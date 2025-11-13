Barcelonából mentek neki a spanyol szövetségnek Lamine Yamal miatt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Lamine Yamal már régóta ágyék- és szeméremcsont-problémákkal küszködik, ezért a játékos hétfőn orvosaival úgy határozott, hogy egy kisebb beavatkozást végeznek el rajta, hogy mielőbb újra százszázalékos állapotban legyen. A műtét miatt azonban Yamalra 7-10 nap kényszerpihenő vár, aminek nagyon nem örültek a nemzeti csapatnál a soron következő két világbajnoki selejtező előtt. Az ügyben megszólalt a katalánok korábbi igazgatósági tagja is.

Lamine Yamal már régóta sérüléssel bajlódik, emiatt meg kellett műteni. Fotó: Urbanandsport/NurPhoto

Xavier Sala-i-Martin szerint a szövetségnek örülnie kellene, hogy Yamalra vigyáz a Barcelona.

– Vagy talán az RFEF-nek az a célja, hogy megsérüljenek a Barcelona játékosai, és dühösek, ha a Barca ezt nem engedi? – tette fel a kérdést a gránátvörös-kékek egykori vezetője, aki szerint a Barcelona-játékosok terápiáiról egyedül a klub orvosai és maguk a játékosok döntenek, senki más.

A szövetség orvosainak nem szabad, hogy szerepük legyen a döntésben

– hangsúlyozta.

Lamine Yamalt játékra kényszerítették

A Barcelona az elmúlt hónapokban már többször hangot adott véleményének, hogy játékosai túl vannak terhelve, mégis folyamatosan kezdőként lépnek pályára a spanyol válogatottban. A katalánok szerint előfordul, hogy a futballistákat begyógyszerezik a mérkőzések előtt, hogy aztán kimerülten és sérülten térnek vissza a klubhoz. Így járt Lamine Yamal is a szeptemberi, Bulgária és Törökország elleni világbajnoki selejtezőkön. Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője szerint a fiatal játékost fájdalmai ellenére is játékra kényszerítették.

A szövetség ki van akadva a Barcelonára

A RFEF keddi közleményében elárulta, hogy meglepetésként érte őket, hogy Yamal a hétfői edzőtábor kezdetének reggelén invazív rádiófrekvenciás beavatkozáson esett át a szeméremcsont-gyulladása miatt, mindezt anélkül, hogy a spanyol szövetség előzetesen bármiféle tájékoztatást kapott volna.

A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente szerint nem normális, ahogy a katalánok eltitkolták az orvosi beavatkozást:

Teljesen abszurd az egész. Soha nem tapasztaltam még hasonlót. Az említett vizsgálat a válogatott ellenőrzésén kívül esett, el kell fogadnunk, de meglepődtem a helyzet kezelésén, ahogy mindenki más is. Nem voltak előzetes információim, egyszerűen csak közölték a tényt, hogy nem csatlakozhat a válogatotthoz

A katalán klub később reagált a Spanyol labdarúgó-szövetség vádjaira, szerintük nem igaz, amit az RFEF állít, ugyanis időben tájékoztatták a szövetséget arról, hogy Yamal műtéten fog átesni.