Itt az MLSZ válasza a Carpathian Brigade közleményére

Ahogy azt lapunk is megírta , a magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade szombaton közölte a közösségi oldalán, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség nem engedélyezi a koreográfiát vasárnap a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány nem kommentálta az ügyet, Szabó Gergő, az MLSZ szóvivője viszont reagált. Kiemelte, fontos, hogy a mérkőzés napjára mindenki tegye félre a vitákat és a csapat támogatására koncentráljon.

Az MLSZ és a szurkolók között régóta feszült a viszony, ez valószínűleg az ír meccs eredményétől függetlenül is megmarad Fotó: Magyar Nemzet

Az MLSZ részben cáfolta a szurkolói körökben terjedő híreket

Szabó Gergő kiemelte: az idézett hírrel ellentétben az úgynevezett ultraszektorban helyet foglaló szurkolók jogai nem változtak, csupán a korábbi meccseken biztosított extra lehetőségek nem érhetők el most.

Mindössze annyiról van szó, hogy azokat a plus lehetőségeket nem kapják meg erre a találkozóra, amelyeket a korábbiakra megkaptak. Nem igaz az a szélsebesen terjedő hír sem, hogy a nemzeti színű sálakat kitiltotta volna az MLSZ a stadionból. Nemhogy kitiltottuk, kifejezetten kérjük a szurkolóinkat, minél többen jöjjenek piros-fehér-zöld szerelésben. Ha véleménykülönbségek is vannak a felek között, ezt az MLSZ a mérkőzés napjára félreteszi

– mondta el Szabó Gergő.

Az MLSZ szóvivőjének teljes nyilatkozatát itt nézheti meg: