Real MadridRayo Vallecanola ligaVAR

A Real Madrid a pocsék teljesítménye után támadást indított a VAR ellen

A Real Madrid vasárnap gól nélküli döntetlent játszott a Rayo Vallecano otthonában a bajnokságban, így a Barcelona három pontra felzárkózott. A Real Madrid a lefújás után a klub tévéjében tett panaszt a játékvezető és a videóbíró miatt, két esetet emleget a királyi gárda.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 8:26
Kylian Mbappé sem úszta meg a Rayo Vallecano otthonában
Kylian Mbappé sem úszta meg a Rayo Vallecano otthonában (Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madrid a keddi, Liverpool elleni 1-0-s vereség után a bajnokságban sem tudott javítani. A La Liga 12. fordulójában a királyi gárda 0-0-s döntetlent játszott a Rayo Vallecano otthonában. A hazaiak azt a bravúrt hajtották ezzel végre, hogy a Barcelona után a Real Madridtól is pontot csentek a fővárosi stadionjukban.

A Real Madrid a mostani idényben először játszott döntetlent a bajnokságban
A Real Madrid a mostani idényben először játszott döntetlent a bajnokságban. Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin

Ezt kérik számon a Real Madridnál

A Marca írta meg , hogy a Real Madridnál a pontvesztés után nem tagadják, hogy jóval a képességeik alatt teljesítettek vasárnap. A vendégeknek hiába volt 21 lövése, ebből az egyes várható gólt (xG) sem sikerült összehozni, mindössze ötször találták el a kaput. Pedig a kezdőben ott volt Kylian Mbappé, Vinícius Júnior és Jude Bellingham is. A Real két esetet kért utólag számon Figueroa Vázquezen, aki a VAR-szobában volt játékvezető – a klub szerint Vázqueznek kétszer is szólnia kellett a meccset vezető bírónak. 

  1. Az első játékrészben a Rayo védője, Pep Chavarria elkapta Jude Bellinghamet a tizenhatoson belül, az angol válogatottba ismét meghívót kapó középpályásnak a meze is elszakadt. A videóbíró azonban nem szólt a játékvezetőnek, hogy vizsgálja felül a döntését. 
  2. A második félidő legvégén egy jobb oldali szöglet után Kylian Mbappé próbálkozott volna, de Chavaria őt is megállította. a Real-játékosok reklamáltak, a játékvezető lefújta a meccset. 

A Real Madrid tévéjében nem ez az első eset, hogy a játékvezető ellen frontális támadást indítanak. Még az előző idényben történt a Barcelona elleni Király-kupa-döntő előtt, hogy a Real belekötött Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőbe, mondván, korábban többször is a királyi gárda kárára tévedett. A játékvezető a meccs előtt sírva nyilatkozott a sajtónak, bírócsere nem történt, a Real végül kikapott a döntőben.

A Barcelona vasárnap este 4-2-re nyert a Celta Vigo otthonában, így a katalán együttes három pontra felzárkózott a Real Madrid mögé.

A megunhatatlan LaLiga!

A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu