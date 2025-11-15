Belgiumvb-selejtezőKazahsztán

Óriásit égtek a belgák a vb-selejtezőn, a Liverpool réme erre a sajtót osztotta ki

Belgium csak 1-1-es döntetlent játszott szombaton Kazahsztánban a vb-selejtezőn, így még nem jutott ki a jövő évi tornára. A belgák szövetségi kapitánya Kevin De Bruyne-re, Romelu Lukakura és Thibaut Courtois-ra sem számíthatott ezen a délutánon. Ugyanakkor a Manchester City szélsője, Jérémy Doku szerint ez nem lehet kifogás a gyenge játékra. Belgium kedden, Liechtenstein legyőzésével juthat ki a vb-re.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 18:48
Belgium hiába játszott emberelőnyben Jérémy Doku elleni szabálytalanság után Kazahsztánban, így sem nyert
Belgium hiába játszott emberelőnyben Jérémy Doku elleni szabálytalanság után Kazahsztánban, így sem nyert Fotó: VIRGINIE LEFOUR Forrás: BELGA MAG
Nagy meglepetésre Belgium csak 1-1-es döntetlent játszott Kazahsztán otthonában szombaton a vb-selejtezők utolsó előtti fordulójában. A vendégek a 79. perctől emberelőnyben is játszottak, de hiába, így sem sikerült fordítani. A J csoportban az első helyezett belgák így is jó helyzetben vannak, hiszen ha kedden hazai pályán legyőzik az utolsó Liechtensteint, akkor egyenes ágon kijutnak a jövő évi tornára.

Belgium 1-1-es döntetlenje után Jérémy Doku is csak a fejét fogta
Belgium 1-1-es döntetlenje után Jérémy Doku is csak a fejét fogta  Fotó: VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG

Belgium a legjobbak nélkül botlott, kifogás lenne mindez?

Jérémy Doku, a Manchester City játékosa a Liverpool elleni meccsen hívta fel magára a figyelmet, ahol Szoboszlai Dominik csapattársait az őrületbe kergette megindulásaival, cseleivel. A belga játékos az első félidőben büntetőt harcolt ki, míg a második játékrészben gólt is lőtt a Liverpool ellen. Doku a válogatottban is megállíthatatlan, a belga sajtó szinte csak őt emeli ki a pontvesztés után. A 24 éves játékos harcolta ki a kiállítást a második félidőben. Ugyanakkor Doku a belgák pontvesztése után rendkívül frusztráltan nyilatkozott az újságíróknak , amikor arról kérdezték, kifogás-e, hogy sem Kevin de Bruyne, sem Romelu Lukaku, sem Thibaut Courtois nem volt bevethető sérülés miatt.

– Nyerni fogunk kedden, ez nem is lehet kérdés. 

Szégyen volt ez a meccs a kazahok ellen? Igen.

Ha azt akarjuk, hogy a világbajnokságon számoljanak velünk, akkor ezeket a meccseket az ő hiányuk mellett is meg kell nyernünk – kezdte Doku, majd egyértelmű üzenet küldött a médiának és a szurkolóknak. – Az embereknek abba kell hagyniuk ezt a narratívát, hogy nélkülük nem tudunk nyerni! Ha rájuk van szükségünk, hogy megnyerjük ezeket a meccseket, akkor semmit sem tehetünk a világbajnokságon. Mindenkinek jobban kell teljesítenie, a játékosoknak és az edzőnek is.

Magyar szempontból is fontos a belgák csoportja

Amennyiben Marco Rossi válogatottja vasárnap nem kap ki az írektől, és a portugálok hozzák a kötelezőt az örmények ellen, akkor a mieink a pótselejtezőn vívhatják ki a vb-részvételt. Azonban nem mindegy, hogy az első vagy a második kalapból sorolják a mieinket november 20-án.

Szerencsés együttállás kell, hogy Magyarország az első kalapba kapjon besorolást, ebből az egyik feltétel, hogy kedden Wales hazai pályán nem győzi le Észak-Macedóniát a belgák csoportjában. 

Wales egy győzelemmel a második lenne a csoportjában. A Sárkányok a világranglistán három hellyel előrébb vannak, mint a mieink, ezért megelőznének a kalapbeosztásnál.  

