Szalah három gólpasszt adott eddig az évadban, de mindegyiket olyasvalakinek, aki már régóta a klub játékosa – állítja a Bild cikke, utalva az Andy Robertsonnak, Rio Ngumohának és Ryan Gravenberchnek adott asszisztokra. – Egyre nagyobb problémát jelent a játéka a Liverpoolnak és Wirtznek is.

Ő a bajnokcsapat királya, de látszólag most ő akadályozza meg az újabb sikereket.

A Liverpool a támadósorbeli utódjaként is szerződtethette Wirtzet 140 millió euróért, de úgy tűnik, helyette a klub, az edző vagy más csapattársak közösen taszíthatják le Szalahot a trónjáról – véli a cikk.

A cikk hozzátette, hogy ha nem történik komolyabb változás, akkor alighanem Mohamed Szalah nyáron távozik a Liverpooltól, valószínűleg Szaúd-Arábiába. Az ehhez hasonló negatív vélemények ugyanakkor aligha befolyásolják az ő vagy Arne Slot vezetőedző döntését, utóbbi ráadásul néhány hete azt nyilatkozta, hogy nem annyira zavarja Szalah kisebb hullámvölgye, mert biztos abban, hogy nemsokára ismét régi pompájában ragyog majd.