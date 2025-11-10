A Real Madrid a pocsék teljesítménye után támadást indított a VAR ellen

A Real Madrid a keddi, Liverpool elleni 1-0-s vereség után a bajnokságban sem tudott javítani. A La Liga 12. fordulójában a királyi gárda 0-0-s döntetlent játszott a Rayo Vallecano otthonában. A hazaiak azt a bravúrt hajtották ezzel végre, hogy a Barcelona után a Real Madridtól is pontot csentek a fővárosi stadionjukban.

A Real Madrid a mostani idényben először játszott döntetlent a bajnokságban. Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin

Ezt kérik számon a Real Madridnál

A Marca írta meg , hogy a Real Madridnál a pontvesztés után nem tagadják, hogy jóval a képességeik alatt teljesítettek vasárnap. A vendégeknek hiába volt 21 lövése, ebből az egyes várható gólt (xG) sem sikerült összehozni, mindössze ötször találták el a kaput. Pedig a kezdőben ott volt Kylian Mbappé, Vinícius Júnior és Jude Bellingham is. A Real két esetet kért utólag számon Figueroa Vázquezen, aki a VAR-szobában volt játékvezető – a klub szerint Vázqueznek kétszer is szólnia kellett a meccset vezető bírónak.

Az első játékrészben a Rayo védője, Pep Chavarria elkapta Jude Bellinghamet a tizenhatoson belül, az angol válogatottba ismét meghívót kapó középpályásnak a meze is elszakadt. A videóbíró azonban nem szólt a játékvezetőnek, hogy vizsgálja felül a döntését. A második félidő legvégén egy jobb oldali szöglet után Kylian Mbappé próbálkozott volna, de Chavaria őt is megállította. a Real-játékosok reklamáltak, a játékvezető lefújta a meccset.

Piden penalti los madridistas por esta acción sobre Bellingham. ¿Cómo lo ves?#RayoRealMadrid pic.twitter.com/pIfhYB2xly — MARCA (@marca) November 9, 2025

A Real Madrid tévéjében nem ez az első eset, hogy a játékvezető ellen frontális támadást indítanak. Még az előző idényben történt a Barcelona elleni Király-kupa-döntő előtt, hogy a Real belekötött Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőbe, mondván, korábban többször is a királyi gárda kárára tévedett. A játékvezető a meccs előtt sírva nyilatkozott a sajtónak, bírócsere nem történt, a Real végül kikapott a döntőben.

A Barcelona vasárnap este 4-2-re nyert a Celta Vigo otthonában, így a katalán együttes három pontra felzárkózott a Real Madrid mögé.