A Liverpool öltözőjében nagy buli lesz, Szoboszlai és Kerkez viszont ebből kimarad

Lezajlott az utolsó válogatottszünet is 2025-ben, már 42 válogatott kijutott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra. A Liverpool játékosainak többsége is biztosította a helyét, miközben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos próbálja feldolgozni a vb-álmok szertefoszlását. Liverpooli körkép a válogatottszünetről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 5:25
Szoboszlai Dominik szomorúan térhet vissza a Liverpoolhoz
Szoboszlai Dominik szomorúan térhet vissza a Liverpoolhoz Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Hétvégétől ismét a klubfutballé lesz a főszerep. Az őszi, három válogatottszünettel tarkított időszak közül a legfontosabb egyértelműen a mostani, a novemberi volt. Negyvenkét hely elkelt a jövő nyári világbajnokságra , a Liverpoolnál is sokan mosolyogva térnek vissza a kirkbyi edzőtáborba. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fájdalmas veresége a Vörösöknél abszolút példátlan, a magyarok mellett mindössze egy játékos van, aki kapott válogatott meghívót, de már nem juthat ki a vb-re. Giorgi Mamardasviliről, a grúzok kapusáról van szó, no persze Spanyolország és Törökország mögött papírformának is nevezhető a harmadik hely.

Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje történelmi tettet hajtott végre a skót válogatottal a vb-selejtezőn
Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje történelmi tettet hajtott végre a skót válogatottal a vb-selejtezőn. Fotó:  Getty Images

Hatalmas öröm Liverpoolban: nyáron is „együtt lesz” a csapat nagy része

Az angol bajnokság címvédőjétől 14-en kaptak felnőttválogatott-meghívót novemberre, és talán a legfontosabbal érdemes kezdeni: egy játékos sem szenvedett sérülést – Alexander Isak némiképp kivétel, ő sérülten utazott Svédországba, Graham Potter nem is vetette őt be. Mindezt az Arsenal-szurkolók már nem mondhatják el magukról, miután a brazil belső hátvéd, Gabriel éppen csapata stadionjában szenvedett egy-két hónapos sérülést.

Kedden Skócia – a Liverpool csapatkapitány-helyettesével, Andy Robertsonnal a kezdőben – egy egészen őrült meccsen 4-2-re legyőzte Dániát a vb-selejtezőn, így 1998 után lesz ott újra a vb-n. Robertson az euforikus pillanatban érzelmesen nyilatkozott, amelyben elhunyt csapattársát, Diogo Jotát méltatta. A skót bal-bekk illusztris társaságban került hazájában, többek között Kenny Dalgish és Graeme Souness után ő is kivezette a válogatottat a legrangosabb futballtornára. A Liverpool öltözőjében összességében nagy lehet az öröm a hétvégi, Nottingham Forest elleni meccs előtt, miután az európai játékosok egy része éppen most biztosította a helyét a vb-n.

  • Florian Wirtz – Németország
  • Hugo Ekitiké, Ibrahima Konaté – Franciaország
  • Cody Gakpo, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch – Hollandia
  • Andy Robertson – Skócia

Korábban már kijutott Mohamed Szalah (Egyiptom), Endo Vataru (Japán), Alisson (Brazília) és Alexis Mac Allister (Argentína). Míg Isak a svédekkel, Conor Bradley az északírekkel készülhet a tavaszi pótselejtezőre, a csütörtöki sorsoláson a negyedik kalapból várják az ellenfeleket.

Florian Wirtz remek meccset játszott a szlovákok ellen Lipcsében
Florian Wirtz remek meccset játszott a szlovákok ellen Lipcsében. Fotó: DPA/Christian Charisius

Önbizalom-növelő teljesítmények, újabb csapatkapitány a csapatban

Florian Wirtz német földön továbbra is zseniális. Szeptemberben az északíreknek lőtt hatalmas szabadrúgásgólt, októberben a Frankfurt otthonában osztott ki két gólpasszt, most pedig a szlovákok elleni sorsdöntő meccsen – végül 6-0 lett a Nationalelfnek – két gólpasszt jegyzett Leroy Sanénak. 

A 22 éves középpályás 77 percet játszott, ezalatt kilenc alkalommal szerzett labdát, 99 labdaérintése volt, ő jegyezte a legtöbb kulcspasszt (6), ő dolgozta ki a legtöbb ziccert (3) – és persze ott volt a két gólpassz is. 

