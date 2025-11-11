Áll a bál a spanyoloknál, Yamal kikerült a válogatott keretéből

A spanyol szövetség hivatalos közleményt adott ki Lamine Yamal helyzetéről. A kommünikében szó esik arról, hogy a válogatott orvosait meglepetésként érte, hogy a Barcelona játékosa a hétfői edzőtábor kezdetének reggelén invazív rádiófrekvenciás beavatkozáson esett át a szeméremcsont-gyulladása kezelésének érdekében. Különösen aggasztó lehet, hogy a beavatkozást a nemzeti együttes orvosi stábjának előzetes tájékoztatása nélkül végezték el.

Sokasodnak a problémák Yamal körül (Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP)

– A részletekről csak a hétfő este 22.40-kor kapott jelentésből értesültünk, amely hét-tíz napos pihenőt javasolt a játékosnak. A helyzetre való tekintettel, a játékos egészségét, biztonságát és jólétét elsődlegesnek tekintve a Spanyol Labdarúgó-szövetség úgy döntött, hogy elengedi a sportolót a jelenlegi keretből. Bizakodunk a játékos felépülésében, mielőbbi gyógyulást kívánunk – olvasható a szövetség közleményében.

Yamal kiesése már csak azért is érdekes, mert Luís de la Fuente szövetségi kapitány a kerethirdetéskor azt nyilatkozta, hogy a 18 esztendős támadó tökéletes állapotban van. Az eltitkolt kezelés tovább mérgesítheti a Barcelona és a szövetség között fennálló viszonyt, amely eddig sem volt barátinak nevezhető.

Yamal fájdalmakkal küzd

A játékossal kapcsolatban már korábban kiderült, hogy nincs minden rendben vele: ágyék- és szeméremcsont-problémái egyre ijesztőbb méretet öltenek, hatással vannak a futballista mobilitására és robbanékonyságára, melyek központi szerepet töltenek be a teljesítménye hatékonyságában. Az egyik neves sporttraumatológus, Pedro Luis Ripoll szerint okosan kell menedzselni Yamal terhelését, ugyanis a teljes gyógyulás a megfelelő kezelés hiányában akár hónapokig is eltarthat.

A E jelű vb-selejtezőcsoportot vezető spanyol válogatott szombaton lesz Grúzia vendége, majd három nappal később a Törökország elleni játszik.