A Liverpool öltözőjében nagy buli lesz, Szoboszlai és Kerkez viszont ebből kimarad

Hétvégétől ismét a klubfutballé lesz a főszerep. Az őszi, három válogatottszünettel tarkított időszak közül a legfontosabb egyértelműen a mostani, a novemberi volt. Negyvenkét hely elkelt a jövő nyári világbajnokságra , a Liverpoolnál is sokan mosolyogva térnek vissza a kirkbyi edzőtáborba. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fájdalmas veresége a Vörösöknél abszolút példátlan, a magyarok mellett mindössze egy játékos van, aki kapott válogatott meghívót, de már nem juthat ki a vb-re. Giorgi Mamardasviliről, a grúzok kapusáról van szó, no persze Spanyolország és Törökország mögött papírformának is nevezhető a harmadik hely.

Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje történelmi tettet hajtott végre a skót válogatottal a vb-selejtezőn. Fotó: Getty Images

Hatalmas öröm Liverpoolban: nyáron is „együtt lesz” a csapat nagy része

Az angol bajnokság címvédőjétől 14-en kaptak felnőttválogatott-meghívót novemberre, és talán a legfontosabbal érdemes kezdeni: egy játékos sem szenvedett sérülést – Alexander Isak némiképp kivétel, ő sérülten utazott Svédországba, Graham Potter nem is vetette őt be. Mindezt az Arsenal-szurkolók már nem mondhatják el magukról, miután a brazil belső hátvéd, Gabriel éppen csapata stadionjában szenvedett egy-két hónapos sérülést.

Kedden Skócia – a Liverpool csapatkapitány-helyettesével, Andy Robertsonnal a kezdőben – egy egészen őrült meccsen 4-2-re legyőzte Dániát a vb-selejtezőn, így 1998 után lesz ott újra a vb-n. Robertson az euforikus pillanatban érzelmesen nyilatkozott, amelyben elhunyt csapattársát, Diogo Jotát méltatta. A skót bal-bekk illusztris társaságban került hazájában, többek között Kenny Dalgish és Graeme Souness után ő is kivezette a válogatottat a legrangosabb futballtornára. A Liverpool öltözőjében összességében nagy lehet az öröm a hétvégi, Nottingham Forest elleni meccs előtt, miután az európai játékosok egy része éppen most biztosította a helyét a vb-n.

Florian Wirtz – Németország

Hugo Ekitiké, Ibrahima Konaté – Franciaország

Cody Gakpo, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch – Hollandia

Andy Robertson – Skócia

Korábban már kijutott Mohamed Szalah (Egyiptom), Endo Vataru (Japán), Alisson (Brazília) és Alexis Mac Allister (Argentína). Míg Isak a svédekkel, Conor Bradley az északírekkel készülhet a tavaszi pótselejtezőre, a csütörtöki sorsoláson a negyedik kalapból várják az ellenfeleket.