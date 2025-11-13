Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz a kormány, jön a 14. havi nyugdíj – kövesse nálunk élőben! + videó

BarcelonaLamine YamalSpanyol labdarúgó-szövetség

Barcelonából mentek neki a spanyol szövetségnek Lamine Yamal miatt

Újabb kritikát kapott a Spanyol labdarúgó-szövetség (RFEF) a Yamal-ügy kapcsán, ezúttal Xavier Sala-i-Martin, a Barcelona egykori vezetője szállt be a RFEF-be. A 63 éves spanyol közgazdász szerint a spanyol szövetségnek nem kellene beleszólnia, hogy milyen műtétet végezzenek el Lamine Yamalon.

C. Kovács Attila
2025. 11. 13. 8:25
Lamine Yamal sérülés miatt nem csatlakozott a spanyol válogatott keretéhez. Forrás: JOSE BRETON/NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Lamine Yamal már régóta ágyék- és szeméremcsont-problémákkal küszködik, ezért a játékos hétfőn orvosaival úgy határozott, hogy egy kisebb beavatkozást végeznek el rajta, hogy mielőbb újra százszázalékos állapotban legyen. A műtét miatt azonban Yamalra 7-10 nap kényszerpihenő vár, aminek nagyon nem örültek a nemzeti csapatnál a soron következő két világbajnoki selejtező előtt. Az ügyben megszólalt a katalánok korábbi igazgatósági tagja is. 

Lamine Yamal trains during the training session at the Spotify Camp Nou, which opens its doors for the first time since the start of the stadium renovation, as a pilot test for the return of football to the Blaugrana home ground, in Barcelona, Spain, on November 7, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Lamine Yamal már régóta sérüléssel bajlódik, emiatt meg kellett műteni. Fotó: Urbanandsport/NurPhoto

Xavier Sala-i-Martin szerint a szövetségnek örülnie kellene, hogy Yamalra vigyáz a Barcelona.

– Vagy talán az RFEF-nek az a célja, hogy megsérüljenek a Barcelona játékosai, és dühösek, ha a Barca ezt nem engedi? – tette fel a kérdést a gránátvörös-kékek egykori vezetője, aki szerint a Barcelona-játékosok terápiáiról egyedül a klub orvosai és maguk a játékosok döntenek, senki más. 

A szövetség orvosainak nem szabad, hogy szerepük legyen a döntésben

– hangsúlyozta.

Lamine Yamalt játékra kényszerítették

A Barcelona az elmúlt hónapokban már többször hangot adott véleményének, hogy játékosai túl vannak terhelve, mégis folyamatosan kezdőként lépnek pályára a spanyol válogatottban. A katalánok szerint előfordul, hogy a futballistákat begyógyszerezik a mérkőzések előtt, hogy aztán kimerülten és sérülten térnek vissza a klubhoz. Így járt Lamine Yamal is a szeptemberi, Bulgária és Törökország elleni világbajnoki selejtezőkön. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője szerint a fiatal játékost fájdalmai ellenére is játékra kényszerítették.

A szövetség ki van akadva a Barcelonára

A RFEF keddi közleményében elárulta, hogy meglepetésként érte őket, hogy Yamal a hétfői edzőtábor kezdetének reggelén invazív rádiófrekvenciás beavatkozáson esett át a szeméremcsont-gyulladása miatt, mindezt anélkül, hogy a spanyol szövetség előzetesen bármiféle tájékoztatást kapott volna.

A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente szerint nem normális, ahogy a katalánok eltitkolták az orvosi beavatkozást:

Teljesen abszurd az egész. Soha nem tapasztaltam még hasonlót. Az említett vizsgálat a válogatott ellenőrzésén kívül esett, el kell fogadnunk, de meglepődtem a helyzet kezelésén, ahogy mindenki más is. Nem voltak előzetes információim, egyszerűen csak közölték a tényt, hogy nem csatlakozhat a válogatotthoz

A katalán klub később reagált a Spanyol labdarúgó-szövetség vádjaira, szerintük nem igaz, amit az RFEF állít, ugyanis időben tájékoztatták a szövetséget arról, hogy Yamal műtéten fog átesni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu