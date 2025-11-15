SpanyolországTörökországGiorgi MamardasviliWalesvb-selejtezőGrúzia

Nagyon megszórták a Liverpool kapusát, Ausztria már ma kijuthat a vb-re

Spanyolország Georgia otthonában 4-0-ra nyert, a liverpooli kapusnak, Giorgi Mamardasvilinek nem volt sok esélye a félelmetes spanyol támadógépezet ellen, amely már 19 gólnál jár a vb-selejtezőn. Ausztria mindeközben Cipruson nyert 2-0-ra, így este a románoknak szurkolhat Bosznia-Hercegovina ellen, hogy meglegyen a vb-kijutás.

2025. 11. 15. 20:14
Giorgi Mamardasvilinek nem volt esélye a spanyol támadók ellen
Giorgi Mamardasvilinek nem volt esélye a spanyol támadók ellen Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE Forrás: AFP
Szombaton a belgák meglepő kazahsztáni döntetlenjével kezdődtek a vb-selejtezők, a lefújás után a vendégek sztárja, Jérémy Doku ráadásul a médiát is alaposan kiosztotta. 18 órától aztán az eddig hibátlan és gólt sem kapó spanyolok és az Arda Güler neve fémjelezte törökök is pályára léptek.

Arda Güler a gólszerző Hakan Calhanogluval ünnepel a bolgárok elleni vb-selejtezőn
Arda Güler a gólszerző Hakan Calhanogluval ünnepel a bolgárok elleni vb-selejtezőn  Fotó: HAKAN AKGUN/ANADOLU

Vb-selejtező: magabiztos spanyol győzelem, szűk török siker

Amikor Georgia legutóbb fogadta Spanyolországot, hatalmas, 7-1-es vereséget szenvedett. Nos, az első félidőt látva ez akár meg is ismétlődhetett volna. A liverpooli Giorgi Mamardasvili kapujába háromszor is betaláltak a vendégek, akiknél Lamine Yamal sérülés miatt nem volt a keretben. Mikel Oyarzabal büntetőből, majd Martin Zubimendi és Ferrán Torres is betalált. Nem meglepő módon a szünetre már a tbiliszi stadionban helyet foglaló szurkolók nagy része hazaindult. A 4-0-s végeredményt Oyarzabal állította be a 63. percben.

Mindeközben az E csoport másik meccsén sem borult a papírforma. Törökország Hakan Calhanoglu büntetőjével és egy öngóllal 2-0-ra nyert Bulgária ellen. Az utolsó fordulóban Spanyolország–Törökország mérkőzést rendeznek. Noha a törököknek még matematikai esélyük van az első helyre, de ehhez egy kilencgólos győzelem kellene nekik, tehát nem túlzás kimondani, hogy a 2010-es győztes spanyolok jövőre is ott lesznek világbajnokságon.

Wales megszenvedett Liechtenstein otthonában

A Leicester City játékosa, Jordan James gólja kellett ahhoz, hogy Wales ne égjen meg Liechtenstein ellen. A Sárkányok győzelmükkel pontszámban utolérték Észak-Macedóniát, kedd este pedig a két válogatott egymás ellen játszik. 

A macedónok jobb gólkülönbségük miatt egy döntetlennel is maradnának a pótselejtezőt érő helyen. Ennek pedig mi, magyarok is szurkolhatunk, miután ha Wales lesz a csoportban a második, akkor a pótselejtezős kalapbeosztásban megelőz minket a jobb világranglista-helyezés miatt.

Ausztria már este pezsgőt bonthat

A 36 éves Marko Arnautovic duplájával Ausztria 2-0-ra nyert Cipruson, így ha Bosznia-Hercegovina este nem győzi le Romániát, akkor a keddi egymás elleni mérkőzésnek az osztrákok szemszögéből már nem lesz tétje, ugyanis a H csoport megnyerésével 1998 után először kijutnának a vb-re. 

Vb-selejtező, 5. forduló, szombat:

B CSOPORT

  • Svájc–Svédország, 20.45
  • Szlovénia–Koszovó 20.45

C CSOPORT

  • Dánia–Fehéroroszország 20.45 (tv: Spíler2)
  • Görögország–Skócia 20.45 (tv: Spíler1)

E CSOPORT

  • Törökország–Bulgária 2-0
  • Grúzia–Spanyolország 0-4
  • A csoport állása: 1. Spanyolország 15 pont (+19-es gólkülönbség), 2. Törökország 12 (+4), 3. Grúzia 3 (–7), 4. Bulgária 0 (–16)

H CSOPORT

  • Ciprus–Ausztria 0-2
  • Bosznia-Hercegovina–Románia 20.45 (tv: Arena4)

J CSOPORT

  • Kazahsztán–Belgium 1-1
  • Liechtenstein–Wales 0-1
  • A csoport állása: 1. Belgium 15 (+15 gk.), 2. Észak-Macedónia 13 (+9), 3. Wales 13 (+4), 4. Kazahsztán 8 (–4), 5. Liechtenstein 0 (–24)
     

Kazahsztán a szabadnapos az utolsó fordulóban.

