Barcelonala ligahansi flickRobert LewandowskiCelta Vigo

A Barcelona őrült meccse után Hansi Flick az okoskodó szakértőknek üzent

Az FC Barcelona a mesterhármast jegyző Robert Lewandowski vezérletével 4-2-re legyőzte a Celta Vigót a spanyol labdarúgó La Liga 12. fordulójában, így három pontra megközelítette az élen álló Real Madridot. A mérkőzés után a katalánokat irányító Hansi Flick elmondta, nem foglalkozik a kritikus hangokkal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 9:44
A Barcelona trénere kizárólag saját csapatával foglalkozik (Fotó: AFP/Miguel Riopa)
A Real Madrid csak gól nélküli döntetlent játszott a Rayo Vallecano vendégeként, és ezt Hansi Flick Barcelonája könyörtelenül kihasználta: a mérkőzést Frenkie de Jong kiállítása miatt emberhátrányban befejező katalánok 4-2-re nyertek a Celta Vigo vendégeként, a triplázó Robert Lewandowski mellett Lamine Yamal volt eredményes.

Robert Lewandowski megszolgálta a Barcelona edzője, Hansi Flick bizalmát
Robert Lewandowski megszolgálta a Barcelona edzője, Hansi Flick bizalmát (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

A Barcelona sikere után Hansi Flick üzent a kritizáló hangoknak

A Barcelona a vasárnapit megelőző hét meccséből csupán hármat nyert meg, a hét közbeni, FC Bruges ellen 3-3-ra végződött Bajnokok Ligája-összecsapás után azt a kritikát kapta a csapat, hogy túlságosan magasra feltolt védelmi vonallal futballozik.

– Sokszor gondolok arra, hogy mondjak valamit a szakértőknek, korábbi játékosoknak és edzőknek, de nem, nem teszem meg – mondta mosolyogva Flick a Celta Vigo elleni siker után az őt kritizáló embereknek címezve. – Túlságosan nagy visszhangja lenne, nekem ez ilyen egyszerű. 

Úgy fogjuk elemezni a meccset, mint bármelyik másikat, és megpróbáljuk jobbá tenni a dolgokat. Ez a mi feladatunk. 

Nem volt minden tökéletes, erről is fogunk beszélni. Nekem az a legfontosabb, a játékosok bízzanak abban, amit csinálunk, a második félidő pedig tökéletes példája annak, hogy ezt akarjuk csinálni.

Lewandowski a góljai mellett a játékkal is elégedett

Habár Robert Lewandowski sokat bajlódott sérüléssel az idény eddigi részében, 449 bajnoki játékperc után már hét gólnál jár a La Ligában, és ez is mutatja, hogy továbbra is fontos láncszem a katalán gépezetben.

– Ez volt az egyik legőrültebb meccs az idényben, különösen az első félidőben. Tudtuk, ha ma nyerünk, három pontra csökkentjük a hátrányunkat a Real Madriddal szemben, de nem csak erről van szó, mindig készen akarunk állni. Természetesen elégedett vagyok a góljaimmal, de még inkább azzal, ahogyan futballoztunk. Az ilyen típusú összecsapások sokat segítenek nekünk, és erőt adnak a következő mérkőzésekre – zárta szavait a lengyel támadó.