Wirtz láthatóan egyre jobb formában van, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen ezt már a Liverpoolban megmutatta. Itt az idő ezt a formát huzamosabb ideig is fenntartani…

A hollandok a lengyelek ellen ikszeltek, majd a Litvánia elleni 4-0-s győzelemmel megnyerték a csoportjukat és automatikusan kvalifikálták magukat a vb-re. Utóbbin Cody Gakpo betalált, míg Van Dijknak ez volt a 72. meccse a címeres mezben mint csapatkapitány. Ezzel a 34 éves védő megelőzte az eddigi rekorder Frank de Boert. A harmadik liverpooli, Ryan Gravenberch hétfőn pihenőt kapott, aminek vélhetően Angliában is örültek a decemberi nagy hajtás előtt.

A Liverpoolban már eddig is tolongtak a csapatkapitány-jelöltek, és a mostani válogatottszünetben, az azeriek elleni meccsen a francia Ibrahima Konaté magára húzhatta a karszalagot. 

A védő jelesre vizsgázott a 3-1-re megnyert meccsen – amin Hugo Ekitiké is kezdett –, önbizalmának is jót tett, miután a Liverpool legutóbbi találkozóján, a Manchester City ellen csapata leggyengébb játékosa volt. 

A szurkolók szerint Konaté már Real Madridban érzi magát. A francia szerződése a nyáron lejár, ennek kapcsán először beszélt a sajtónak.

– Sok mindent láttam már az interneten – kezdte a legutóbbi francia meccs előtti sajtótájékoztatón Konaté. – A Liverpool állítólag új ajánlatot tett nekem, nem tudom, honnan származik ez az információ. Az ügynökeim még mindig tárgyalásokat folytatnak a Liverpoollal. Remélem, hogy hamarosan pont kerül az ügy végére.

Endo Vataru (6-os mezszámban) a japán válogatott felkészülési meccsén játszott novemberben
Endo Vataru (6) a japán válogatott felkészülési meccsén játszott novemberben. Fotó: AFP/Philip Fong

A száműzött japán őszinte véleménye

Nem egyszerű Endo Vataru helyzete Liverpoolban. A japán középpályás Jürgen Kloppnál még a kezdő tagja is volt 2023-as érkezése után, de Arne Slot első évében is csak csere volt, idén pedig mindössze négyszer lépett pályára a bajnokságban, de a játékpercei így sem tesznek ki 45 percet. A japán a két Ligakupa-meccset végigrobotolta, ugyanakkor ő sem élvezi ezt a helyzetet, már a válogatott kezdőjéből is kiszorult. A 72-szeres válogatott játékos a sikeresen megvívott ázsiai selejtezősorozatban az ausztrálok elleni két rangadón csak padozott. Ősszel a szeptemberi és novemberi két-két felkészülési meccsekből csak kettőn játszott, míg októberben a keretben sem volt sérülés miatt – ekkor a japánok a brazilokat győzték le 3-2-re Tokióban.

– A Bolívia elleni sikerünk volt az edzőnk 100. mérkőzése, ezért különösen örülök a győzelemnek, de nem vagyok mindennel elégedett. Nem sok mérkőzést játszottam mostanában, de úgy álltam hozzá, hogy így is magas szinten kell teljesítenem – mondta Endo a legutóbbi diadal után.

Szalah pihenője a durva két hónap előtt

Egyiptom már korábban biztosította a helyét a jövő évi vb-n, novemberben így Üzbegisztán és Zöld-foki szigetek ellen játszott felkészülési meccseket. Hosszám Haszan szövetségi kapitány a keddi, zöld-fokiak elleni összecsapáson pihentette Szalahot – az üzbégek ellen végigjátszott, ahol némi meglepetésre az ázsiai együttes nyert 2-0-ra. A pihenője azonban nem tart sokáig.

Liverpooli források szerint a kapitány azt szeretné, hogy Szalah már a december 14-i, Nigéria elleni felkészülési meccsen is csapata rendelkezésére álljon. Mint ismert, az Afrikai Nemzetek Kupája december 21-től egészen 2026. január 18-ig tart. Egyiptom ismét a torna egyik legnagyobb esélyese, egy esetleges döntő esetén a Liverpool akár hét bajnokira is elveszíti a 33 éves játékost – köztük egy Arsenal elleni idegenbeli csúcsrangadóra. Szalah idei formája viszont egyelőre elmarad az előzetesen várttól, a bajnokságban tizenegy meccsen négy gólt szerzett. 

A nyolcadik Liverpool szombaton 16 órától az utolsó előtti Nottingham Forestet fogadja a bajnokság 12. fordulójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

