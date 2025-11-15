Nagyon megszórták a Liverpool kapusát, Ausztria már ma kijuthat a vb-re

Szombaton a belgák meglepő kazahsztáni döntetlenjével kezdődtek a vb-selejtezők, a lefújás után a vendégek sztárja, Jérémy Doku ráadásul a médiát is alaposan kiosztotta. 18 órától aztán az eddig hibátlan és gólt sem kapó spanyolok és az Arda Güler neve fémjelezte törökök is pályára léptek.

Arda Güler a gólszerző Hakan Calhanogluval ünnepel a bolgárok elleni vb-selejtezőn Fotó: HAKAN AKGUN/ANADOLU

Vb-selejtező: magabiztos spanyol győzelem, szűk török siker

Amikor Georgia legutóbb fogadta Spanyolországot, hatalmas, 7-1-es vereséget szenvedett. Nos, az első félidőt látva ez akár meg is ismétlődhetett volna. A liverpooli Giorgi Mamardasvili kapujába háromszor is betaláltak a vendégek, akiknél Lamine Yamal sérülés miatt nem volt a keretben. Mikel Oyarzabal büntetőből, majd Martin Zubimendi és Ferrán Torres is betalált. Nem meglepő módon a szünetre már a tbiliszi stadionban helyet foglaló szurkolók nagy része hazaindult. A 4-0-s végeredményt Oyarzabal állította be a 63. percben.

Mindeközben az E csoport másik meccsén sem borult a papírforma. Törökország Hakan Calhanoglu büntetőjével és egy öngóllal 2-0-ra nyert Bulgária ellen. Az utolsó fordulóban Spanyolország–Törökország mérkőzést rendeznek. Noha a törököknek még matematikai esélyük van az első helyre, de ehhez egy kilencgólos győzelem kellene nekik, tehát nem túlzás kimondani, hogy a 2010-es győztes spanyolok jövőre is ott lesznek világbajnokságon.

Wales megszenvedett Liechtenstein otthonában

A Leicester City játékosa, Jordan James gólja kellett ahhoz, hogy Wales ne égjen meg Liechtenstein ellen. A Sárkányok győzelmükkel pontszámban utolérték Észak-Macedóniát, kedd este pedig a két válogatott egymás ellen játszik.

A macedónok jobb gólkülönbségük miatt egy döntetlennel is maradnának a pótselejtezőt érő helyen. Ennek pedig mi, magyarok is szurkolhatunk, miután ha Wales lesz a csoportban a második, akkor a pótselejtezős kalapbeosztásban megelőz minket a jobb világranglista-helyezés miatt.

Ausztria már este pezsgőt bonthat

A 36 éves Marko Arnautovic duplájával Ausztria 2-0-ra nyert Cipruson, így ha Bosznia-Hercegovina este nem győzi le Romániát, akkor a keddi egymás elleni mérkőzésnek az osztrákok szemszögéből már nem lesz tétje, ugyanis a H csoport megnyerésével 1998 után először kijutnának a vb-re.