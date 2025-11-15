Itt az MLSZ válasza a Carpathian Brigade közleményére

Ahogy azt lapunk is megírta , a magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton közölte a közösségi oldalán, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség nem engedélyezi a koreográfiát vasárnap a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány nem kommentálta az ügyet, Szabó Gergő, az MLSZ szóvivője viszont reagált. Kiemelte, fontos, hogy a mérkőzés napjára mindenki tegye félre a vitákat és a csapat támogatására koncentráljon.
Az MLSZ részben cáfolta a szurkolói körökben terjedő híreket
Szabó Gergő kiemelte: az idézett hírrel ellentétben az úgynevezett ultraszektorban helyet foglaló szurkolók jogai nem változtak, csupán a korábbi meccseken biztosított extra lehetőségek nem érhetők el most.
Mindössze annyiról van szó, hogy azokat a plus lehetőségeket nem kapják meg erre a találkozóra, amelyeket a korábbiakra megkaptak. Nem igaz az a szélsebesen terjedő hír sem, hogy a nemzeti színű sálakat kitiltotta volna az MLSZ a stadionból. Nemhogy kitiltottuk, kifejezetten kérjük a szurkolóinkat, minél többen jöjjenek piros-fehér-zöld szerelésben. Ha véleménykülönbségek is vannak a felek között, ezt az MLSZ a mérkőzés napjára félreteszi
– mondta el Szabó Gergő.
Az MLSZ szóvivőjének teljes nyilatkozatát itt nézheti meg: